Топ-5 самых удивительных часов 2025 года

С Новым годом, уважаемые читатели! Надеемся, что завершение 2025 года прошло у вас отлично, а начало 2026 — свежо и вдохновляюще.

В этот первый пятничный день нового года мы продолжаем наш цикл обзоров лучших часов прошедшего года. Сегодня в списке представлены модели, на которые вы могли не обратить внимания в 2025-м. Ниже — пять часов, которые удивили нас больше всего. Хочу подчеркнуть, что они по-настоящему нас поразили — в положительном смысле, превзошли все ожидания, поэтому начнем год с приятных воспоминаний о них.

Перед тем как приступить к обзору, кратко расскажу о методике составления этого списка. Мы подготовили первоначальный перечень часов в середине 2025 года, который послужил основой для текущего материала. В процессе мы заменили некоторые модели на более поздние релизы, появившиеся во второй половине года. Также мы пересмотрели наше понимание понятия «удивительный»: для нас оно включает не только непредсказуемость, но и контекст релиза, а также изменение мнения после того, как часовая новинка оказалась у нас на столе. В итоге, эти пять моделей стали для нас самыми удивительными в 2025 году.

Louis Vuitton Tambour Convergence в розовом золоте

Начинаем с модели Louis Vuitton Tambour Convergence из розового золота. Редко удается по-настоящему удивить нас часами, и именно эта модель входила в наш список полгода назад. Louis Vuitton удалось удивить нас благодаря оригинальному дизайну с разметкой montre à guichet — «часами с окошками». Такой формат создает уникальный визуальный эффект, который не всем по душе.

Мне нравится Не нравится

Кроме того, качество исполнения впечатляет. В 2025 году модель была представлена в версиях из розового золота и платины. Последняя выполнена с бриллиантами, что делает ее более роскошной, однако мы выбрали именно розовое золото для открытия этого списка. Как я уже отмечал ранее, термин montre à guichet — это «часовые окна», которые позволяют отображать время через специальные отверстия. Самый известный пример — Cartier Tank à Guichets, использующий разные окна для цифрового отображения времени.

Уникальный способ отображения времени

В отличие от классических дисплеев, Louis Vuitton выбрали иной подход. В верхней части циферблата расположены два арочных окна, показывающих часы и минуты. Внешний диск отображает часы и медленно вращается, а меньший — минуты. Однако, чтобы правильно прочитать время, потребуется некоторое привыкание.

Существует два варианта отображения времени в таком формате: первый — путем обращения к механизму внутри корпуса, что заставляет стрелки идти вперед; второй — оставить направление стандартным и повернуть отображение часов на вращающемся диске. Louis Vuitton выбрали второй вариант. Это означает, что при времени 10:30 стрелка-ромб располагается за числом 10, а не перед ним, что требует привыкания.

Несмотря на необычность, благодаря постоянному отображению текущего и следующего часа, чтение времени становится интуитивно понятным.

Новая разработка механизма

За работу этой сложной системы отвечает новый калибр LFT MA01.01. Автоматический механизм работает на частоте 28 800 вибраций в час и обеспечивает запас хода 45 часов. В конструкции использована свободно колеблющаяся балансировка, а благодаря сапфировой задней крышке можно рассмотреть великолепную отделку — золотой ротор из 18К, перляж и матовые поверхности.

Калибр размещен внутри классического круглого корпуса из розового золота диаметром 37 мм и толщиной 8 мм, с тщательно проработанными деталями. От изящных ушек до финальной отделки — все создает ощущение высокого часового мастерства. В целом, команда La Fabrique du Temps Louis Vuitton создала удивительный, по-настоящему впечатляющий образец современного часового искусства.

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds в розовом золоте

Следующая модель — одна из самых приятных неожиданных новинок на выставке Watches and Wonders 2025. Весьма порадовала предварительная демонстрация, и, увидев розовую версию Reverso с эффектным браслетом, мы были поражены. Особенно выделялись детали: текстурированный циферблат с малым секундным счетчиком в 6 часов, аккуратно выполненные часовые метки и стрелки-дафины.

Мне нравится Не нравится

Что же делает эту модель такой удивительной? Вроде бы, розовые Reverso — не редкость, однако в этом случае речь идет о кардинально новом подходе. Обычно Reverso — это элегантность, шик и сдержанность. А эта версия — монолитическая, с минималистичным дизайном, которая сразу привлекает внимание, не крича о себе.

Детали, вызывающие восхищение

Особое место занимает ручная работа браслет из миланского плетения из розового золота — для его изготовления потребовалось 16 метров проволоки. Это настоящее произведение часового искусства, обеспечивающее комфорт при носке. Интегрированный слайдер-клип позволяет легко подгонять посадку.

В год, посвященный Reverso, эта модель стала главным событием. Размер корпуса — 27,4 × 45,6 мм, толщина — 7,56 мм, внутри — классический калибр JLC 822. Этот часовой образец заставил нас пересмотреть собственное отношение к Reverso и стал ярким примером обновленной классики.

Стоимость — €44 800. Мы бы очень хотели увидеть в будущем версию из желтого золота, однако эта розовая модель уже стала настоящим открытием и настоящим стандартом для серии Reverso.

Richard Mille RM 16-02 Automatic Extraflat Terracotta Quartz TPT

Этот выбор также был в нашем списке полгода назад и занял достойное место в разделе «почетные упоминания» в моем обзоре лучших часов 2025 года. Если бы мне год назад сказали, что я включу Richard Mille в список лучших моделей, я бы посмеялся. Тем не менее, это случилось, и я отмечу, что не только я, но и команда Onewatch высоко оценила этот кирпично-цветной экземпляр.

