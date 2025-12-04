Vacheron Constantin Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin: экспертный обзор сложных часов

Ранее в этом году Vacheron Constantin произвела настоящий фурор, представив Solaria Ultra Grand Complication — самые сложные наручные часы в мире с 41 усложнением.
Это продолжение успеха карманных часов Berkley Grand Complication с 63 усложнениями, признанных самыми сложными часами в мире. Особенность Solaria — несмотря на огромное количество функций, часы остаются читаемыми и удобными для ежедневного ношения. Именно в этом мастерство Vacheron Constantin — создавать сложные, высокоточные механизмы, которые при этом можно носить каждый день.
Сегодняшний обзор посвящён модели Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin, представленой в трёх новых версиях, которые завершили насыщенный 2025 год, когда бренд отметил своё 270-летие.
- Корпуса часов Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin
- Циферблаты: лаконичность и функциональность
- Ремешки: сочетание стиля и комфорта
- Механизм: тонкий и надёжный калибр 1120 QP
- Итог: сбалансированная классика для ценителей
- Цены и доступность Vacheron Constantin Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin
- Технические характеристики
Корпуса часов Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin
В ассортименте Vacheron Constantin представлено несколько вечных календарей, но именно Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin выделяется компактностью и тонкостью. Диаметр корпуса составляет всего 36,5 мм, а толщина — 8,43 мм, что делает эти часы одними из самых компактных вечных календарей на рынке — впечатляющее достижение.
Ранее модели Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin позиционировались как женские часы с перламутровыми циферблатами и инкрустацией драгоценными камнями. Новые версии стали более универсальными, хотя и сохранили элементы декора. В коллекции представлены три варианта: корпус из 18-каратного розового золота 5N, 18-каратного белого золота без инкрустации и белого золота с бриллиантовой инкрустацией безеля и ушек.
Дизайн корпуса выдержан в классическом стиле с изящным многоступенчатым безелем, прямыми ушками и большим количеством полированных поверхностей. Минимализм здесь сочетается с функциональностью: небольшие кнопки управления календарём аккуратно интегрированы в боковые части корпуса. Водозащита составляет 30 метров — стандарт для подобных моделей.
Циферблаты: лаконичность и функциональность
Все три модели оснащены серебристо-опалиновыми циферблатами, которые при первом взгляде кажутся простыми, но при более внимательном рассмотрении демонстрируют приятную матовую текстуру с лёгким мерцанием. Розовое золото подчёркивает гармоничный образ с накладными часовыми метками в виде батонов, классическими стрелками «дафина» и обрамлением фазы луны в цвет корпуса. Модель из белого золота с инкрустацией повторяет этот стиль с белозолотыми деталями. Вариант без инкрустации выделяется контрастными розовыми золотыми элементами и более светлым синим фоном фазы луны, создавая двухцветный эффект и более повседневный вид.
Расположение элементов на циферблате строго симметрично: три дополнительных циферблата вечного календаря и индикатор фазы луны аккуратно размещены вокруг центральной оси. Субциферблаты имеют тонкую азурную отделку, а чёткий шрифт без засечек обеспечивает удобочитаемость даты, дней недели, месяца и високосного года.
Ремешки: сочетание стиля и комфорта
Все три версии оснащены ремешками из кожи аллигатора с золотыми застёжками, выполненными в форме знаменитого мальтийского креста Vacheron Constantin. Модели из розового и белого золота с инкрустацией комплектуются тёмно-синими ремешками, подчёркивающими торжественный стиль. Белозолотая версия без камней получила светло-коричневый ремешок, что усиливает её более повседневный характер (хотя сочетание аллигатора и драгоценных металлов сложно назвать «повседневным»).
Механизм: тонкий и надёжный калибр 1120 QP
Внутри Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin установлен фирменный калибр 1120 QP, основанный на легендарном механизме 1120, выпускаемом с 1960-х годов и считающемся одним из самых тонких автоматических калибров в истории. Толщина базового калибра составляет всего 2,45 мм, а с модулем вечного календаря 1120 QP достигает 4,05 мм — исключительно тонкий показатель для столь сложного механизма.
Частота колебаний — 2,75 Гц, запас хода — 40 часов. Механизм украшен Женевским клеймом качества, отделан вручную: полоски «Кôtes de Genève», фаски на мостах, сатинированные гнёзда для камней и винтов, полированные зубья колёс. Ротор выполнен в виде мальтийского креста с 22-каратным золотым сегментом. Вечный календарь учитывает разную длину месяцев и високосные годы, не требуя корректировки до 2100 года.
Итог: сбалансированная классика для ценителей
Новые версии Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin напоминают вечные календари Vacheron Constantin 1990-х годов. Хотя они не столь эффектны, как некоторые другие новинки бренда 2025 года — стальная модель 222, астрономические часы La Quête du Temps или Solaria — эти часы представляют собой сильное предложение для настоящих ценителей. Это идеальный баланс размера, сдержанности и технической сложности, воплощающий традиции женевского часового искусства и служащий достойным завершением юбилейного года.
Цены и доступность Vacheron Constantin Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin
Все три версии доступны у официальных дилеров Vacheron Constantin.
|Модель
|Цена (A$)
|Розовое золото 18К
|164 000
|Белое золото 18К
|164 000
|Белое золото 18К с бриллиантами
|172 000
Технические характеристики
|Параметр
|Значение
|Бренд
|Vacheron Constantin
|Модель
|Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin
|Референс
|4300T/000G – H106 (белое золото)
|4300T/000R – H107 (розовое золото)
|4305T/000G – H135 (белое золото с бриллиантами)
|Диаметр корпуса
|36,5 мм
|Толщина корпуса
|8,43 мм
|Материал корпуса
|18К белое золото или 18К розовое золото 5N
|Водозащита
|30 метров
|Стекло
|Сапфировое спереди и сзади
|Циферблат
|Серебристо-опалиновый
|Ремешок
|Кожа аллигатора, застёжка из золота
|Механизм
|Калибр 1120 QP, автоматический, Женевское клеймо
|Запас хода
|40 часов
|Функции
|Часы, минуты, вечный календарь (день недели, дата, месяц, високосный год), фаза луны с указанием возраста луны
|Доступность
|В продаже
Данная модель демонстрирует, как можно сочетать сложные механизмы с элегантным дизайном и удобством ношения, что делает её привлекательной для коллекционеров и любителей классических часов с вечным календарём.