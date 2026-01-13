Удивительный Makina Andras_II Gray: современный взгляд на классические часы

Makina — бренд, который неоднократно удивлял своими современными разработками.

Их модели порой выглядят бруталистично, иногда футуристично, но всегда раздвигают границы дизайна часов. С новой моделью Andras_II филиппинский бренд обновил своё видение классических наручных часов. Один лишь взгляд на Andras_II Gray сразу подсказывает, что в этих часах скрыто много интересного. Это действительно классические часы или просто современная прямоугольная модель? Давайте разберёмся.

История модели Makina Andras_II

Как можно предположить, Andras_II — это вторая версия данной модели. По сравнению с первой версией бренд слегка доработал дизайн, хотя кардинальных изменений не произошло.

Корпус Andras_II выполнен в изящной «прямоугольной» форме с диаметром 33 мм, длиной 44 мм и толщиной 11,5 мм. Я говорю «прямоугольной», потому что, несмотря на полированную прямоугольную безель, боковые поверхности корпуса создают впечатление вытянутого восьмиугольника. Меня сразу привлекло сочетание округлых и угловатых форм, которые гармонично дополняют друг друга. Кроме того, комбинирование матовых и полированных поверхностей подчёркивает уникальность дизайна корпуса.

Отличным примером является контраст между полированной прямоугольной безелью и округлыми боковинами корпуса. Ещё одна деталь — резкий переход от матовых боковин к ушкам. Несмотря на такой резкий «спуск», форма остаётся элегантной, а полированная отделка ушек лишь подчёркивает это.

Принцип использования различных форм и углов с плавными переходами выполнен на высоком уровне. Переход от безеля к ушкам довольно крутой, но короткие ушки сохраняют пропорции и обеспечивают комфорт при ношении. В целом дизайн и качество корпуса произвели на меня сильное впечатление.

Дизайн циферблата Makina Andras_II

Makina дополнила впечатляющий корпус современным многослойным серым циферблатом, сочетающим несколько форм. Мне потребовалось некоторое время, чтобы полностью оценить дизайн, поскольку он довольно сложен.

В центре расположен углублённый круглый участок с нанесёнными полированными часовыми метками и белой минутной разметкой. В эту центральную часть вписан овальный индикатор малых секунд, который расположен внутри более крупного овала, проходящего через все уровни циферблата.

Индикатор малых секунд представляет собой широкую дорожку с арабскими цифрами и светло-серым кругом в центре. Внешняя часть циферблата украшена названием бренда в верхней половине, а в нижней — названием модели и надписью «automatic». Завершают образ цветные стрелки: центральные часовая и минутная имеют форму камертона и оснащены ярко-синими люминесцентными наконечниками. Интересно, что стрелка малых секунд имеет ярко-синий основание и полированный наконечник.

Особенности восприятия дизайна циферблата

Общая композиция циферблата достаточно насыщенная. Наибольшее внимание привлекает овальная часть, проходящая через центр, которая вносит динамику в дизайн. Тем не менее, базовое построение напоминает классические наручные часы, а сочетание прямоугольной основы с круглой минутной и часовой дорожкой — довольно распространённое решение. Аналогичный подход использовался в модели Fears Arnos, выпущенной в прошлом году. Однако овальная форма придаёт дизайну более необычный и эксцентричный характер, что делает его скорее вопросом вкуса. Лично мне хотелось бы более простой циферблат.

Ремешок и механизм Makina Andras_II

Особенно мне понравился выбор силиконового ремешка, сделанный основателем Makina Даниэло Вильянуэвой. Такой ремешок не только подчёркивает современный стиль часов, но и обеспечивает высокий комфорт при носке. Тёмно-серый резиновый ремешок красиво сужается к застёжке и оснащён фирменной стальной пряжкой.

Внутри корпуса установлен автоматический механизм Sellita SW260-1 с частотой 28 800 колебаний в час и запасом хода около 42 часов. Главная особенность этого калибра — индикатор малых секунд на позиции «6 часов». Механизм виден через прозрачную заднюю крышку, где можно рассмотреть индивидуальный золотистый ротор с логотипом бренда. Задняя крышка с вертикальной шлифовкой также содержит отметку о водонепроницаемости 5 атм, при этом её оформление остаётся лаконичным и аккуратным.

Ношение Makina Andras_II: комфорт и впечатления

После нескольких дней ношения Makina Andras_II я был серьёзно впечатлён уровнем комфорта и дизайном корпуса. Видно, что Вильянуэва вложил много усилий в разработку корпуса, что отражается в удобстве и пропорциях часов. Благодаря изогнутой задней крышке и отличному силиконовому ремешку модель сидит на руке очень приятно.

Несмотря на мои сомнения по поводу дизайна циферблата, ношение часов доставляло удовольствие. Опыт использования значительно повлиял на моё мнение о Makina Andras_II в положительную сторону. Как мы часто говорим в Onewatch, только при носке можно понять, насколько часы подходят и комфортны. Проведя достаточное время с Andras_II на запястье, могу с уверенностью сказать — это отличный экземпляр.

Особое внимание я уделял деталям корпуса: округлые боковины создают органичный контраст с резкими угловатыми элементами дизайна. По размеру часы ощущаются как современные классические наручные, они не слишком скромные, но при этом подойдут для широкого диапазона размеров запястий. Кроме того, впечатляет общее качество и безупречная отделка, которая подчёркивает детали и делает ношение Andras_II настоящим удовольствием.

Итоговые выводы о Makina Andras_II

Даниэло Вильянуэва сумел занять свою нишу в обширном мире часового дела. Его модели, раздвигающие границы традиционного дизайна и получившие названия, отсылающие к ангелам и демонам из различных оккультных источников, делают Makina уникальным брендом. Я высоко ценю выбор Вильянуэвы и его способность завоевать преданных поклонников. Мне очень понравились часы Makina Andras_II, и на данный момент это моя любимая модель бренда.

Дополнительным плюсом является цена — Andras_II доступна на официальном сайте бренда за 800 долларов США. Для клиентов из США и Филиппин отсутствуют импортные пошлины, что делает эту цену окончательной. Для покупателей из других стран необходимо учитывать налоги и таможенные сборы. Тем не менее, даже с учётом дополнительных расходов, вы получите впечатляющие часы с отличным соотношением цена-качество. Если вы цените смелые и нестандартные решения в часовом дизайне, Makina Andras_II — отличный выбор, демонстрирующий уникальность бренда.