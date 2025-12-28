Vario Futurist: дань самой необычной стилистике часов 1970-х годов

Появление кварцевых технологий в 1970-х годах стало переломным моментом для часовой индустрии, но одновременно именно это десятилетие стало эпохой революционных решений в дизайне наручных часов.

В 1960-х производители начали активно экспериментировать с эстетикой, а 1970-е превратились в настоящий апогей для смелых и эксцентричных концепций — все это происходило незадолго до распространения цифровых дисплеев в 1980-х и полной трансформации индустрии. Помимо появления множества современных икон, семидесятые подарили миру удивительные и нетривиальные модели, вдохновленные психоделической культурой предыдущего десятилетия. Часы Vario Futurist — отличный пример часового дизайна, который черпает вдохновение в самых необычных и ярких нюансах эстетики того времени.

Особенности бренда Vario и уникальность модели Futurist

Компания Vario специализируется на выпуске винтажных часов с выдержкой в разных стилистических направлениях — от военных моделей, таких как UltraHex Trench, до изящных арт-деко решений, например Versa с двусторонним реверсивным корпусом. Однако модель Futurist представляет собой заметный отход от привычного стиля бренда. Несмотря на яркое винтажное влияние, внешний вид Futurist относит часы в категорию ретрофутуристики. Эти часы нельзя назвать спортивными из-за ярко выраженной дизайнерской направленности, но и в качестве классических нарядных моделей они слишком смелы. Futurist — это повседневный аксессуар-выражение, который привлекает внимание своей визуальной оригинальностью, сохраняя при этом расслабленную и доступную атмосферу.

Конструкция корпуса и узнаваемый дизайн

Корпус Vario Futurist выполнен из нержавеющей стали 316L, имея характерный угловатый профиль tonneau. Заводная головка размещена между дужками со стороны «12 часов», благодаря чему создается идеально симметричный силуэт. Крупные грани корпуса оборудованы отверстиями для быстрого снятия ремешка, а задняя крышка — винтовая, с гравировкой астронавта. Поверхность корпуса сочетает матовое и зеркальное полирование, а верхняя часть средней секции украшена тонко нанесёнными радиальными линиями, исходящими от безеля. Этот элемент придает простому корпусу уникальный и узнаваемый вид.

Головка часов, с фирменным логотипом Vario, имеет тонкую круглую форму и утоплена в корпус на стороне 12 часов. Такое расположение позволяет использовать стандартные ремешки с плоскими концами, в отличие от большинства моделей с заводной головкой в стиле «bullhead», требующих специализированных решений. Владельцы с крупными пальцами могут столкнуться с некоторыми трудностями в эксплуатации головки, но ее плоская, как монета, форма облегчает захват. Отсутствие завинчивающейся головки вполне оправдано, учитывая ее неудобное расположение, при этом водозащита Futurist составляет достойные 100 метров.

Кристалл с многогранной огранкой — ключевая особенность

Наиболее заметная деталь дизайна — фасетированный сапфировый кристалл. Он напоминает модели Seiko 1970-х годов, в частности серии Advan и Vanac (впоследствии возрожденной под маркой King Seiko, но без граней). В отличие от оригинальных акриловых или минеральных фасетированных стекол, кристалл Futurist выполнен из сапфира для превосходной прочности. Верхняя поверхность кристалла состоит из девяти граней, которые создают завораживающий визуальный эффект, многократно отражая свет на запястье.

Размеры и посадка на руке

Диаметр корпуса Vario Futurist составляет 39 мм при толщине 10 мм (11 мм с учетом вершины кристалла). Междужковое расстояние — 20 мм, а общая длина от дужки до дужки — 48 мм. Несмотря на выразительный внешний вид гранного кристалла, он выступает над безелем всего на 1 мм, что способствует относительно небольшой высоте модели на руке. Часы весят 66 граммов без ремешка и благодаря форме корпуса, а также толстым дужкам, ощущаются на запястье чуть крупнее, чем предполагает диаметр корпуса. Для запястья 16,5 см корпус можно было бы сделать немного компактнее, но уменьшение размеров снизило бы зрительное впечатление от граней кристалла, а текущие пропорции удачно сочетают удобство ношения и визуальную выразительность.

Цветовые варианты циферблатов и читаемость

Модель представлена в четырех цветовых схемах — красной, синей, зеленой и серебристой. Все циферблаты имеют эффект fumé с затемнением к краям. Несмотря на отражения от многогранного стекла, стрелки и часовые метки с полированной поверхностью обеспечивают хорошую читаемость. Минимум текста на циферблате — только логотип Vario, а минутная разметка размещена на наклонном кольце по периметру. Взаимодействие границ кристалла и градиентного оформления циферблата создает впечатление крупного драгоценного камня. Подсветка сделана с использованием Super-LumiNova BGW9 синего свечения на стрелках и метках, а в минутной шкале — небольшие зеленые точки Super-LumiNova C3.

Ремешки и браслеты: классика и ретро-стилистика

Базово Vario Futurist комплектуются кожаным ремешком из двух частей с интегрированными быстросъемными шпильками, который сужается с 20 мм у корпуса до 16 мм на простой стальной пряжке. За дополнительную небольшую плату предлагается эластичный металлический браслет в стиле, напоминающем знаменитые Speidel Twist-O-Flex 1960-70-х годов. Ширина браслета после пары звеньев сужается с 20 до 18 мм и состоит из мелких соединенных между собой стальных звеньев с матовой отделкой. Хотя такой браслет уступает в премиальности современным цельнолинейным дизайнам, он отлично дополняет ретрофутуристическую тему часов. При этом современная система быстросъемных звеньев делает процесс подгонки браслета быстрым и легким — без необходимости использования специальных инструментов.

Механизм Miyota 9039: надежность и практичность

Часы оснащены автоматическим механизмом Miyota 9039 — моделированным на базе популярной серии Caliber 9000 производителя из Японии. Он работает с частотой 28 800 полуколебаний в час (4 Гц) и запасом хода около 42 часов (официально указано 40 часов). Механизм имеет 24 рубиновых камня и проверенную конструкцию, что обеспечивает широкие возможности для сервисного обслуживания у большинства квалифицированных часовщиков. Хотя Miyota 9039 не обладает престижа собственного калибра, это востребованный и разумный выбор для дизайноориентированных часов типа Futurist, предлагающий выгодное соотношение цена/качество по сравнению с швейцарскими аналогами.

Итог: выразительный и увлекательный аксессуар для ценителей винтажности

Ношение Vario Futurist доставляет настоящее удовольствие — фасетированное стекло постоянно привлекает взгляд своей игрой отражений. Динамичные линии корпуса и тонкая гравировка создают богатую визуальную текстуру, а уникальный сапфировый кристалл превращает часы из простого предмета в объект интереса и желания рассмотреть их поближе. Тем не менее, такие дизайн-ориентированные модели вряд ли подойдут в качестве ежедневного повседневного аксессуара и легче воспринимаются как разнообразие для коллекции, особенно если цена не слишком высока.

Vario Futurist — это свежий глоток воздуха для уставших от однообразия ценителей, предлагающий уникальные визуальные решения и смелую подачу без излишней кричащей претенциозности. Официальная розничная цена составляет 648 долларов США (плюс 32 доллара за эластичный металлический браслет), что делает часы доступным выбором для тех, кто ценит оригинальный дизайн и качественное исполнение, не переплачивая за громкие «имя и стиль».