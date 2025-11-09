Vacheron Constantin Les Cabinotiers в поисках ремесел искусства

Как коллекционер, посещающий встречи любителей часов (GTG) по всему миру, меня часто спрашивают: «Какие часы вы предпочитаете?»

Несмотря на постоянный интерес к Patek Philippe Nautilus и Audemars Piguet Royal Oak, я обычно выделяю Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin. Новая версия с бордовым циферблатом, увиденная в фирменном бутике бренда в Сеуле, лишь укрепила моё мнение — эти часы обладают сдержанным, но глубоким очарованием. Мой выбор отражает более широкое признание сдержанного подхода Vacheron Constantin к высокой часовой механике, основанного на мастерстве и пропорциях.

Исходя из этого, в ноябре Maison продолжила масштабные празднования 270-летия с двумя параллельными сериями Les Cabinotiers под общим названием «La Quête», включающими 14 уникальных экземпляров, разделённых на две категории: 5 часов «Astronomic Momentum», посвящённых высоким усложнениям, и 8 часов «Epic Odyssey», демонстрирующих métiers d’art — именно им посвящена эта статья. Серии Les Cabinotiers Homage to Epic Warriors Minute Repeater и The Labours of Heracles состоят из четырёх экземпляров каждая, объединённых техникой grand feu и ручной гравировкой. Вместе они представляют собой компактный обзор того, что Vacheron Constantin создаёт, когда решает рассказать истории на запястье.

Vacheron Constantin Les Cabinotiers Homage to Epic Warriors

Линия Epic Warriors построена вокруг четырёх исторических личностей — Александра Великого, Антара (ʿAntarah ibn Shaddād), Чингисхана и Сасаки Морицуну — каждая из которых изображена в миниатюре grand feu на циферблате из 18-каратного жёлтого золота 2N. Портреты размещены на гравированных фонах, задающих атмосферу: наконечники копий для Александра, песчаные дюны для Антара, просторы монгольской степи для Чингисхана и стилизованные волны для Морицуну. Корпуса повторяют эти мотивы в металле: Александр и Антар — в ручной гравировке белого золота, Чингисхан и Морицуну — в гравированном жёлтом золоте 3N.

Поскольку это минутные репитеры, корпуса выполнены максимально тонкими и тщательно проработанными. Диаметр составляет 41 мм, толщина — всего 8,59 мм, при этом гравировка охватывает не только боковую часть корпуса и застёжку, но и рычаг репитера — тысячи инкрустаций taille-douce толщиной около десятой доли миллиметра вырезаны в металле.

Циферблаты — результат взаимодействия ремёсел: около 20 часов уходит на гравировку фона, затем примерно 120 часов занимает миниатюрная эмаль, нанесённая в шесть-семь цветных слоёв с защитным покрытием, каждый из которых обжигается при температуре 800–900 °C. Добавьте около 160 часов на гравировку корпуса и застёжки — и итоговая оценка составляет примерно 300 часов ручной работы на одни часы.

Под художественным оформлением скрывается ультратонкий репитер калибра 1731. Этот механизм с ручным заводом обладает запасом хода 65 часов и частотой 3 Гц. Темп регулирует бесшумный «летающий» регулятор боя, а гонги крепятся непосредственно к корпусу для максимального резонанса. Через прозрачную заднюю крышку видна отделка в фирменном стиле Vacheron Constantin: перляж на основной плате, côtes de Genève и ручная фаска на мостах, аккуратно обработанные углубления и деталь в виде мальтийского креста в регуляторе боя. В серии, где métiers d’art играют ключевую роль, калибр выступает не просто как техническая основа, а как второй язык; звуки боя связывают героизм на циферблате с аудиосигналом победы.

Бренд Vacheron Constantin Модель Les Cabinotiers Homage to Epic Warriors Minute Repeater Номер модели 6630C/000G-322C, 6630C/000G-323C, 6630C/000J-324C, 6630C/000J-325C Размер корпуса 41 мм (диаметр) x 8,59 мм (толщина) Материал корпуса Ручная гравировка, 18 карат белого или жёлтого золота Водозащита Не указана Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Ручная гравировка, 18 карат жёлтого золота, эмаль grand feu Ширина ремешка Не указана Ремешок Кожа аллигатора Mississippiensis Механизм Калибр 1731, собственный, ручной завод, Poinçon de Genève Запас хода 65 часов Функции Часы, минуты, минутный репитер Доступность Каждый экземпляр — уникален Цена По запросу

Vacheron Constantin Les Cabinotiers Labours of Heracles

Линия The Labours of Heracles раскрывает ту же тему «поиска» с другой стороны. Здесь циферблат становится одновременно сценой и картой. Четыре из двенадцати подвигов греческого героя — Немейский лев, Лернейская гидра, Стифалийские птицы и Критский бык — разворачиваются на двух уровнях из 18-каратного белого золота. Время отображается с помощью «блуждающих» часов, которые движутся по фиксированной минутной дуге справа, оставляя остальную часть циферблата как открытое полотно. Такая архитектура возможна благодаря автоматическому калибру 1120 AT с модулем спутниковых часов, который освобождает центр для художественного оформления, устраняя традиционные стрелки.

