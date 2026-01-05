Vario Versa Year of the Horse & Eastern Arabic: обзор и технические характеристики

Микробренды на часовом рынке постепенно набирают зрелость, и вместе с этим развиваются и сами бренды.

В 2026 году сингапурская марка Vario отмечает своё 10-летие, и компания решила отпраздновать это событие особенным релизом. Модель Vario Versa представляет собой уникальные двухсторонние часы с функцией двойного времени — усложнением, востребованным в часах премиум-класса, но при этом предлагается по более доступной цене, сохраняя стиль и характер.

В этом ограниченном выпуске Vario Versa, посвящённом 10-летию бренда, также отражены культурные события: Новый год по лунному календарю — Год Лошади, а также Рамадан и Ид. В серии представлены две модели с четырьмя разными циферблатами, использующими переворачивающийся дизайн для создания различных образов на любой случай.

Корпус часов Vario Versa

Часы с поворотным корпусом впервые появились в 1930-х годах и варьируются по сложности механизмов — от поворотных конструкций Cartier и Jaeger-LeCoultre до скользящих и переворачивающихся систем. Варио выбрал простоту, что добавляет модели особый шарм. Корпус выполнен из нержавеющей стали прямоугольной формы в классическом стиле ар-деко, установлен внутри полированной рамки из стали, которая позволяет поворачивать корпус и фиксировать его в удобном положении.

Габариты корпуса — 39 мм в длину, 26 мм в ширину и 12 мм в толщину — делают часы удобными для повседневного ношения и подходят в качестве наручных классических часов. Заводная головка аккуратно утоплена в корпус, что сохраняет изящные пропорции. Водозащита составляет 50 метров — вполне адекватно для такой конструкции, однако плавать в этих часах всё же не рекомендуется. Для смены циферблата потребуется снять часы с руки, что является незначительным компромиссом по сравнению с более сложными механизмами, например, Reverso.

Циферблаты Vario Versa

Данный релиз не ограничивается юбилейной тематикой. Vario использовал возможность выпустить часы, посвящённые как Рамадану/Иду, так и Лунному Новому году. На первой модели установлен красный эмалевый циферблат с золотыми вкраплениями и каллиграфическим символом в стиле Ван Си Чжи из династии Цзинь, который символизирует Год Лошади 2026 года. Остальная часть циферблата выполнена в минималистичном стиле с белой минутной разметкой и четырьмя золотыми часовыми метками.

Вторая модель оснащена зелёным эмалевым циферблатом с восточными арабскими цифрами на позициях 3, 6, 9 и 12 часов, белой минутной разметкой и стрелками в тон. Этот лаконичный дизайн подчёркивает культурную связь, подобно красному циферблату.

Перевернув часы на другую сторону, на модели с красным циферблатом вы увидите серебристый альтернативный циферблат с чёрной печатью и классическими синими стрелками. У зелёной модели альтернативный циферблат выполнен в стиле gunmetal с серебристой печатью и стрелками. Благодаря таким контрастам часы предлагают два кардинально разных образа — яркий и сдержанный, что делает их универсальными и подходящими для разных ситуаций.

Ремешки и браслеты

Каждая модель Versa поставляется с ремешком из растительно дубленой итальянской кожи, подобранным в цвет циферблата. Ремешки сужаются с 20 мм до 16 мм для удобства ношения и оснащены раскладывающейся застёжкой (deployant clasp), а не классической пряжкой. Это необычное решение для часов такого стиля, но оно сохраняет классическую эстетику благодаря отверстиям для регулировки.

Кроме кожаных ремешков, для модели доступен цельнометаллический браслет из нержавеющей стали с бесшовным дизайном звеньев. Такой браслет придаёт часам более спортивный, современный вид, что также необычно для классических моделей.

Механизмы и функциональность

Для обеспечения работы двух циферблатов в часах установлено два кварцевых механизма Ronda Slimtech 1062. Это позволяет реализовать полноценную функцию двойного времени по доступной цене, что выгодно отличается от механических аналогов. Такой подход уже встречался в часах этого года и становится популярным среди микробрендов.

Механизмы полностью ремонтопригодны, а срок службы батарей составляет до 6 лет. Каждый механизм оснащён собственной заводной головкой, но благодаря особенностям конструкции обе головки расположены на отметке «12 часов» вне зависимости от стороны корпуса, что сохраняет традиционный и гармоничный внешний вид.

Цена и доступность Vario Versa Year of the Horse и Eastern Arabic

Обе модели — Year of the Horse и Eastern Arabic — выпускаются ограниченным тиражом по 100 экземпляров каждая и доступны для заказа напрямую у производителя с января 2026 года. Розничная цена составляет 654 австралийских доллара.

Параметр Характеристика Бренд Vario Модели Versa Year of the Horse, Versa Eastern Arabic Размеры корпуса 39 мм (длина) x 26 мм (ширина) x 12 мм (толщина) Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L Водозащита 50 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблаты Красный эмаль/серебро, зелёный эмаль/gunmetal Ширина крепления ремешка 20 мм Ремешок Итальянская кожа с растительным дублением, опционально браслет из стали Механизмы 2 x Ronda Slimtech 1062, кварц Срок службы батареи 6 лет Функции Часы, минуты, двойное время Тираж 100 экземпляров каждой модели Цена 654 австралийских доллара

Таким образом, Vario Versa Year of the Horse & Eastern Arabic — это пример продуманного и функционального дизайна в сегменте микробрендов, сочетающего культурные мотивы, удобство и доступность. Часы подойдут как коллекционерам, так и тем, кто ищет стильный и универсальный аксессуар с функцией двойного времени.