Топ-5 титановых часов последних лет

Ещё одна пятница — ещё один список!

На этой неделе мы продолжаем тему, начатую в статье о керамических часах, и расскажем о наших любимых титановых моделях. Ведь логично углубиться в мир современных материалов, используемых в часовом деле. Хотя титан уже несколько десятилетий применяется в часах, он всё ещё считается современным материалом по сравнению с нержавеющей сталью и драгоценными металлами. При этом мы наблюдаем растущий интерес к впечатляющим титановых часам, и всё больше поклонников часов постепенно начинают ценить этот материал. Поэтому мы решили составить список наших любимых недавно выпущенных титановых часов.

Прежде чем перейти к списку, позвольте уточнить, что именно мы искали при его составлении. Конечно, пять моделей не могли быть просто сделаны из титана. Мы также искали часы, которые впечатляют дизайном, отделкой и часовым мастерством. По сути, это те критерии, которые мы учитываем при выборе лучших часов в целом, но в данном случае — именно титановых. Кроме того, нам хотелось выбрать модели, в которых титан добавляет что-то особенное к их образу. Вы поймёте, что мы имеем в виду, когда мы перейдём к списку. Итак, без лишних слов — приступим.

Rolex Yacht-Master 42 Titanium

Начнём с часов, которые впечатлили всех нас в Onewatch, даже самых больших скептиков титана. Оставим производство титановых часов настоящим профессионалам — Rolex. Что я имею в виду? Титан иногда может издавать лёгкий дребезжащий звук, а благодаря низкому весу часы из титана могут казаться несколько дешёвыми.

titanium Rolex Yacht-Master 42 hanging off edge of book

Это особенно заметно на браслетах. Однако когда Rolex выпустил титановые Yacht-Master 42 в 2023 году, женевский бренд показал, как правильно спроектировать, произвести и отделать массовую модель из титана. Внешний вид и ощущения от этих часов просто впечатляют.

titanium Rolex Yacht-Master 42 on wrist, arms crossed

Эти часы прекрасно демонстрируют, что титан может иметь такой же эффект, как и нержавеющая сталь. Модель Yacht-Master оснащена корпусом диаметром 42 мм из титана RLX Grade 5 толщиной 11,6 мм и расстоянием от ушка до ушка 50,3 мм. Вершиной корпуса служит титановый безель с матовой чёрной вставкой Cerachrom и полированными рельефными метками.

titanium Rolex Yacht-Master 42 bezel and lug detail

В сочетании с матовым чёрным циферблатом и крупными люминесцентными часовыми метками часы выглядят потрясающе. При ближайшем рассмотрении отделка вызывает восхищение. Преобладает матовая шлифовка, но изящные полированные элементы добавляют визуального блеска, который ожидаешь от настоящих люксовых часов.

titanium Rolex Yacht-Master 42 pocket shot

Прочный и солидный корпус Yacht-Master ощущается на совершенно другом уровне.

К этому ощущению роскоши добавляется великолепно выполненный браслет Oyster. Суть в том, что он ощущается и работает как прочный стальной браслет Oyster, но при этом весит в три раза меньше. Это действительно исключительный результат. Прочность и надёжность стального браслета при весе на 30% меньше — парадоксально, но невероятно приятно.

titanium Rolex Yacht-Master 42 dial up close

Внутри корпуса установлен калибр 3235 от The Crown, работающий с частотой 28 800 полуколебаний в час, обеспечивающий 70 часов запаса хода и точность ±2 секунды в сутки. Титановые Yacht-Master 42 (€15 400) — это «следующее поколение Submariner», и с ними Rolex демонстрирует своё мастерство в производстве.

A. Lange & Söhne Odysseus Titanium flat-lay up close

A. Lange & Söhne Odysseus Titanium

Если Rolex Yacht-Master 42 — вершина массового производства титановых часов, то в 2022 году A. Lange & Söhne показали, насколько впечатляющими могут быть часы с ручной отделкой. Титановый Odysseus стал первой моделью Lange из этого материала и позволил мне по-настоящему оценить коллекцию Odysseus. Ранее мы видели модели из нержавеющей стали и белого золота, но лёгкая титановая версия произвела на меня глубокое впечатление. Оттенок материала и насыщенный синий циферблат выглядят потрясающе вместе.

A. Lange & Söhne Odysseus Titanium dial and index macro shot

Кроме того, ручная отделка корпуса и браслета показала, что титан может выглядеть так же великолепно, как нержавеющая сталь или любой драгоценный металл. Напомним, Odysseus — это современная спортивная модель с интегрированным браслетом от Lange. Диаметр корпуса — 40,5 мм, толщина — 11,1 мм.

