Tudor Black Bay 54 “Lagoon Blue” — идеальные часы для лета?

Когда Tudor выпустил новую версию Black Bay 54 в цвете «Lagoon Blue», я сразу понял, что должен их заполучить.

Видите ли, Tudor — это бренд, к которому я постоянно возвращаюсь. В отличие от Rolex, который в первую очередь стремится к постоянному итеративному совершенствованию, Tudor, кажется, получает больше свободы для экспериментов и игры с сочетанием исторических отсылок, любимых моделей фанатов и новых дизайнов. Можно сказать, что Tudor экспериментирует, а Rolex учится на успехах Tudor и, в некоторых случаях, на его коммерческих неудачах.

Моя связь с Tudor

Я решил купить Tudor Black Bay 58 в синем цвете в качестве памятных часов к своему 30-летию. Меня привлекала идея, что Tudor — это менее «броская» версия Rolex. Я гордился тем, что владею часами бренда, который считается Rolex для рабочего класса. Некоторые утверждают, что Tudor — это просто «бедная» версия Rolex, но я никогда полностью не понимал этот аргумент.

У меня также есть винтажный Tudor — Oysterdate, милые 34-миллиметровые часы с ручным заводом. Мне всегда нравилось, что в винтажных Tudor можно было получить корпус, заводную головку, заднюю крышку и форму корпуса, как у Rolex, но обычно без высокой цены. Времена меняются, и сейчас найти выгодные предложения на винтажные Tudor стало сложнее. Тем не менее, они всё ещё встречаются.

Tudor Black Bay 54 «Lagoon Blue»

Одним из последних релизов Tudor стала модель Black Bay 54 «Lagoon Blue». Она выделяется ярким аквамариновым цветом и высокополированным безелем из нержавеющей стали, что, безусловно, придаёт часам более «блестящий» вид. Особенно это заметно в сочетании с пятирядным браслетом Tudor. Много блестящих поверхностей отражают солнечный свет, создавая очень сверкающий эффект.

Tudor Black Bay 54 «Lagoon Blue» (для краткости — Tudor Lagoon Blue) явно позиционируются как летние часы. В пресс-материалах к релизу были фотографии загорелых моделей на песчаных пляжах в льняных костюмах. Это напоминало сцену из Bondi Hipsters. Можно ли назвать их идеальными пляжными часами?

Кратко о технических характеристиках

Давайте быстро рассмотрим характеристики. Стальной корпус диаметром 37 мм имеет расстояние от ушка до ушка 46 мм и толщину 11,2 мм, включая двойное выпуклое сапфировое стекло. Внутри установлен надёжный и прочный механизм Tudor MT5400.

MT5400 — это автоматический калибр с 27 камнями, ручным заводом и функцией остановки секундной стрелки (хак), частотой 4 Гц (28 800 полуколебаний в час) и запасом хода 70 часов. Механизм сертифицирован COSC как хронометр. В комплекте идут пятирядный браслет из нержавеющей стали (20/16 мм) с микрорегулируемой застёжкой T-fit. Эта застёжка — значительное улучшение по сравнению с моей старой Black Bay 58, позволяя точно подстроить размер и учитывать изменения объёма запястья из-за температуры.

Размер «золотой середины»

Не ошибитесь — эти характеристики идеально подходят для многих энтузиастов. Tudor Black Bay 54 отлично сидит на запястье как дайверские часы диаметром 37 мм. Есть что-то особенно приятное в том, чтобы видеть на руке компактные инструментальные часы. Они словно сливаются с запястьем, а не выпирают громоздко — это выглядит очень стильно.

Размер часов напоминает золотую эпоху кино, когда герои носили часы меньше 38 мм. По техническим характеристикам это те же часы, что и более сдержанная версия Black Bay 54 с чёрным циферблатом. Но именно летние дизайнерские акценты выделяют эту модель.

Дизайнерская дихотомия Tudor

Tudor Lagoon Blue — интересный пример дизайнерской дихотомии. С одной стороны, Tudor придерживается консервативной эстетики дайверских часов, которая является ДНК линии Black Bay. Это дизайн, корнями уходящий в 1950-е и начало 1960-х.

С другой стороны, мы видим яркий цвет, текстурированный циферблат с эффектом песка и вставку безеля из нержавеющей стали. Эти несколько противоречивые элементы создают интересный образ — немного одного и немного другого.

Дизайнерский диссонанс?

Хороший дизайн — это иногда вопрос восприятия. В редких случаях он выходит за рамки индивидуального вкуса и становится «иконическим». Когда я думаю об иконическом дизайне, мне приходят на ум BMW R80 G/S (предшественник современных мотоциклов GS) или Porsche 911. Эти машины отражают эпоху, из которой они родом, и выделяются, словно застыв во времени.

Я не считаю Tudor Black Bay 54 «Lagoon Blue» иконической моделью, но это определённо забавные часы для ношения. Внедрение новых цветов создаёт некоторый диссонанс, а безель сложно читать при ярком солнечном свете. Это значит, что часы больше про дизайн, чем про функциональность. Однако визуально синий цвет просто великолепен. Текстура циферблата напоминает неспокойные волны на ярко-синем океане. Смотреть на них вблизи — настоящее удовольствие.

Итоговые мысли

Проведя неделю с Tudor Black Bay 54 «Lagoon Blue» (€4,240 / $4,350 / £3,590), я получил отличный опыт. Часы оказались популярны среди моих друзей, как мужчин, так и женщин. В их дизайне есть что-то игривое, почти озорное. Текстурированный циферблат постоянно привлекает взгляд и заставляет возвращаться к часам снова и снова.

Я не вижу себя владельцем этих часов, потому что они не вызвали у меня такой же эмоциональной реакции, как синие Black Bay 58. Выбор тех часов был чисто эмоциональным. Но я могу представить, что многие потенциальные покупатели почувствуют то же самое, зайдя в бутик и увидев эти часы. В некотором смысле Black Bay 54 «Lagoon Blue» — странные часы, потому что они балансируют между консервативным дизайном Black Bay и смелыми (даже «кричащими») цветами и текстурами беззаботного летнего отдыха. Но разве это хобби не должно приносить удовольствие? Tudor Black Bay 54 «Lagoon Blue» — определённо да. И отвечая на вопрос в заголовке статьи — да, я считаю их идеальными летними часами.