Три уникальных экземпляра от Vacheron Constantin

Если вы отмечаете 270 лет непрерывной истории часового мастерства, вы уже многое повидали, и порой необходимо искать новые вызовы, чтобы поддерживать интерес.

Новая коллекция часов Les Cabinotiers под названием La Quête (В поисках) не только держит мастеров самого старого в мире непрерывно работающего часового бренда в тонусе, но и радует коллекционеров. Эта серия уникальных экземпляров от Vacheron Constantin отдает дань астрономии и мифическим путешествиям древности. Часы с клеймом Poinçon de Genève являются свидетельством технического мастерства, художественного изящества и безупречного ремесла.

Les Cabinotiers Armillary Tourbillon – Myth of the Pleiades: дань Семерым Сестрам

Часы Les Cabinotiers Armillary Tourbillon – Myth of the Pleiades посвящены Семерым Сестрам из греческой мифологии. Для тех, кто нуждается в кратком напоминании о древних греках и их легендах, вот суть. Термин «Семь Сестер» относится к Плеядам — группе из семи дочерей титана Атласа и морской нимфы Плеоны. Мы не будем перечислять все их имена, но отметим, что они связаны с созвездием Плеяд. Эта группа звезд на ночном небе имела большое значение для навигации во многих древних культурах. А теперь — о часах.

Сложный трио уникальных экземпляров от Vacheron Constantin: турбийон с четырьмя патентами

Калибр 1990 приводит в движение звезды Les Cabinotiers Armillary Tourbillon – Myth of the Pleiades (ref. 9890C/000R-273C). Четыре патента защищают этот полностью собственный механизм, который оснащен биаксиальным сферическим турбийоном и ретроградными индикациями часов и минут. Один из четырех запатентованных механизмов — мгновенная ретроградная система, управляемая минутным кулачком, которая синхронизирует прыжок обеих стрелок ровно в полночь и полдень. Другие патенты включают титановый коллет эксцентрика, каретки турбийона, которые образуют мальтийский крест — эмблему Vacheron Constantin — каждые 15 секунд при вращении, и титановый рычаг с алмазным покрытием на анкерных камнях для снижения трения.

Циферблат отображает двунаправленную ретроградную индикацию времени справа, оставляя всю левую сторону для сферического турбийона. Этот турбийон оснащен сферической спиралью и вращается вокруг двух осей. Чтобы подчеркнуть это, вращение происходит под сапфировым куполом. Термин «armillary» (сферический) отдает дань французскому часовщику XVIII века Антиду Жанвье, который создал движущуюся сферу для иллюстрации видимого движения звезд.

Древний инструмент

Vacheron Constantin стремился создать турбийон, напоминающий древний астрономический инструмент, который использовался для картографирования звезд до изобретения телескопа. Турбийон, который также служит индикатором малых секунд, состоит из двух взаимосвязанных алюминиевых кареток, вращающихся по независимым осям, каждая из которых совершает один оборот в минуту.

Особенности корпуса и декора

Les Cabinotiers Armillary Tourbillon – Myth of the Pleiades — уникальный экземпляр в корпусе из 18-каратного розового золота размером 45 × 20,13 мм. Этот XL корпус полностью гравирован и украшен боковыми вставками с бриллиантами, с рельефным барельефом, посвященным греческому мифу о Плеядах. Вдохновение для роскошного декора, на создание которого ушло 400 человеко-часов, было почерпнуто из работ польского астронома Иоганна Гевелия (1611–1687).

Цена этого уникального экземпляра доступна по запросу, но не стоит торопиться — кто-то уже опередил вас.

Grand Complication High Jewellery – Moon Dust: бриллианты в небе

Да, корпус из белого золота размером 47 × 19,1 мм впечатляет. Но механизм внутри двусторонних часов Les Cabinotiers Grande Complication High Jewellery – Moon Dust (ref. 9717C/000G-289C) еще более впечатляющий. Калибр 2755 GC16 — это ручной завод с исследовательской связью с юбилейными часами Tour de l’Île, выпущенными к 250-летию Vacheron Constantin. Он включает 16 усложнений, в том числе турбийон в каретке в форме мальтийского креста, который совершает один оборот в минуту. В часах также есть минутный репетир, который по требованию отбивает часы, четверти и минуты.

Двойной циферблат: календарь и астрономия

На переднем циферблате расположен вечный календарь с датой, днем недели и месяцем, отображаемыми в положении 3, 9 и 12 часов соответственно — календарь не требует корректировки до 2100 года. Индикация уравнения времени отражает разницу между истинным и средним солнечным временем, а рядом с турбийоном указаны время восхода и захода солнца для выбранного города.

