Urwerk × Ulysse Nardin Ur-Freak: инновационный союз в современной часовой индустрии

Некоторые часы способны удивить, а есть те, что буквально останавливают вас на месте.

Urwerk × Ulysse Nardin Ur-Freak однозначно относится ко второй категории. Впервые я увидел эту модель на Geneva Watch Days несколько месяцев назад в бутике Ulysse Nardin, когда мне предложили подписать соглашение о неразглашении. Это не просто формальность — обычно новинки показывают за закрытыми дверями на основе доверия, но когда появляется бумажный документ, значит, вас ждет нечто действительно значимое.

Слияние двух миров: философия и дизайн

Удивительно, что такое сотрудничество не произошло раньше. Ulysse Nardin и Urwerk десятилетиями развивали свои уникальные подходы в часовом деле, но их философии идеально совпадают. Модель Freak от Ulysse Nardin, дебютировавшая в 2001 году, перевернула представление о часах, впервые полностью открыв механизм и используя его для индикации времени. Urwerk с конца 90-х экспериментирует с индикацией времени через «блуждающие» спутниковые часы. Ur-Freak объединяет эти два мира, создавая механическую гармонию.

Часы основаны на архитектуре Freak One, но переосмыслены через призму Urwerk. Диаметр корпуса 44 мм — внушительный, но благодаря матовому титановому корпусу с пескоструйной обработкой они не кажутся громоздкими. Темно-антрацитовый оттенок смягчает визуальную тяжесть, а яркий желтый каучуковый ремешок и акценты добавляют динамики, подчеркивая желание часов быть замеченными.

Дизайн и функциональность: Freak по форме, Urwerk по сути

Концепция без заводной головки от Ulysse Nardin сохранена: время регулируется вращающимся безелем, который фиксируется маленькой защелкой на отметке «6 часов». Поднимите защелку, поверните безель — и время изменится. Это простое, тактильное и уникальное решение, не имеющее аналогов. Внутри знакомого силуэта Freak скрывается фирменная система «блуждающих» часов Urwerk. Три спутниковых рычага поочередно скользят по минутной шкале, каждый несет куполообразный диск с часами, который прыгает при вращении карусели.

Особенно впечатляет органичное сочетание двух идей. Легко распознать фирменные черты обеих марок, но при этом дизайн не выглядит как «Urwerk на Freak» или «Freak с циферблатом Urwerk». Это единый творческий язык. Рифленые секции безеля и детали задней крышки — явные признаки Urwerk, а общий силуэт — безошибочно Ulysse Nardin. Это редкий пример настоящего партнерства, где ни одна из сторон не доминирует.

Механика, стоящая за инновациями

В основе лежит автоматический калибр UN-241, разработанный специально для этого проекта. Он базируется на механизме Freak One, отмеченном премией GPHG, но переработан для интеграции спутниковой системы Urwerk. В механизме используется запатентованный DIAMonSil — кремниевый спуск с алмазным покрытием, что значительно повышает износостойкость и снижает трение. Кремний — часть ДНК Ulysse Nardin с 2001 года, и бренд имеет более 20 патентов в этой области. Он антимагнитен, легок и не требует смазки, что идеально подходит для часов с постоянно движущимися элементами.

Особое внимание заслуживает система автоматического подзавода Grinder. В отличие от традиционного ротора, который требует больших движений руки, Grinder использует четырехрычажную раму с гибкой трансмиссией, умножающей даже самые мелкие колебания. Каждый рычаг работает как микролевер, улавливая энергию в обоих направлениях и передавая ее на заводную пружину с минимальными потерями. Система чрезвычайно чувствительна к движениям, превращая едва заметные вибрации в энергию для подзавода. При желании часы можно заводить вручную, поворачивая заднюю крышку.

Баланс расположен в центре циферблата и колеблется, пока спутниковая система совершает полный оборот каждые три часа. Наблюдать за этим завораживающе. Светящиеся метки Super-LumiNova, движущиеся часы и открытая механика создают постоянное ощущение жизни.

Ur-Freak на запястье: комфорт и стиль

Диаметр 44 мм не позволит часам скрыться под манжетой, и это не их задача. Благодаря изогнутому корпусу и облегающему каучуковому ремешку часы сидят удобно и надежно. Версия с желтым ремешком и текстурой «баллистик» особенно эффектна, но для любителей сдержанности есть черный ремешок. Несмотря на сложность конструкции, Ur-Freak не ощущается тяжёлым — титановый корпус снижает вес, а эргономика улучшена по сравнению с Freak One.

Это часы, которые вызывают интерес и разговоры даже у тех, кто обычно не увлекается независимыми брендами. Они выглядят футуристично, но при этом глубоко механичны. Редкий пример часов, которые кажутся из другого мира, но при этом основаны на традиционном часовом мастерстве.

Итог: настоящее сотрудничество и инновации

Сегодня много коллабораций, но редко они бывают столь гармоничными. Часто это просто смена цвета циферблата или логотипа. Ur-Freak — полноценное совместное творение, а не переименованное специздание. Обе марки внесли свои ключевые компетенции: концептуальный дизайн Urwerk и технические инновации Ulysse Nardin, создав нечто по-настоящему новое.

Freak всегда был лабораторией экспериментов, и Ur-Freak продолжает эту философию, бросая вызов традициям и отмечая два десятилетия прогресса обеих компаний. Это техническое чудо, но главное — часы, которые вызывают эмоции, а это высшая похвала.

При выходе из бутика Ulysse Nardin в Женеве я подумал, как редко сейчас можно по-настоящему удивиться. В индустрии мы видим множество часов, и чтобы остановиться, нужно нечто особенное. Urwerk × Ulysse Nardin Ur-Freak — именно такие. Это не просто одна из самых ярких коллабораций года, но и одна из самых значимых.

Да, часы крупные и стоят около 100 000 швейцарских франков без налогов, но это одна из самых захватывающих механических моделей за последние годы. Смелые, умные и безупречно исполненные — они напоминают, почему я полюбил часовое искусство. Ведь не всегда нужно владеть, чтобы ценить. Тем счастливчикам, кто станет одним из 100 владельцев, — мое уважение.