Если квартет репитеров — это звук и линия, то серия Heracles — глубина и география. Нижний правый сектор воспроизводит карту Греции XVII века, выгравированную техникой taille-douce, где моря покрыты прозрачной эмалью — прозрачной в открытой воде и затемнённой у берегов для создания рельефа. Минуты нанесены непосредственно на неровную поверхность эмали и золота.

В верхнем левом секторе разворачивается скульптурная драма. Каждая сцена украшена микроскопической скульптурой Геракла из белого золота толщиной около полумиллиметра, но с убедительным объёмом, размещённой на миниатюрном эмалевом пейзаже. Эмаль требует около 50 часов работы: пять базовых слоёв белой и опалесцирующей эмали создают мерцающий фон, затем примерно десять цветных слоёв рисуют небо, воду и ландшафт. Аппликация Геракла занимает около 40 часов микроскульптуры, где гравёр вырезает мускулатуру, волосы и текстуры меха, чешуи или перьев в рельеф. В итоге получается композиция с удивительной глубиной, несмотря на малые размеры.

Механически калибр 1120 AT остаётся в тени, как и положено в концепции с циферблатом, управляющим временем. Механизм работает на частоте 2,75 Гц и имеет запас хода около 40 часов. Система спутниковых часов поворачивает цифры часов, чтобы они скользили по 120-градусному минутному сектору; при достижении 60 цифра исчезает, а следующая появляется сверху. Через заднюю крышку виден ротор из 22-каратного золота с ручной гравировкой в виде «гобелена», вдохновлённого греческими фризами.

Корпуса Heracles, выполненные из белого золота, имеют размеры 40 мм в диаметре и 12,57 мм в толщину, водозащита протестирована до 3 бар. Ремешки из кожи аллигатора подобраны по цвету под каждую сцену: тёмно-синий для Немейского льва, синий для Гидры, зелёный для Стифалийских птиц и коричневый для Критского быка. Если вам важна практичность, цифры блуждающих часов хорошо читаются на фиксированной минутной шкале; если нет — индикатор сливается с изображением, оставаясь незаметным до необходимости.

Все восемь часов имеют сертификат Poinçon de Genève и выпускаются в единственном экземпляре с гравировкой «Pièce unique» — важный аспект для коллекционеров, ценящих уникальность Les Cabinotiers.

Бренд Vacheron Constantin Модель Les Cabinotiers Labours of Heracles Номер модели 2010C/000G-305C, 2010C/000G-306C, 2010C/000G-307C, 2010C/000G-308C Размер корпуса 40 мм (диаметр) x 12,57 мм (толщина) Материал корпуса 18 карат белого золота Водозащита 30 метров (3 бар) Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Трёхслойный, 18 карат белого золота: – Нижний сектор: прозрачная эмаль grand feu – Верхний сектор: миниатюрная эмаль grand feu – Аппликация: ручная гравировка Ширина ремешка Не указана Ремешок Кожа аллигатора Mississippiensis Механизм Калибр 1120 AT, собственный, автоматический, Poinçon de Genève Запас хода 40 часов Функции Блуждающие часы, ретроградные минуты Доступность Каждый экземпляр — уникален Цена По запросу

Заключение

Легко увлечься драмой эмали и мифов, забывая о часовом искусстве, но идея Vacheron Constantin с «La Quête» — показать их неразрывную связь. 270-летняя история Maison, выраженная в девизе «делать лучше, если возможно, а это всегда возможно», проявляется как в выборе сюжетов, так и в отделке мельчайших деталей механизма боя. Для коллекционеров, которые ценят суть, а не шум, такая целостность имеет значение. Независимо от того, предпочитаете ли вы звучащие сцены средневекового самурая или бегущие часы с изображением Геракла, объединяет их одна нить — время, рассказанное как поиск, выполненное с использованием инструментов и техник с долгой историей.

Эти восемь часов не нуждаются в дополнительной рекламе. Они чётко заявляют о себе: четыре минутных репитера с портретами исторических воинов и четыре циферблатных медитации на мифы, каждая — уникальное произведение. Если вы уже цените Vacheron Constantin за баланс сдержанности и строгости, Les Cabinotiers станут естественным продолжением этого характера. А если ваши предпочтения иные, эти часы напомнят, что в Женеве искусство и механизм могут сосуществовать на одной ограниченной поверхности — и иногда служить одной цели.