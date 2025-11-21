Топ-5 поздних новинок 2025 года

Еще одна пятница — еще один список!

На этой неделе мы выделяем пять недавних новинок, которые могут попасть в наши итоговые рейтинги года. Когда казалось, что 2025 год подходит к концу, появились удивительные новые часы. Благодаря Dubai Watch Week, в конце года в часовом календаре появляется важное событие, на котором бренды представляют свои последние значимые релизы. Кроме того, некоторые бренды, не участвующие в выставке, приурочивают свои анонсы к этому событию и предстоящему праздничному сезону. Итак, перед тем как составлять итоговые списки, давайте взглянем на несколько недавних заметных новинок.

Интересно, что сразу после того, как я на прошлой неделе написал статью о Tudor и отметил относительно скромный 2025 год для бренда, компания представила Ranger диаметром 36 мм и новый бежевый циферблат для своих полевых часов. Можно ли считать это новинкой, которая попала бы в прошлый список? Лично я бы не включил, но для некоторых уменьшенный Ranger — долгожданное дополнение к коллекции. Это также показывает, что в современном часовом мире год оказывается длиннее, чем кажется, когда речь идет о новинках. С учетом этого мы выбрали несколько последних заметных релизов. Некоторые из них вы, возможно, уже видели, а другие могли пропустить или забыть. Приступим!

Grand Seiko U.F.A. SLGB005

Первая новинка появилась менее двух месяцев назад. Мне посчастливилось протестировать Grand Seiko U.F.A. SLGB005, и она стала одной из моих главных находок года. Честно говоря, сначала я не ожидал такого впечатления, когда впервые открыл коробку с новинками. Первое впечатление было, что это просто еще один отличный вариант циферблата для существующей модели. Хотя это отчасти так, у часов гораздо более глубокая история. Кроме того, фиолетовый циферблат оказался гораздо эффектнее, чем я предполагал.

SLGB005 — первая модель серии U.F.A., выполненная из нержавеющей стали, точнее из Ever-Brilliant Steel Grand Seiko. Первые Ultra Fine Accuracy (U.F.A.) модели, представленные на Watches and Wonders, были изготовлены из платины 950 пробы и титана высокой прочности, так что дело не только в новом цвете циферблата. Новинка входит в серию Evolution 9 и имеет современный угловатый корпус, который при этом сохраняет традиции дизайна бренда. Корпус диаметром 37 мм, толщиной 11,4 мм и длиной от ушка до ушка 44,3 мм обладает прекрасной формой и отделкой. Такие размеры и исполнение делают часы комфортными для ношения и эстетически привлекательными на запястье.

Механизм, который заслуживает внимания

Модели Spring Drive меньшего размера стали возможны благодаря калибру 9RB2 Grand Seiko. Этот механизм U.F.A. Spring Drive дебютировал в двух моделях, упомянутых выше, и стал значительным шагом вперед для бренда. Калибр предлагает запас хода 72 часа и точность ±20 секунд в год. Это самый точный наручный механизм с заводной пружиной на сегодняшний день.

Циферблат — главная звезда

Если этого было недостаточно, фиолетовый циферблат стал для меня решающим фактором, чтобы влюбиться в SLGB005. Цвет и глубина просто феноменальны. Мне нравятся нестандартные цвета циферблатов, так как они приносят что-то новое и интересное. Однако это не значит, что подойдет любой фиолетовый.

Этот градиентный циферблат обладает большой глубиной благодаря своей красивой текстуре. Сочетание цвета, текстуры и деталей создает идеальный фон, на котором стрелки и накладные индексы выделяются особенно ярко. Контраст циферблата впечатляет и создает визуальный эффект, который я редко встречаю. Добавьте к этому отличные размеры и пропорции — и вы получите великолепные часы лимитированной серии из 1300 экземпляров стоимостью €11,000.

Lebois & Co Heritage Chronograph Atelier «Coquille d’œuf»

Еще одни часы, которые сразу привлекли внимание своим красивым циферблатом — Lebois & Co Heritage Chronograph Atelier «Coquille d’œuf». Недавно владелец Lebois & Co продемонстрировал эту потрясающую версию Heritage Chronograph. Впечатление просто вау, казалось бы, простой смены циферблата было ошеломляющим. Однако за этим стоит не просто смена цвета. Новый Chronograph Atelier «Coquille d’œuf» знаменует начало нового поколения моделей Heritage Chronograph, которые отдают дань уважения Métiers d’Art швейцарского часового искусства.

