Циферблаты из природного камня | Обзор часов Baltic Prismic

В последние годы на рынке появилось множество моделей с циферблатами из натурального камня — тренд, охвативший все ценовые сегменты и использующий различные виды камней и уровни качества.

Некоторые считают, что эта тема уже исчерпана, но для меня всё зависит от того, как именно реализована идея. Французский бренд Baltic одним из первых поддержал этот тренд, выпустив три лимитированные версии модели Prismic с эксклюзивными циферблатами для своих шоурумов по всему миру. Теперь Baltic продолжает традицию каменных циферблатов, открыв первый бутик в Париже по адресу 20 Rue Danielle Casanova.

В отличие от других локаций Baltic, которые работают только по записи и не принимают посетителей без предварительного согласования, парижский бутик расположен всего в нескольких шагах от площади Вандом — главного места в столице Франции для покупки часов. В честь открытия коллекция Prismic была расширена четырьмя новыми постоянными моделями с циферблатами из камня, что доказывает: тренд на каменные циферблаты не только не исчерпан, но и не потерял актуальности. Мне удалось лично ознакомиться с этими четырьмя новыми моделями до их официального релиза — делюсь впечатлениями.

Четыре цвета циферблатов и четыре необычных камня

Сегодня на рынке много часов с циферблатами из лазурита, оникса или тигрового глаза, поэтому любой бренд, выпускающий новую модель с каменным циферблатом, должен выделяться. Baltic удалось это сделать не за счёт изменения дизайна циферблата — он остался таким же, как и в предыдущих версиях, — а за счёт выбора редких и необычных камней. Эти минералы не новы, ведь они существуют миллионы лет, но для данного ценового сегмента они встречаются редко.

На первый взгляд цвета циферблатов соответствуют привычной палитре современных часов — синие и зелёные оттенки. Однако при более близком рассмотрении открывается гораздо большая глубина. Два синих варианта выполнены из думортьерита с более сдержанной текстурой и из петерсита — неожиданного выбора, который привлекает внимание и приглашает к изучению. Петерсит — единственный из четырёх камней с более высокой ценой, так как прожилки, делающие камень уникальным, также делают его более хрупким, усложняя производство.

Зелёный циферблат вдохновлён винтажными часами. Хотя зелёный цвет кажется относительно новым трендом, он использовался и раньше, причём с тем же материалом, что и в данном случае — кровавиком (bloodstone). Название камня связано с включениями оксида железа на зелёной яшме. Самым неожиданным и ярким из всех является циферблат из розового альбита, который, как следует из названия, имеет нежный телесный оттенок. Среди всех вариантов он обладает самой мягкой текстурой и почти однородным розовым цветом.

Корпус, вдохновлённый коктейлями

Стоит также отметить корпус часов. Несмотря на отсутствие изменений по сравнению с первоначальной коллекцией, конструкция заслуживает внимания из-за своей сложности и разнообразия отделок. Корпус диаметром 36 мм состоит из пяти элементов: безель, ушки и задняя крышка выполнены из нержавеющей стали, а средняя часть корпуса — из титана 5-го класса. Лёгкость титана не была главной причиной выбора материала, скорее — его чуть более тёмный оттенок по сравнению со сталью, особенно после тонкой пескоструйной обработки, как в данном случае. Это создаёт дополнительный контраст и придаёт часам сложность, которая побуждает к более внимательному изучению.

Хотя вдохновение коктейлями очевидно, и корпус имеет блестящие элементы, он не полностью полирован, что подчёркивает дизайнерские решения. Размер и общий стиль отсылают к 1920–1930-м годам, но при этом выглядят современно и гармонично вписываются в коллекцию молодого бренда и коллекционера.

Надёжный механизм

В качестве механизма французский бренд использует проверенный ETA Peseux 7001 — единственный доступный вариант с толщиной 2,5 мм в сегменте доступных эбоше. Это механический калибр с ручным заводом и запасом хода 42 часа, выпускающийся с 1971 года и применяемый в различных часах. Отделка традиционная: декор côtes de Genève, синие винты и фирменное зубчатое колесо, видимые через сапфировую заднюю крышку. Механизм не является центральным элементом дизайна, но приятен в использовании и позволяет наблюдать работу деталей при заводе.

Итоговые впечатления

Эти модели стали достойным дополнением постоянной коллекции. Лично я видел все четыре варианта в Дубае, но специально попросил для обзора модель с циферблатом из кровавика. Это не самые яркие каменные циферблаты, и я не испытываю особой симпатии к зелёному цвету, но именно этот камень меняет оттенок в зависимости от освещения: от почти чёрного в тусклом непрямом свете до прозрачного изумрудного при прямом естественном освещении. Включения оксида железа добавляют детализации, не отвлекая от простого, но продуманного дизайна циферблата.

Каждый вариант обладает своим характером: любители насыщенной текстуры петерсита могут быть менее впечатлены мягкостью альбита и наоборот. Приятно, что все они существуют самостоятельно, обрамлённые корпусом, который не только защищает камни, но и имеет смелый дизайн, достойный их сопровождения.

Цены и доступность коллекции Baltic Prismic Stone Dial

Коллекция Baltic Prismic Stone Dial доступна с 2 декабря 2025 года, 16:00 по парижскому времени, в рамках постоянной коллекции бренда.

Модель циферблата Ремешок Цена (€) Розовый альбит, кровавик, думортьерит Кожаный ремешок 1 300 Розовый альбит, кровавик, думортьерит Браслет из стали 1 360 Петерсит Кожаный ремешок 1 450 Петерсит Браслет из стали 1 510

Технические характеристики

Параметр Значение Бренд Baltic Модель Prismic Stone Dial Размер корпуса 36 мм (диаметр) x 9,2 мм (толщина) x 44 мм (длина по ушкам) Материал корпуса Нержавеющая сталь и титан 5-го класса Водозащита 30 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Петерсит, розовый альбит, кровавик, думортьерит Ремешок Кожаный с текстурой, застёжка на штифт; стальной браслет с раскладывающейся застёжкой Механизм ETA Peseux 7001, ручной завод Запас хода 42 часа Функции Часы, минуты, малая секундная стрелка Доступность В продаже Цена От 1 300 € до 1 510 € в зависимости от модели и ремешка

Данная коллекция демонстрирует, что использование натуральных камней в часах остаётся актуальным и может быть реализовано с оригинальностью и вниманием к деталям, что важно для ценителей и коллекционеров.