Топ-5 титановых часов последних лет

Ещё одна пятница — ещё один список!

На этой неделе мы продолжаем тему, начатую в статье о керамических часах, и расскажем о наших любимых титановых моделях. Ведь логично углубиться в мир современных материалов, используемых в часовом деле. Хотя титан уже несколько десятилетий применяется в часах, он всё ещё считается современным материалом по сравнению с нержавеющей сталью и драгоценными металлами. При этом мы наблюдаем растущий интерес к впечатляющим титановых часам, и всё больше поклонников часов постепенно начинают ценить этот материал. Поэтому мы решили составить список наших любимых недавно выпущенных титановых часов.

Прежде чем перейти к списку, позвольте уточнить, что именно мы искали при его составлении. Конечно, пять моделей не могли быть просто сделаны из титана. Мы также искали часы, которые впечатляют дизайном, отделкой и часовым мастерством. По сути, это те критерии, которые мы учитываем при выборе лучших часов в целом, но в данном случае — именно титановых. Кроме того, нам хотелось выбрать модели, в которых титан добавляет что-то особенное к их образу. Вы поймёте, что мы имеем в виду, когда мы перейдём к списку. Итак, без лишних слов — приступим.

Rolex Yacht-Master 42 Titanium

Начнём с часов, которые впечатлили всех нас в Onewatch, даже самых больших скептиков титана. Оставим производство титановых часов настоящим профессионалам — Rolex. Что я имею в виду? Титан иногда может издавать лёгкий дребезжащий звук, а благодаря низкому весу часы из титана могут казаться несколько дешёвыми.

Это особенно заметно на браслетах. Однако когда Rolex выпустил титановые Yacht-Master 42 в 2023 году, женевский бренд показал, как правильно спроектировать, произвести и отделать массовую модель из титана. Внешний вид и ощущения от этих часов просто впечатляют.

Эти часы прекрасно демонстрируют, что титан может иметь такой же эффект, как и нержавеющая сталь. Модель Yacht-Master оснащена корпусом диаметром 42 мм из титана RLX Grade 5 толщиной 11,6 мм и расстоянием от ушка до ушка 50,3 мм. Вершиной корпуса служит титановый безель с матовой чёрной вставкой Cerachrom и полированными рельефными метками.

В сочетании с матовым чёрным циферблатом и крупными люминесцентными часовыми метками часы выглядят потрясающе. При ближайшем рассмотрении отделка вызывает восхищение. Преобладает матовая шлифовка, но изящные полированные элементы добавляют визуального блеска, который ожидаешь от настоящих люксовых часов.

Прочный и солидный корпус Yacht-Master ощущается на совершенно другом уровне.

К этому ощущению роскоши добавляется великолепно выполненный браслет Oyster. Суть в том, что он ощущается и работает как прочный стальной браслет Oyster, но при этом весит в три раза меньше. Это действительно исключительный результат. Прочность и надёжность стального браслета при весе на 30% меньше — парадоксально, но невероятно приятно.

Внутри корпуса установлен калибр 3235 от The Crown, работающий с частотой 28 800 полуколебаний в час, обеспечивающий 70 часов запаса хода и точность ±2 секунды в сутки. Титановые Yacht-Master 42 (€15 400) — это «следующее поколение Submariner», и с ними Rolex демонстрирует своё мастерство в производстве.

A. Lange & Söhne Odysseus Titanium

Если Rolex Yacht-Master 42 — вершина массового производства титановых часов, то в 2022 году A. Lange & Söhne показали, насколько впечатляющими могут быть часы с ручной отделкой. Титановый Odysseus стал первой моделью Lange из этого материала и позволил мне по-настоящему оценить коллекцию Odysseus. Ранее мы видели модели из нержавеющей стали и белого золота, но лёгкая титановая версия произвела на меня глубокое впечатление. Оттенок материала и насыщенный синий циферблат выглядят потрясающе вместе.

Кроме того, ручная отделка корпуса и браслета показала, что титан может выглядеть так же великолепно, как нержавеющая сталь или любой драгоценный металл. Напомним, Odysseus — это современная спортивная модель с интегрированным браслетом от Lange. Диаметр корпуса — 40,5 мм, толщина — 11,1 мм.