Первая модель новой серии оснащена циферблатом Grand Feu Coquille d’œuf — по-французски «яичная скорлупа». Этот теплый, нежный циферблат состоит из трех отдельных частей. Основная плата и два углубленных субциферблата изготавливаются отдельно и припаиваются на место. Перед этим все части вручную покрываются эмалевой пудрой и обжигаются при температуре выше 800°C, чтобы стекло прочно сцепилось с медной основой. Многократное нанесение слоев и повторный обжиг создают глубину и сохраняют поверхностное натяжение.

Искусно выполненный пульсационный циферблат

Но на этом работа не заканчивается. Затем цифры и шкалы на циферблате наносятся методом трафаретной печати с использованием эмалевых чернил, после чего следует финальный обжиг, который навсегда закрепляет разметку на поверхности. Результат — впечатляющее проявление традиционного мастерства, выглядящее поразительно красиво.

Пульсационный циферблат размещен в корпусе Heritage Chronograph из нержавеющей стали диаметром 39 мм, толщиной 13,9 мм (с учетом стекла) и длиной от ушка до ушка 47,35 мм. Сочетание циферблата, черных лакированных стрелок и корпуса создает впечатляющий классический хронограф.

Часы приводятся в движение калибром LC-450 от Lebois & Co. Этот мануфактурный механизм с ручным заводом, основанный на La Joux-Perret, работает с частотой 28 800 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода 60 часов. Механизм украшен декором Côtes de Genève и перляж, а также синим колесом колонны и синими винтами.

Результат — впечатляющая первая модель новой серии, отдающая дань Métiers d’Art. Lebois & Co планирует выпускать 25 экземпляров в год по цене €9,800. Мы получили небольшой анонс будущих моделей и можем сказать, что это прекрасное начало.

Christopher Ward C63 Sealander Extreme GMT

Учитывая скорость, с которой Christopher Ward выпускает новые модели, некоторые из них можно пропустить или забыть. Одной из недавних новинок, которую высоко оценили несколько членов команды Onewatch, стал C63 Sealander Extreme GMT. Этот прочный GMT в стиле приключенческих часов сразу выделяется в обширной коллекции и напоминает Tudor Pelagos FXD GMT.

Версия C63 Sealander GMT для приключений лишена стального безеля, полированных элементов и стандартных накладных индексов. Вместо этого часы получили новый корпус из матовой нержавеющей стали с черным керамическим безелем и зеленым или черным циферблатом с люминесцентными индексами Globolight. Аналогичные метки мы видели в титановом C60 Trident Lumière. Sealander Extreme GMT имеет приятный диаметр 41 мм, толщину 11,65 мм и длину от ушка до ушка 48 мм. Последний параметр особенно интересен, так как придает часам более удобные пропорции по сравнению с некоторыми конкурентами.

Универсальный стиль

Черный керамический безель в сочетании с зеленым или черным циферблатом придает часам приключенческий и военный характер. Оранжевый цвет на стрелке GMT, наконечнике центральной секундной стрелки и надписи «Automatic-GMT» создает приятный контраст и добавляет яркости, делая часы более выразительными. Покупатели могут выбрать оранжевый ремешок V-Strap от Christopher Ward для усиления цветового акцента или фирменный браслет Bader для более технического, инструментального вида. Часы отлично смотрятся в обоих вариантах.

полуколебаний в час и запасом хода 56 часов. Это надежный и подходящий механизм для таких часов. Цена — €1,695 на ремешке и €1,895 на браслете. C63 Sealander Extreme GMT — отличный выбор для тех, кто ищет прочные часы для путешествий. Учитывая высокое качество за свои деньги, они готовы к любым приключениям. Лично я с нетерпением жду возможности протестировать их.