Watches That Look Best In Titanium — A. Lange & Söhne Odysseus Titanium flat-lay

Отличительная черта круглого корпуса — выступающая «платформа заводной головки» с правой стороны. Внутри прекрасно отделанного корпуса расположен изумительный серо-голубой циферблат с большими окнами для отображения дня недели и даты. Сочетание текстур, цветов, деталей дизайна и безупречного исполнения делает этот циферблат идеальным для титана Odysseus.

A. Lange & Söhne Odysseus Titanium case back and movement

Комбинация отделок впечатляет.

Если перевернуть часы, то можно увидеть калибр L155.1 Datomatic собственной разработки. Этот 31-камневый механизм был специально создан для Odysseus и доставляет эстетическое удовольствие. В нём 312 компонентов, частота работы — 28 800 полуколебаний в час, запас хода — 50 часов. Отделка калибра впечатляет: скелетонизированный и частично покрытый чёрным родием центральный ротор, полоски Гласхютте и золотой чатон с винтами, фиксирующий положение анкерного колеса.

A. Lange & Söhne Odysseus Titanium

Что касается отделки, то пятизвенный браслет также демонстрирует мастерство Lange. Контраст между матовыми поверхностями и полированными фасками звеньев просто великолепен. Более тёмный оттенок титана делает этот контраст ещё заметнее, чем на нержавеющей стали. Эта лимитированная серия из 250 экземпляров Odysseus в титане, проданная за €55 000, ясно показала, что мастерство A. Lange & Söhne не ограничивается нержавеющей сталью или драгоценными металлами, и установила высокий стандарт отделки титана.

Jorg's favorite watches of 2024 Zenith Chronomaster Sport Titanium

Zenith Chronomaster Sport Titanium

Как автор наших еженедельных списков, я иногда могу без стеснения прорекламировать одни из своих любимых часов. Так и случилось с Zenith Chronomaster Sport Titanium. Эта версия из титана Grade 5 популярного спортивного хронографа бренда впечатлила меня с самого дебюта.

Zenith Chronomaster Sport Titanium pocket shot

Конечно, помогает и то, что история модели связана с теннисом — ещё одной моей страстью наряду с часами и музыкой, но главным было исполнение часов, которое не раз оставляло меня без слов. У меня была возможность лично поносить эти часы, и они быстро стали одними из моих любимых современных моделей.

Zenith Chronomaster Sport Titanium dial up close

Гениальность заключается в монохромном дизайне. Сочетание оттенков в деталях заставляло меня улыбаться снова и снова. Корпус из титана Grade 5 чуть темнее, чем у многих современных моделей. Диаметр — 41 мм, толщина — 13,6 мм, расстояние от ушка до ушка — 46,8 мм.

Zenith Chronomaster Sport Titanium

Как я уже говорил, при попадании солнечного света на корпус и браслет раскрывается истинная красота. Титан имеет приятный тёмно-серый цвет с оттенком тёплого жёлтого. Этот глубокий оттенок отлично сочетается с преимущественно матовой отделкой корпуса и браслета, а также подчёркивает полированные фаски на ушках и безеле.

Zenith Chronomaster Sport Titanium dial macro

Chronomaster Sport Titanium — пример блестяще спроектированных часов.

Титановый корпус служит идеальным фоном для никелевого циферблата с солнечным узором и характерной тройкой перекрывающихся счётчиков Zenith. Вместо синего цвета счётчики выполнены в антраците, светло-сером и серебристом оттенках. Визуальную привлекательность дополняют родиевые накладные индексы с чёрной заливкой и белым Super-LumiNova. Небольшие ярко-красные акценты на стрелках хронографа добавляют живости монохромному дизайну.

Zenith Chronomaster Sport Titanium case back and movement

Если перевернуть часы, то можно увидеть калибр Zenith El Primero 3600. Эта современная версия легендарного автоматического хронографа с колонным колесом работает на частоте 36 000 полуколебаний в час, обеспечивает 60 часов запаса хода и оснащена скелетонизированным ротором. В отличие от предыдущих калибров El Primero, таких как серия 400, 3600 имеет функцию остановки секундной стрелки, что значительно облегчает точную установку времени.

Zenith Chronomaster Sport Titanium on wrist, arms crossed

Однако главная причина, по которой эти часы выделяются, — не их лёгкость или великолепный калибр, а потрясающее присутствие. Дизайнеры Zenith сделали так, чтобы эта версия Chronomaster Sport подчёркивала использование титана и смело его демонстрировала. Это настоящее титаное заявление, которое можно приобрести за €12 500.

titanium watches — Laventure Marine Type 3 models side by side

Laventure Marine Type 3

Недавний релиз, который впечатлил почти всех нас в офисе Onewatch, — Laventure Marine Type 3. Особенно запомнилась версия с белым циферблатом из лёгкого титана Grade 23. Похоже, впечатлила она не только нас — белая версия уже распродана, тогда как чёрные модели ещё доступны.

titanium watches — Laventure Marine Type 3 pocket shot

Что делает Marine Type 3 такой выдающейся новинкой? Конечно, всё начинается с внешнего вида. Основатель Laventure Клеман Го вдохновлялся морскими хронометрами 1980-х годов. В результате получились часы с классическим обликом и впечатляющим современным исполнением.