Отличительная черта круглого корпуса — выступающая «платформа заводной головки» с правой стороны. Внутри прекрасно отделанного корпуса расположен изумительный серо-голубой циферблат с большими окнами для отображения дня недели и даты. Сочетание текстур, цветов, деталей дизайна и безупречного исполнения делает этот циферблат идеальным для титана Odysseus.

Комбинация отделок впечатляет.

Если перевернуть часы, то можно увидеть калибр L155.1 Datomatic собственной разработки. Этот 31-камневый механизм был специально создан для Odysseus и доставляет эстетическое удовольствие. В нём 312 компонентов, частота работы — 28 800 полуколебаний в час, запас хода — 50 часов. Отделка калибра впечатляет: скелетонизированный и частично покрытый чёрным родием центральный ротор, полоски Гласхютте и золотой чатон с винтами, фиксирующий положение анкерного колеса.

Что касается отделки, то пятизвенный браслет также демонстрирует мастерство Lange. Контраст между матовыми поверхностями и полированными фасками звеньев просто великолепен. Более тёмный оттенок титана делает этот контраст ещё заметнее, чем на нержавеющей стали. Эта лимитированная серия из 250 экземпляров Odysseus в титане, проданная за €55 000, ясно показала, что мастерство A. Lange & Söhne не ограничивается нержавеющей сталью или драгоценными металлами, и установила высокий стандарт отделки титана.

Zenith Chronomaster Sport Titanium

Как автор наших еженедельных списков, я иногда могу без стеснения прорекламировать одни из своих любимых часов. Так и случилось с Zenith Chronomaster Sport Titanium. Эта версия из титана Grade 5 популярного спортивного хронографа бренда впечатлила меня с самого дебюта.

Конечно, помогает и то, что история модели связана с теннисом — ещё одной моей страстью наряду с часами и музыкой, но главным было исполнение часов, которое не раз оставляло меня без слов. У меня была возможность лично поносить эти часы, и они быстро стали одними из моих любимых современных моделей.

Гениальность заключается в монохромном дизайне. Сочетание оттенков в деталях заставляло меня улыбаться снова и снова. Корпус из титана Grade 5 чуть темнее, чем у многих современных моделей. Диаметр — 41 мм, толщина — 13,6 мм, расстояние от ушка до ушка — 46,8 мм.

Как я уже говорил, при попадании солнечного света на корпус и браслет раскрывается истинная красота. Титан имеет приятный тёмно-серый цвет с оттенком тёплого жёлтого. Этот глубокий оттенок отлично сочетается с преимущественно матовой отделкой корпуса и браслета, а также подчёркивает полированные фаски на ушках и безеле.

Chronomaster Sport Titanium — пример блестяще спроектированных часов.

Титановый корпус служит идеальным фоном для никелевого циферблата с солнечным узором и характерной тройкой перекрывающихся счётчиков Zenith. Вместо синего цвета счётчики выполнены в антраците, светло-сером и серебристом оттенках. Визуальную привлекательность дополняют родиевые накладные индексы с чёрной заливкой и белым Super-LumiNova. Небольшие ярко-красные акценты на стрелках хронографа добавляют живости монохромному дизайну.

Если перевернуть часы, то можно увидеть калибр Zenith El Primero 3600. Эта современная версия легендарного автоматического хронографа с колонным колесом работает на частоте 36 000 полуколебаний в час, обеспечивает 60 часов запаса хода и оснащена скелетонизированным ротором. В отличие от предыдущих калибров El Primero, таких как серия 400, 3600 имеет функцию остановки секундной стрелки, что значительно облегчает точную установку времени.

Однако главная причина, по которой эти часы выделяются, — не их лёгкость или великолепный калибр, а потрясающее присутствие. Дизайнеры Zenith сделали так, чтобы эта версия Chronomaster Sport подчёркивала использование титана и смело его демонстрировала. Это настоящее титаное заявление, которое можно приобрести за €12 500.

Laventure Marine Type 3

Недавний релиз, который впечатлил почти всех нас в офисе Onewatch, — Laventure Marine Type 3. Особенно запомнилась версия с белым циферблатом из лёгкого титана Grade 23. Похоже, впечатлила она не только нас — белая версия уже распродана, тогда как чёрные модели ещё доступны.

