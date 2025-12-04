Vacheron Constantin Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin: экспертный обзор сложных часов

Ранее в этом году Vacheron Constantin произвела настоящий фурор, представив Solaria Ultra Grand Complication — самые сложные наручные часы в мире с 41 усложнением.

Это продолжение успеха карманных часов Berkley Grand Complication с 63 усложнениями, признанных самыми сложными часами в мире. Особенность Solaria — несмотря на огромное количество функций, часы остаются читаемыми и удобными для ежедневного ношения. Именно в этом мастерство Vacheron Constantin — создавать сложные, высокоточные механизмы, которые при этом можно носить каждый день.

Сегодняшний обзор посвящён модели Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin, представленой в трёх новых версиях, которые завершили насыщенный 2025 год, когда бренд отметил своё 270-летие.

Корпуса часов Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin

В ассортименте Vacheron Constantin представлено несколько вечных календарей, но именно Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin выделяется компактностью и тонкостью. Диаметр корпуса составляет всего 36,5 мм, а толщина — 8,43 мм, что делает эти часы одними из самых компактных вечных календарей на рынке — впечатляющее достижение.

Ранее модели Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin позиционировались как женские часы с перламутровыми циферблатами и инкрустацией драгоценными камнями. Новые версии стали более универсальными, хотя и сохранили элементы декора. В коллекции представлены три варианта: корпус из 18-каратного розового золота 5N, 18-каратного белого золота без инкрустации и белого золота с бриллиантовой инкрустацией безеля и ушек.

Дизайн корпуса выдержан в классическом стиле с изящным многоступенчатым безелем, прямыми ушками и большим количеством полированных поверхностей. Минимализм здесь сочетается с функциональностью: небольшие кнопки управления календарём аккуратно интегрированы в боковые части корпуса. Водозащита составляет 30 метров — стандарт для подобных моделей.

Циферблаты: лаконичность и функциональность

Все три модели оснащены серебристо-опалиновыми циферблатами, которые при первом взгляде кажутся простыми, но при более внимательном рассмотрении демонстрируют приятную матовую текстуру с лёгким мерцанием. Розовое золото подчёркивает гармоничный образ с накладными часовыми метками в виде батонов, классическими стрелками «дафина» и обрамлением фазы луны в цвет корпуса. Модель из белого золота с инкрустацией повторяет этот стиль с белозолотыми деталями. Вариант без инкрустации выделяется контрастными розовыми золотыми элементами и более светлым синим фоном фазы луны, создавая двухцветный эффект и более повседневный вид.

Расположение элементов на циферблате строго симметрично: три дополнительных циферблата вечного календаря и индикатор фазы луны аккуратно размещены вокруг центральной оси. Субциферблаты имеют тонкую азурную отделку, а чёткий шрифт без засечек обеспечивает удобочитаемость даты, дней недели, месяца и високосного года.

Ремешки: сочетание стиля и комфорта

Все три версии оснащены ремешками из кожи аллигатора с золотыми застёжками, выполненными в форме знаменитого мальтийского креста Vacheron Constantin. Модели из розового и белого золота с инкрустацией комплектуются тёмно-синими ремешками, подчёркивающими торжественный стиль. Белозолотая версия без камней получила светло-коричневый ремешок, что усиливает её более повседневный характер (хотя сочетание аллигатора и драгоценных металлов сложно назвать «повседневным»).

Механизм: тонкий и надёжный калибр 1120 QP

Внутри Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin установлен фирменный калибр 1120 QP, основанный на легендарном механизме 1120, выпускаемом с 1960-х годов и считающемся одним из самых тонких автоматических калибров в истории. Толщина базового калибра составляет всего 2,45 мм, а с модулем вечного календаря 1120 QP достигает 4,05 мм — исключительно тонкий показатель для столь сложного механизма.

Частота колебаний — 2,75 Гц, запас хода — 40 часов. Механизм украшен Женевским клеймом качества, отделан вручную: полоски «Кôtes de Genève», фаски на мостах, сатинированные гнёзда для камней и винтов, полированные зубья колёс. Ротор выполнен в виде мальтийского креста с 22-каратным золотым сегментом. Вечный календарь учитывает разную длину месяцев и високосные годы, не требуя корректировки до 2100 года.

Итог: сбалансированная классика для ценителей

Новые версии Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin напоминают вечные календари Vacheron Constantin 1990-х годов. Хотя они не столь эффектны, как некоторые другие новинки бренда 2025 года — стальная модель 222, астрономические часы La Quête du Temps или Solaria — эти часы представляют собой сильное предложение для настоящих ценителей. Это идеальный баланс размера, сдержанности и технической сложности, воплощающий традиции женевского часового искусства и служащий достойным завершением юбилейного года.

Цены и доступность Vacheron Constantin Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin

Все три версии доступны у официальных дилеров Vacheron Constantin.

Модель Цена (A$) Розовое золото 18К 164 000 Белое золото 18К 164 000 Белое золото 18К с бриллиантами 172 000

Технические характеристики

Параметр Значение Бренд Vacheron Constantin Модель Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin Референс 4300T/000G – H106 (белое золото) 4300T/000R – H107 (розовое золото) 4305T/000G – H135 (белое золото с бриллиантами) Диаметр корпуса 36,5 мм Толщина корпуса 8,43 мм Материал корпуса 18К белое золото или 18К розовое золото 5N Водозащита 30 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Серебристо-опалиновый Ремешок Кожа аллигатора, застёжка из золота Механизм Калибр 1120 QP, автоматический, Женевское клеймо Запас хода 40 часов Функции Часы, минуты, вечный календарь (день недели, дата, месяц, високосный год), фаза луны с указанием возраста луны Доступность В продаже

Данная модель демонстрирует, как можно сочетать сложные механизмы с элегантным дизайном и удобством ношения, что делает её привлекательной для коллекционеров и любителей классических часов с вечным календарём.