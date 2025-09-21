Trilobe Trente-Deux (32) | ПОЛНОЕ ОБЗОРНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Быть оригинальным в категории интегрированных браслетов — задача не из лёгких.

С такими устоявшимися иконами, как Patek Philippe Nautilus и Audemars Piguet Royal Oak, часы часто подвергаются критике за заимствование элементов дизайна у этих легендарных моделей — иногда даже в тех случаях, когда часы вышли раньше! Один из таких примеров — Girard-Perregaux Laureato, дебютировавший в 1975 году, на год раньше Nautilus (1976). Но сегодня речь не о Patek, GP или AP. Сегодня мы говорим о Trilobe, которая сумела представить интегрированный дизайн, достойно войдя в насыщенный сегмент с новой моделью Trente-Deux. Это отчасти связано не только с фирменными цифровыми индикаторами бренда, но и с совершенно новым производством, благодаря которому появился первый собственный калибр Trilobe.

Спортивная новинка Trilobe Trente-Deux (32)

Самые спортивные часы бренда получили название в честь адреса парижской мастерской — Trente-Deux (32). Это имя подчёркивает, насколько модель стала по-настоящему французской благодаря недавно открытой мануфактуре недалеко от Парижа. «Наша мануфактура теперь включает высокоточное производство компонентов рядом с Парижем», — объясняет Trilobe. — «Это ключевой этап нашей стратегии вертикальной интеграции, необходимый для обеспечения качества, надёжности цепочки поставок и сохранения свободы для инноваций».

Механизм

Первым результатом работы новой мануфактуры стал собственный калибр — X-Nihilo. По словам Trilobe, он был «полностью разработан, спроектирован, прототипирован, обработан, декорирован и собран внутри компании», за исключением некоторых компонентов, таких как спираль баланса, которую, как и большинство брендов, закупают у сторонних производителей.

Это автоматический механизм с запасом хода 42 часа, отделка которого выполнена в 5N золоте, с изящной матовой, сатинированной и фасетированной обработкой. Даже головки винтов отполированы до чёрного блеска, а гнёзда для винтов и камней — алмазной полировкой. Большой квадратный мост закрывает значительную часть механизма, при этом баланс расположен отдельно, словно на собственном островке. Баланс особенно напоминает стиль Breguet, что логично, учитывая французские корни как Breguet, так и Trilobe. Если обычно другие производители заимствуют у Breguet цифры или стрелки, то увидеть баланс в стиле Breguet — редкий и интересный дань уважения легендарному парижскому часовщику.

Корпус

Корпус из нержавеющей стали с водозащитой до 50 метров имеет диаметр 39,5 мм, толщину 10,15 мм и длину от ушка до ушка 46,18 мм. Он состоит из 7 различных компонентов и сочетает в себе шлифовку, полировку и микропескоструйную обработку. Безель украшен тонкой насечкой, что придаёт спортивной модели дополнительную элегантность. Шлифовка корпуса и полированные, фасетированные акценты на ушках и боковых сторонах выполнены на высоком уровне, что заметно повышает ощущение роскоши.

На запястье (будь то около 7 дюймов у Маркуса, как на наших фото, или мой более скромный 6,5-дюймовый) часы сидят очень комфортно. Более компактное расстояние между ушками подойдёт большинству размеров запястий, а изгиб корпуса снимает любые опасения по поводу фиксированного размера браслета. Мне также нравится, что «плавники» корпуса, если можно так выразиться, расположены с обеих сторон — на 3 и 9 часах. Если справа они защищают заводную головку, то слева служат исключительно для сохранения симметрии корпуса, что визуально очень приятно.

Циферблаты

Самый узнаваемый элемент в дизайне Trilobe — это фирменные цифровые индикаторы, которые представлены на новых циферблатах Trente-Deux в синих и серых вариантах. Речь не просто о цветах, которые, конечно, классические, а именно о цифровых дисплеях, ставших фирменной чертой бренда.

Оба циферблата отличаются богатой текстурой отделки. Во-первых, металлические кольца и окошки циферблата отлично шлифованы и фасетированы. Во-вторых, цветные поверхности имеют несколько текстур: матовый солнечный луч, зернистые диски для часов и минут, а секундный диск сочетает азюраж и гильоше clous de Paris. Это не только красиво, но и повышает читаемость, позволяя лучше различать каждое кольцо и его функцию.

Одна из проблем механических часов с цифровыми индикаторами — статичность и «стерильность» отображения. В Trilobe Trente-Deux движущийся секундный диск напоминает, что часы живы. Хотя многие любят культовые модели вроде Cartier Tank á Guichets с прыгающей минутной стрелкой, ожидание каждой минуты может быть слишком напряжённым. Здесь же циферблат постоянно в движении: часы, минуты и секунды идут по своим математическим законам.

Ремешок

Браслет выполнен с таким же высоким уровнем отделки, как и корпус, но для меня главным элементом стала застёжка с пружинным механизмом. Поставляется она от уважаемой компании G&F Châtelain и представляет собой ту же пружинную застёжку, что используется в часах Richard Mille и Chanel. Сначала к ней нужно привыкнуть, но как только это происходит, начинаешь удивляться, почему все бренды не используют именно такой тип застёжки.

Итог

Некоторые могут сказать, что «плавники» корпуса напоминают Nautilus, форма корпуса и браслета — Vacheron Constantin 222, а циферблат — F.P. Journe. Лично я считаю, что в целом модель выглядит очень свежо и выполнена на высоком уровне. Возможно, меня так впечатлили циферблат и механизм, что я не обращаю внимания на возможные визуальные параллели. Но именно визуальная привлекательность, высочайший комфорт и качество исполнения обеих версий Trente-Deux перевешивают любые сравнения. Сказать, что я большой поклонник этих часов — значит не сказать ничего, но и утверждать, что я остался полностью доволен — было бы неправдой.

Два моих замечания (которые я озвучил бренду во время Geneva Watch Days) касались, во-первых, водозащиты — 100 метров было бы оптимально, и, во-вторых, увеличения запаса хода калибра. Честно говоря, второй пункт меня волнует меньше. Для автоматических часов без даты с индикацией только времени меньший запас хода не сильно влияет на опыт ношения, особенно если часы часто носятся и подзаводятся на руке.

Однако для первой спортивной модели Trilobe рынок ожидает водозащиту в 100 метров, чтобы часы воспринимались как настоящие надёжные спортивные ежедневники. К счастью, бренд уже получил подобные отзывы и работает над решением. Если для вас это критично, советую следить за новостями.

Цена и доступность Trilobe Trente-Deux (32)

Trilobe Trente-Deux (32) уже доступна для покупки. Цена: 16 500 евро (без НДС).

Бренд Trilobe Модель Trente-Deux (32) Размеры корпуса 39,5 мм (диаметр) x 10,15 мм (толщина) x 46,18 мм (длина от ушка до ушка) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водозащита 50 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Синий или серый Ремешок Интегрированный браслет из нержавеющей стали, застёжка с пружинным механизмом Механизм Калибр X-Nihilo, собственный, автоматический Запас хода 42 часа Функции Блуждающие часы, минуты и секунды Доступность В продаже Цена 16 500 евро (без НДС)

Trilobe Trente-Deux — это действительно достойный внимания представитель сегмента интегрированных спортивных часов с уникальным французским характером, высоким качеством отделки и инновационным подходом к механике и дизайну. Особенно рекомендую обратить внимание на монохромный серый вариант циферблата — он стал для меня настоящей находкой.