Модель RM 16-02 в корпусе из кварцевого TPT в терракотовом тоне — это действительно необычно. Впервые она появилась в 2007 году как первая прямоугольная модель Richard Mille. Почти два десятилетия спустя обновленная версия демонстрирует, что этот дизайн остается актуальным.

Мне нравится Не нравится

Эволюция и новые материалы

В рамках серии RM 16-02 производитель решил внести изменения. Первый вариант — из титана с бежевым ремешком, повторяющий внешний вид оригинала. Вторая же — ярко выраженная кирпичная версия с корпусом 36 × 45,64 × 9,5 мм из кварцевого TPT, созданного методом послойного накладывания 45-микронных стеклянных нитей под углом 45°. После нагрева и прессовки материал соединяют с белым кварцевым TPT-основанием.

Цвета сразу бросаются в глаза — особенно в сочетании с бордовым каучуковым ремешком. Внешний вид подчеркнут открытым циферблатом и прямоугольной формой корпуса, что создает эффект уникальности. Теплый терракотовый оттенок вызывает ассоциации с Средиземноморьем.

Механизм и технические особенности

Внутри установлено калибр CRMA9, сочетающийся с формой корпуса. Он использует прямоугольную титановую плату и отличается сложной конструкцией с 67 фасками и мостами из цветного титана. Заводной механизм украшен великолепной отделкой, включая угловой платиновый автоподзаводной ротор.

Защиту обеспечивает сапфировое стекло с оригинальными цифрами и линией, соединяющей их. Размер — крупный, и, по моему мнению, именно это стало для меня главным сюрпризом: модель выглядит футуристично и мощно. Цена — €225 000, и она определенно заслуживает внимания как один из самых выразительных и технологичных часов 2025 года.

Наш последний выбор — не часы на руке, а настольные. Когда впервые узнали о Rolex Submariner в виде настольных часов, сразу захотели их протестировать. И были приятно удивлены качеством исполнения. Обзор вы можете найти в нашей статье, посвященной этой модели. В целом, дизайн 80-миллиметровых часов повторяет узнаваемый стиль Rolex, увеличенный до масштабов настольного аксессуара, сохранив пропорции.

Время отображается на черном циферблате с применением люминесцентных меток и белой маркировкой на безеле. На корпусе из нержавеющей стали 316L расположена крупная, тяжелая конструкция с двумя половинами. В комплект входит подставка, позволяющая вращать часы, что очень удобно. За работу отвечает кварцевый механизм 8335 с цифровым дисплеем месяца и года, а также функцией ручного изменения даты.

Мне нравится Не нравится

Качество и функциональность

Открывая корпус, видим механизм — он закреплен в корпусе и демонстрирует высокое качество сборки. Внутренний механизм — это современный кварцевый калибр с 30 камнями, с функцией автоматического календаря, который не требует ручных корректировок до 2400 года.

Особенность — возможность обратного изменения даты, поворачивая стрелки против часовой стрелки. Стоимость — €10 320, и этот настольный Rolex — не просто аксессуар, а яркий элемент интерьера, который станет предметом обсуждения.

Они отлично подойдет для коллекционеров и любителей необычных часов.

Hermès Arceau Rocabar de Rire

Завершает наш список модель Hermès Arceau Rocabar de Rire, и повторять ее повторно — только в радость. Этот часовой шедевр — не только самый удивительный, но и самый веселый. Посмотрите на циферблат — и сразу поймете, почему мы назвали его «Лялька-Лошадь» (Licky the Horse).

Мне нравится Не нравится

Надеемся, что создатель идеи «Ляльки-Лошади» получил достойный бонус в конце года. Идея — механически показывать, как лошадь высовывает язык, — гениальна и одновременно забавна.

Особенности дизайна и механики

Корпус — 41 мм из белого или розового золота с характерными ушками. Внутри — яркий и игривый циферблат, вдохновленный платком Dimitri Rybaltchenko Rocabar de Rire, который сочетает в себе шелк и кашемир. На нем изображена лошадь, которая высовывает язык, оглядываясь через плечо.

Дизайнеры Hermès решили оживить этот образ. Каждое нажатие кнопки в 9 часов заставляет лошадь показывать язык. Это вызывает улыбку и желание нажимать снова и снова. Весь коллектив Onewatch был поражен этой механической забавой, и «Лялька-Лошадь» стала постоянным шутливым штрихом в офисе.

Ограниченная серия и технические детали

Произведено всего 12 экземпляров, в двух вариантах — с синим или зеленым циферблатом с яркими полосами. Внутри — автоматический механизм H1837, работающий на частоте 28 800 вибраций в час с запасом хода 50 часов. Цена — €163 000 за белое золото и €168 000 — за розовое. За эти деньги покупатель получает не только уникальный аксессуар, но и источник бесконечного удовольствия и улыбок.

Итоги: самые удивительные часы 2025 года

Вот они — наши пять самых удивительных часов 2025 года. В прошедшем году мы наблюдали множество ярких релизов, однако именно эти модели произвели на нас особое впечатление. А теперь я хочу услышать ваше мнение: какие часовые новинки удивили вас больше всего в 2025-м? Делитесь в комментариях, и до новых встреч — уже через неделю подготовим очередной список.