Что делает Marine Type 3 такой выдающейся новинкой? Конечно, всё начинается с внешнего вида. Основатель Laventure Клеман Го вдохновлялся морскими хронометрами 1980-х годов. В результате получились часы с классическим обликом и впечатляющим современным исполнением.

Marine Type 3 имеет лёгкий корпус диаметром 38 мм из титана Grade 23 с толщиной 11,2 мм и расстоянием от ушка до ушка 46,2 мм. Корпус оснащён широким плоским безелем и характерной формой Laventure. Кроме того, часы получили отделку stone-washed, придающую приятную текстуру.

Толщина 11,2 мм кажется внушительной, но в неё входит выпуклое акриловое стекло толщиной 2,3 мм. Сам титановый корпус тонкий, что делает часы очень комфортными в носке. Циферблат бывает либо полностью светящимся белым с чёрными метками, либо чёрным с белыми. Нам особенно понравился светящийся белый циферблат, который в сочетании со светло-зелёным резиновым ремешком смотрится потрясающе.

Вы всё ещё можете купить одну из 100 моделей с чёрным циферблатом.

Внутри корпуса с водозащитой 300 м установлен калибр Laventure Cal. 4, основанный на Sellita SW300-1. Механизм визуально украшен позолотой 3N, отделкой Côtes de Genève, перляж и солнечными узорами. Кроме того, автоматический калибр с сертификатом COSC работает на частоте 28 800 полуколебаний в час и обеспечивает 56 часов запаса хода.

Это делает эти часы одной из самых впечатляющих моделей, которые мы видели за последнее время. Как уже упоминалось, чёрную версию можно приобрести за CHF 4 200 до налогов.

Grand Seiko SLGB003

Когда речь заходит о великолепных титановых часах, у Grand Seiko есть из чего выбрать. Японский бренд неоднократно доказывал, что работа с титаном может привести к впечатляющим результатам. Мы могли бы выбрать великолепные SBGA413 «Shunbun» или SBGE285 «Mist Flake» — мои личные фавориты, но для этого списка мы решили выделить другую модель.

На этот раз мы выбрали недавно выпущенный SLGB003, который сочетает в себе блестящую обработку титана высокой прочности Grand Seiko с новым ультраточным калибром Spring Drive U.F.A. Это делает SLGB003 одной из самых впечатляющих и важных новинок бренда в этом году.

Часы имеют современный корпус Evolution 9 диаметром 37 мм, толщиной 11,4 мм и длиной 44,3 мм. Эти размеры делают корпус очень удобным для ношения, а отделка — прекрасной, с сочетанием матовых и полированных поверхностей Zaratsu.

Grand Seiko дополнили корпус красиво текстурированным серебристо-голубым циферблатом, вдохновлённым ледяными лесами Киригамине. Тонко отделанные часовые метки просто впечатляют. Но не менее важны три буквы в нижней части циферблата, которые намекают на главную особенность SLGB003.

Самый точный калибр наручных часов с заводной пружиной

Новый калибр Spring Drive 9RB2, который приводит часы в движение, — это революционный механизм с впечатляющей точностью ±20 секунд в год. С этим калибром Grand Seiko устанавливает новые стандарты точности, которые заставят другие бренды краснеть. Это самый точный калибр наручных часов с заводной пружиной.

Механизм предлагает 72 часа запаса хода, а при диаметре 30 мм и толщине 5,02 мм открывает двери для более компактных моделей Spring Drive. Первым доказательством этого стал великолепный SLGB003, который также получил новый браслет и тонкую застёжку с системой микрорегулировки без инструментов. Цена — €12 000. Однако то, что вы получаете взамен, определяет будущее японского бренда.

Заключительные мысли о титановых часах последних лет

Вот и всё — наши пять любимых титановых часов, выпущенных за последние несколько лет. Как вы уже поняли, каждая модель попала в список по своим причинам. Конечно, существует множество других достойных вариантов. Поэтому нам интересно узнать о ваших любимых титановых часах последних лет. Напишите в комментариях, а мы увидимся на следующей неделе с новым списком!