Звезды на обратной стороне

На обратной стороне часы показывают астрономическую индикацию звездного времени на фиксированном диске с вращающейся небесной картой, отображающей созвездия, видимые с Северного полушария. Эта функция отслеживает истинное вращение Земли относительно звезд — звездные сутки длятся 23 часа, 56 минут и 4 секунды — и предлагает поэтичное, но точное отражение космического времени.

В этих часах диск созвездий совершает «ускоренное» вращение, опережая солнечное время на четыре минуты, что соответствует звездному времени. Дисплей оснащен фиксированным ажурным циферблатом с делениями по 15 минут. Дата отображается на краю вращающегося диска и читается по большой центральной стрелке, которая также указывает солнцестояния, равноденствия, знаки зодиака и сезоны, отмеченные на концентрических кругах. Меньшая центральная стрелка показывает возраст луны — количество дней с последнего полнолуния.

Впечатляющее внутри и снаружи

Калибр 2755 GC16 состоит из 839 компонентов. Диаметр механизма — 33,9 мм, толщина — 12,15 мм. Он помещен в 47-миллиметровый корпус из белого золота, полностью гравированный вручную и украшенный 184 бриллиантами багетной огранки и 165 бриллиантами круглой огранки. Механизм обладает отличными акустическими качествами и идеальной читаемостью (учитывая сложность) с обеих сторон. Что еще можно пожелать? Цена этого уникального экземпляра не разглашается.

Cosmica Duo – Grand Complication: две стороны одной сложности

Последние из трех новых уникальных экземпляров от Vacheron Constantin — Cosmica Duo – Grand Complication (ref. 9780C/000G-087C). Это также двусторонние часы, и они еще сложнее, чем Moon Dust. Уникальные переворачивающиеся часы Cosmica Duo включают 24 усложнения, акцентируя внимание на астрономических функциях. Новый собственный механизм содержит не менее 1003 компонентов и предлагает механическое видение космоса.

Один из циферблатов в синей гамме отображает звездное время вместе с традиционными показаниями времени и календаря. Его 22-частная конструкция удивительно удобна для чтения. Смещенная индикация времени включает вращающуюся карту неба Северного полушария, которая воспроизводит движение созвездий за звездные сутки (23 часа, 56 минут и 4 секунды). Светлый эллипс выделяет видимую в реальном времени часть неба. Циферблат также показывает вечный календарь с индикаторами месяцев, високосных годов, дней и дат. Кроме того, отображается второй часовой пояс с индикаторами дня и ночи и списком городов для 24 часовых поясов.

Обратный циферблат, состоящий из 28 частей, раскрывает механическое ядро механизма и сосредоточен на солнечном времени. Центральная стрелка с наконечником в виде солнца указывает истинное солнечное время, а механизм уравнения времени позволяет одновременно читать солнечное и гражданское время. Дополнительные индикаторы показывают время восхода и захода солнца, а также продолжительность дня и ночи. Кроме того, на позиции «6 часов» расположен ретроградный индикатор фаз луны с точностью, требующей корректировки лишь раз в 1000 лет.

Насколько удобны для ношения?

Легко увлечься сложностью этих часов, но как насчет их удобства? Это не тот вопрос, который обычно задают о бесценных гранд-компликациях. Тем не менее, Vacheron Constantin хочет подчеркнуть, что Cosmica Duo размером 47 × 20,2 мм имеет очень практичный, даже эргономичный, переворачивающийся дизайн. Ушки оснащены съемными креплениями для ремешка, которые можно легко закрепить с любой стороны без инструментов, позволяя владельцу переворачивать часы для отображения либо среднего гражданского времени, либо истинного солнечного времени. Благодаря коротким, округлым ушкам и переворачивающемуся ремешку из кожи аллигатора, обеспечивающему стабильность и комфорт, часы должны быть удобны в носке, так как на запястье опирается только ремешок.

Vacheron Constantin также продумал функциональность этой гранд-компликации. Так, в заводной головке интегрирована кнопка для настройки второго часового пояса, а боковой селектор блокирует небесную карту во время настройки. Центрально расположенный рычаг минутного репетира сохраняет симметрию часов, независимо от того, с какой стороны они надеты.

Заключение об уникальных экземплярах Vacheron Constantin

Что вы думаете об этих уникальных часах? Мечта или слишком вычурно? По моему мнению, эти часы, гораздо более чем более сдержанные и носибельные Les Cabinotiers Temporis Duo Grand Complication, выпущенные ранее в этом году, находятся в своей собственной лиге. Не столько из-за технической сложности, сколько благодаря исполнению они относятся к категории произведений искусства. Мне посчастливилось держать эти часы в руках в штаб-квартире Vacheron Constantin до их презентации, и они впечатляют во всех отношениях. Механизмы и усложнения завораживают, как и декор. Они поражают в хорошем смысле, потому что вы не думаете о размерах корпуса и о том, поместятся ли часы на ваше запястье. Эти часы — символ силы, эквивалент рыка льва на саванне в мире часового искусства.