Laventure Marine Type 3 lume shot

Marine Type 3 имеет лёгкий корпус диаметром 38 мм из титана Grade 23 с толщиной 11,2 мм и расстоянием от ушка до ушка 46,2 мм. Корпус оснащён широким плоским безелем и характерной формой Laventure. Кроме того, часы получили отделку stone-washed, придающую приятную текстуру.

titanium watches — Laventure Marine Type 3 propped up on watch roll

Толщина 11,2 мм кажется внушительной, но в неё входит выпуклое акриловое стекло толщиной 2,3 мм. Сам титановый корпус тонкий, что делает часы очень комфортными в носке. Циферблат бывает либо полностью светящимся белым с чёрными метками, либо чёрным с белыми. Нам особенно понравился светящийся белый циферблат, который в сочетании со светло-зелёным резиновым ремешком смотрится потрясающе.

Laventure caliber 4

Вы всё ещё можете купить одну из 100 моделей с чёрным циферблатом.

Внутри корпуса с водозащитой 300 м установлен калибр Laventure Cal. 4, основанный на Sellita SW300-1. Механизм визуально украшен позолотой 3N, отделкой Côtes de Genève, перляж и солнечными узорами. Кроме того, автоматический калибр с сертификатом COSC работает на частоте 28 800 полуколебаний в час и обеспечивает 56 часов запаса хода.

titanium watches — black-dial Laventure Marine Type 3 with white elastic strap, wrist shot

Это делает эти часы одной из самых впечатляющих моделей, которые мы видели за последнее время. Как уже упоминалось, чёрную версию можно приобрести за CHF 4 200 до налогов.

titanium watches — Grand Seiko Spring Drive U.F.A. SLGB003 on watch roll

Grand Seiko SLGB003

Когда речь заходит о великолепных титановых часах, у Grand Seiko есть из чего выбрать. Японский бренд неоднократно доказывал, что работа с титаном может привести к впечатляющим результатам. Мы могли бы выбрать великолепные SBGA413 «Shunbun» или SBGE285 «Mist Flake» — мои личные фавориты, но для этого списка мы решили выделить другую модель.

Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive U.F.A. SLGB003 lug

На этот раз мы выбрали недавно выпущенный SLGB003, который сочетает в себе блестящую обработку титана высокой прочности Grand Seiko с новым ультраточным калибром Spring Drive U.F.A. Это делает SLGB003 одной из самых впечатляющих и важных новинок бренда в этом году.

best Watches and Wonders 2025 releases — Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive U.F.A. SLGB003

Часы имеют современный корпус Evolution 9 диаметром 37 мм, толщиной 11,4 мм и длиной 44,3 мм. Эти размеры делают корпус очень удобным для ношения, а отделка — прекрасной, с сочетанием матовых и полированных поверхностей Zaratsu.

Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive U.F.A. SLGB003 on wrist

Grand Seiko дополнили корпус красиво текстурированным серебристо-голубым циферблатом, вдохновлённым ледяными лесами Киригамине. Тонко отделанные часовые метки просто впечатляют. Но не менее важны три буквы в нижней части циферблата, которые намекают на главную особенность SLGB003.

Grand Seiko Spring Drive U.F.A. SLGB003 pocket shot

Самый точный калибр наручных часов с заводной пружиной

Новый калибр Spring Drive 9RB2, который приводит часы в движение, — это революционный механизм с впечатляющей точностью ±20 секунд в год. С этим калибром Grand Seiko устанавливает новые стандарты точности, которые заставят другие бренды краснеть. Это самый точный калибр наручных часов с заводной пружиной.

Топ-5 титановых часов последних лет

Механизм предлагает 72 часа запаса хода, а при диаметре 30 мм и толщине 5,02 мм открывает двери для более компактных моделей Spring Drive. Первым доказательством этого стал великолепный SLGB003, который также получил новый браслет и тонкую застёжку с системой микрорегулировки без инструментов. Цена — €12 000. Однако то, что вы получаете взамен, определяет будущее японского бренда.

best Watches and Wonders 2025 releases — Grand Seiko Spring Drive U.F.A. SLGB003 crown up with watchmaking tools

Заключительные мысли о титановых часах последних лет

Вот и всё — наши пять любимых титановых часов, выпущенных за последние несколько лет. Как вы уже поняли, каждая модель попала в список по своим причинам. Конечно, существует множество других достойных вариантов. Поэтому нам интересно узнать о ваших любимых титановых часах последних лет. Напишите в комментариях, а мы увидимся на следующей неделе с новым списком!

