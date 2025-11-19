Tudor Ranger 36 мм с новым циферблатом «Dune White»

Tudor Ranger — это уже крайне универсальные и удобные в носке часы.
Они представляют собой почти идеал полевых часов: высокая читаемость, сдержанный дизайн без излишеств, удобный диаметр 39 мм и более 70 лет наследия, вдохновлённого моделями Tudor, которые носили участники Британской экспедиции в Северную Гренландию в 1950-х годах. Многие считают, что если что-то работает отлично, менять это не стоит. Но Tudor пошли дальше. В коллекцию добавлена новая версия с диаметром корпуса 36 мм, что расширяет универсальность и привлекательность модели.
Компактный размер и технические характеристики
Новая версия уменьшена на 3 мм в диаметре и на 1 мм в толщине, став официально самой маленькой моделью Tudor с мануфактурным механизмом. Внутри установлен калибр MT5400 собственного производства, который, несмотря на меньший размер, обладает теми же характеристиками, что и MT5402 в 39-миллиметровой версии: запас хода 70 часов, сертификация COSC, баланс с переменной инерцией и кремниевая спираль баланса. Водозащита осталась на уровне 100 метров, обеспечиваемая завинчивающейся заводной головкой с гравировкой в виде розы Tudor.
Комфорт и варианты ношения
После личного знакомства с моделью 36 мм и сравнения с 39-миллиметровой версией могу отметить, что часы сидят на запястье исключительно комфортно — даже на запястье диаметром 19 см, как у меня. Для ношения доступны два варианта: зелёный жаккардовый ремешок с красными и бежевыми полосами и классической застёжкой, либо великолепный трёхзвенный стальной браслет с регулируемой застёжкой T-Fit. (Гибридный кожано-резиновый ремешок из линейки Ranger убран.)
Новый цвет циферблата «Dune White»
Главной новинкой стало появление нового цвета циферблата — «Dune White». Tudor объясняет, что он вдохновлён песчаными дюнами Саудовской Аравии, по которым проходят участники ралли Дакар. Однако очевидно, что дизайн также отсылает к редкой и очень ценной модели Rolex Explorer ref. 1016 «Albino». Известно лишь несколько экземпляров «Albino» Explorer, в основном с референсом 6610, и только один 1016 попадал на аукцион — поэтому новинка наверняка вызовет интерес у опытных коллекционеров.
Цена и доступность Tudor Ranger
Модель Tudor Ranger доступна в диаметрах 36 и 39 мм, с циферблатами чёрного цвета и «Dune White». Часы уже можно приобрести у официальных дилеров Tudor.
|Параметр
|Характеристика
|Бренд
|Tudor
|Модель
|Ranger
|Референс
|M79930 (36 мм), M79950 (39 мм)
|Размер корпуса
|36 мм (диаметр) x 11 мм (толщина)
|39 мм (диаметр) x 12 мм (толщина)
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь
|Водозащита
|100 метров, завинчивающаяся заводная головка
|Стекло
|Сапфировое переднее стекло
|Циферблат
|Матовый чёрный или «Dune White»
|Ширина между дужками
|19 мм (36 мм), 20 мм (39 мм)
|Ремешок
|Жаккардовый NATO-ремешок зелёного цвета с бежево-красными полосами, классическая застёжка
|Трёхзвенный стальной браслет с застёжкой T-Fit
|Механизм
|Мануфактурный калибр MT5400 (36 мм) или MT5402 (39 мм), производство Kenissi, автоматический, сертифицирован COSC
|Запас хода
|70 часов
|Функции
|Часы, минуты, секунды
|Доступность
|В продаже
|Цена
|A$4,840 (тканевый ремешок), A$5,340 (браслет)
Заключение
Новая версия Tudor Ranger 36 мм с циферблатом «Dune White» расширяет возможности коллекции, предлагая более компактный размер без потери технических характеристик и стиля. Это делает модель привлекательной для тех, кто ищет универсальные, надёжные и стильные полевые часы с богатой историей и современным механизмом.