Nomos Club Sport Neomatik Worldtimer для Mansour

Недавно мы рассказывали о великолепной серии Nomos Club Sport Neomatik Worldtimer Night Navigation. Эти часы стали отличным продолжением первых лимитированных моделей, представленных на Watches and Wonders. Мне удалось поносить некоторые из них, а наш коллега Nacho приобрел версию Jungle с зеленым циферблатом. В статье я писал, что как только появится подходящий вариант циферблата, я тоже куплю такие часы. Путешественнические часы немецкого бренда — настоящее удовольствие в носке.

Часы сочетают в себе баухаусный дизайн Nomos с интересной GMT-функцией и рядом впечатляющих циферблатов. Последнее подтверждение силы этой комбинации — Club Sport Neomatik Worldtimer, созданные для Mansour Jewellers. Этот мультибрендовый ритейлер из ОАЭ сотрудничал с Nomos над специальной лимитированной серией из 30 экземпляров с потрясающим фиолетовым циферблатом с эффектом солнечных лучей. Да, вы уже знаете, что я люблю фиолетовые циферблаты. Признаюсь.

Особые детали, делающие часы уникальными

Вокруг сверкающего фиолетового циферблата расположено кольцо кремового цвета с названиями городов разных часовых поясов. На нем выделен красным «Абу-Даби» на UTC+4, написанный на арабском. Домашнее время отображается на 24-часовом субциферблате в положении «3 часа». В этой версии он серебристый с серо-зеленым и темно-красным кольцами, показывающими дневное и ночное время.

Часы приводятся в движение фирменным калибром DUW 3202. Этот автоматический механизм работает с частотой 21 600 полуколебаний в час и обеспечивает 42 часа запаса хода. Управление GMT осуществляется кнопкой в положении «2 часа» и доставляет настоящее удовольствие. Это не только делает часы функциональными и удобными, но и добавляет игривый элемент. Но больше всего мне нравится именно циферблат — цвета делают его по-настоящему эффектным.

Zenith Chronomaster Revival Daisuke Jigen Edition

Пятая и последняя модель в нашем обзоре — Zenith Chronomaster Revival Daisuke Jigen Edition, анонсированная на этой неделе. Эта лимитированная серия из 200 экземпляров возрождает популярную серию Lupin the Third, которую многие считали завершенной после Final Edition. Но Zenith решил продолжить и выпустил четвертую модель. Теперь коллекция состоит из четырех современных моделей A384. После знакомства с этой новинкой это не кажется наказанием.

При первом взгляде часы могут напомнить пандовый циферблат Second Edition из предыдущей трилогии. Однако новая версия создана для более точного соответствия часам, которые носит Дайсуке Джиген в популярном японском анимационном сериале.

Zenith Chronomaster Revival Lupin the Third — Second Edition и его прототип

Часы действительно ближе к оригиналу на запястье персонажа. Корпус классического A384 с характерной угловатой формой диаметром 37 мм выполнен из легкого микробрашированного титана с матовым черным покрытием. К нему прилагается титановый браслет в стиле лестницы. Это значительно меняет восприятие классической модели A384.

Больше сходства с часами Джигена из анимации

Внутри темного корпуса расположен бежевый циферблат с контрастными черными субциферблатами. Индексы, покрытые рутением, заполнены бежевой Super-LumiNova, чтобы соответствовать цвету циферблата. Окошко даты расположено в позиции «4:30» и имеет черный диск с белой печатью, гармонируя с субциферблатами и белыми стрелками. В итоге получились очень стильные часы, которые выглядят иначе, чем все, что мы видели у Zenith.

В основе механизма — Zenith El Primero 400. Этот высокочастотный хронограф с колесом колонны работает на частоте 36 000 полуколебаний в час и имеет запас хода 50 часов. Механизм виден через сапфировую заднюю крышку, украшенную силуэтом Дайсуке Джигена. Zenith выпустит всего 200 экземпляров этой лимитированной модели, цена — CHF 10,400. Мне очень нравится эта четвертая модель серии, и теперь интересно, какие еще сюрпризы готовит Zenith. Пока что это отличный способ возродить серию часов Lupin the Third.

Итоговые мысли о топ-5 поздних новинках 2025 года

Вот и все — пять недавно выпущенных часов, которые привлекли наше внимание. Как всегда, это лишь небольшая часть большого потока новинок. Поэтому хочу передать вопрос вам: какие из последних релизов стали для вас заметными? Поделитесь в комментариях, и до встречи в следующем списке!