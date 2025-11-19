Tudor Ranger 36 мм с новым циферблатом «Dune White»

Tudor Ranger — это уже крайне универсальные и удобные в носке часы.

Они представляют собой почти идеал полевых часов: высокая читаемость, сдержанный дизайн без излишеств, удобный диаметр 39 мм и более 70 лет наследия, вдохновлённого моделями Tudor, которые носили участники Британской экспедиции в Северную Гренландию в 1950-х годах. Многие считают, что если что-то работает отлично, менять это не стоит. Но Tudor пошли дальше. В коллекцию добавлена новая версия с диаметром корпуса 36 мм, что расширяет универсальность и привлекательность модели.

Компактный размер и технические характеристики

Новая версия уменьшена на 3 мм в диаметре и на 1 мм в толщине, став официально самой маленькой моделью Tudor с мануфактурным механизмом. Внутри установлен калибр MT5400 собственного производства, который, несмотря на меньший размер, обладает теми же характеристиками, что и MT5402 в 39-миллиметровой версии: запас хода 70 часов, сертификация COSC, баланс с переменной инерцией и кремниевая спираль баланса. Водозащита осталась на уровне 100 метров, обеспечиваемая завинчивающейся заводной головкой с гравировкой в виде розы Tudor.

Комфорт и варианты ношения

После личного знакомства с моделью 36 мм и сравнения с 39-миллиметровой версией могу отметить, что часы сидят на запястье исключительно комфортно — даже на запястье диаметром 19 см, как у меня. Для ношения доступны два варианта: зелёный жаккардовый ремешок с красными и бежевыми полосами и классической застёжкой, либо великолепный трёхзвенный стальной браслет с регулируемой застёжкой T-Fit. (Гибридный кожано-резиновый ремешок из линейки Ranger убран.)

Новый цвет циферблата «Dune White»

Главной новинкой стало появление нового цвета циферблата — «Dune White». Tudor объясняет, что он вдохновлён песчаными дюнами Саудовской Аравии, по которым проходят участники ралли Дакар. Однако очевидно, что дизайн также отсылает к редкой и очень ценной модели Rolex Explorer ref. 1016 «Albino». Известно лишь несколько экземпляров «Albino» Explorer, в основном с референсом 6610, и только один 1016 попадал на аукцион — поэтому новинка наверняка вызовет интерес у опытных коллекционеров.

Цена и доступность Tudor Ranger

Модель Tudor Ranger доступна в диаметрах 36 и 39 мм, с циферблатами чёрного цвета и «Dune White». Часы уже можно приобрести у официальных дилеров Tudor.

Параметр Характеристика Бренд Tudor Модель Ranger Референс M79930 (36 мм), M79950 (39 мм) Размер корпуса 36 мм (диаметр) x 11 мм (толщина) 39 мм (диаметр) x 12 мм (толщина) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водозащита 100 метров, завинчивающаяся заводная головка Стекло Сапфировое переднее стекло Циферблат Матовый чёрный или «Dune White» Ширина между дужками 19 мм (36 мм), 20 мм (39 мм) Ремешок Жаккардовый NATO-ремешок зелёного цвета с бежево-красными полосами, классическая застёжка Трёхзвенный стальной браслет с застёжкой T-Fit Механизм Мануфактурный калибр MT5400 (36 мм) или MT5402 (39 мм), производство Kenissi, автоматический, сертифицирован COSC Запас хода 70 часов Функции Часы, минуты, секунды Доступность В продаже Цена A$4,840 (тканевый ремешок), A$5,340 (браслет)

Заключение

Новая версия Tudor Ranger 36 мм с циферблатом «Dune White» расширяет возможности коллекции, предлагая более компактный размер без потери технических характеристик и стиля. Это делает модель привлекательной для тех, кто ищет универсальные, надёжные и стильные полевые часы с богатой историей и современным механизмом.