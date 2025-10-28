Вечная связь между часами и мотоциклами

Часы неразрывно связаны с множеством занятий и увлечений, но связь между часами и любителями скорости особенно глубока.

Мы уже подробно обсуждали, как часы и автомобили тесно переплетены, а также как часы прочно вошли в историю автоспорта и автомобильной культуры. Но что насчёт двухколёсных машин? Как связаны часы и мотоциклы?

За пределами гаража: почему мотоциклы и часы объединяет общий образ мышления

Я бы сказал, что мотоциклы даже теснее связаны с часами в определённых аспектах. Эта связь между человеком и машиной неоспорима: техника с высокой точностью сконструирована для безупречной работы, вызывает эмоции и при этом выглядит потрясающе. Автомобили должны удовлетворять гораздо более широкий круг требований и вкусов, а мотоциклы гораздо более целенаправленны.

Я увлекаюсь часами и мотоциклами с детства, и те, кто меня знает, понимают, что я не могу долго обходиться без одного из них. Думаю, многие из вас тоже относятся к той категории людей, которые испытывают особую привязанность к вещам, дарящим уникальные ощущения. Часы дают нам удовольствие, которое не всегда понимают другие — это как «если понимаешь, то понимаешь». Мотоциклы — то же самое. Те, кто сейчас читает эти строки и увлечён двухколёсной техникой, поймут это эксклюзивное, клубное чувство.

Говоря о клубах, дружеская атмосфера на местных часовых мероприятиях почти не отличается от той, что царит в байкерском кафе в субботу утром. Все делятся историями, показывают редкие модели и лимитированные выпуски. Разговоры с незнакомцами вспыхивают внезапно и перерастают в долгие дружбы. В автомобильном мире есть подобные узкоспециализированные сообщества, но они не так распространены, как в мотоциклетном.

Откуда всё началось?

Не секрет, что часы и автоспорт неразрывно связаны — многие культовые хронографы были созданы специально для измерения времени в гонках. Однако, вопреки распространённому мнению, это не всегда касалось только автомобилей. Так где же пересекаются мотоциклы и часы в истории?

Если заглянуть в исторические хроники, всё сводится к гонкам. Мотоциклетные гонки появились чуть раньше автомобильных в конце XIX века, и, естественно, часы сразу же стали использовать для замера времени подъёмов в гору и испытательных заездов. В середине XX века такие бренды, как Omega и Heuer, активно участвовали в хронометражах престижных соревнований, а пит-стопы использовали хронографы для замера времени сессий.

Во время ралли Париж-Дакар часто можно увидеть гонщиков в пустыне с Casio G-Shock на запястье — идеальный спутник для ралли-рейда по пустыне. В 1980–90-х годах гонщики 24-часовых марафонов часто крепили часы на руль, чтобы засекать время заездов в темноте, так как во время гонок связь с командой была невозможна.

Что делает часы идеальными для байкера?

Правильного ответа здесь нет — всё зависит от ваших предпочтений! Очевидно, что мотоциклы — довольно опасное увлечение, поэтому всё, что вы не хотите потерять или повредить при падении, лучше оставить дома. Однако могу сказать, что когда у меня был серьёзный мотоциклетный инцидент, часы TAG Heuer Aquaracer, которые я носил, пострадали меньше, чем моё запястье.

Реалистично, часы должны быть удобными и относительно тонкими на запястье. Защитная экипировка обычно громоздкая, поэтому стоит учитывать толщину часов и то, как они будут сидеть в неудобном пространстве между перчатками и рукавом куртки. Если вы, как и я, носите часы на правой руке, то вращение газа может быть ограничено, если часы слишком массивные. И не забывайте, что мотоциклы вибрируют сильнее, чем отбойный молоток на полной мощности, так что часы должны иметь хорошую защиту от ударов и надёжный ремешок!

Поворот запястья: коллаборации часовых и мотоциклетных брендов

Я уже говорил, что не существует единственного типа часов, идеально подходящих для мотоциклистов, и коллаборации часовых брендов с мотоциклетными это подтверждают. Они показывают, что достаточно слегка изменить существующие модели, чтобы передать дух бренда и стиль мотоциклов, но некоторые идут ещё дальше.

Triumph и Breitling

2022 год подарил нам, пожалуй, одну из самых заметных коллабораций между мотоциклами и часами: партнёрство Breitling с легендарным британским брендом Triumph Motorcycles. Началось всё со специального издания хронографа Top Time с ледяным голубым циферблатом и маленьким логотипом Triumph, совпадающим с цветом бака потрясающего Triumph Speed Twin 1200.

Triumph пошёл дальше, выпустив коллекционное издание Breitling Edition, ограниченное всего 270 мотоциклами, с вышивкой Breitling на сиденье, вручную расписанными логотипами на кузове и даже выгравированной буквой «B» Breitling на двигателе.

На этом не остановились. В 2024 году Triumph представил ещё один мотоцикл Breitling Edition — монструозный Speed Triple 1200. Опять же, всего 270 экземпляров, максимальная скорость — 250 км/ч, с ручной росписью линий на карбоновом корпусе и вручную отделанными логотипами Breitling.

Параллельно вышли часы — специальное издание Breitling Chronomat 401 из титана диаметром 42 мм с тонким значком Triumph и эффектным циферблатом из кованого карбона с розовыми золотыми акцентами.

Особенность этих специальных изданий Triumph Breitling в том, что они сохраняют классический дух бренда, не перегружая дизайн, и здорово видеть, как Triumph удаётся передать суть Breitling в своих мотоциклах. Поскольку это долгосрочное партнёрство, ожидайте новых специальных изданий Breitling и Triumph в ближайшем будущем.

Deus Ex Machina и Breitling

С 2021 года Breitling сотрудничает с Deus Ex Machina — известным австралийским кастомайзером мотоциклов, серферским брендом и модным лейблом. Они выпустили три модели Top Time с девизом Deus «In Benzin Veritas», а также эксклюзивную коллекцию Deus x Breitling, которую можно приобрести только в шести флагманских бутиках Breitling по всему миру (Сеул Ханнам, Нью-Йорк Мэдисон-авеню, Милан, Лондон Нью-Бонд-стрит, Лондон Риджент-стрит и, конечно, Сидней).

Brough Superior и Richard Mille

В июле этого года прошла почти незамеченная премьера — коллаборация Richard Mille с ещё одной легендой мотоциклов, Brough Superior. Первоначально мотоциклы Brough Superior выпускались всего 20 лет — с 1919 по 1939 год, но в 2013 году бренд возродился, создав новую линейку уникальных мотоциклов и впечатляющие специальные издания, например, для Aston Martin. Все мотоциклы — малосерийные, ручной сборки, так что кто лучше, чем швейцарские мастера люксовых технологичных часов Richard Mille, чтобы создать совместный проект?

Результат — RMB01, и это не просто мотоцикл с логотипами. Это, по сути, Richard Mille на колёсах. Richard Mille лично участвовал в дизайне, вдохновляясь страстью бренда к лёгким материалам и футуристическим концепциям. От карбонового экзоскелета шасси до видимого механического спидометра и колёс, собранных слоями, как шестерёнки в часовых механизмах. Ирония в том, что RMB01 стоит меньше, чем некоторые часы Richard Mille — около 235 000 долларов США.

Ducati и Bulgari (а также Gerald Charles и Tudor…)

Итальянцы точно знают, как делать мотоциклы. Ducati — один из самых известных мотоциклетных брендов в мире, и за последние годы он сотрудничал с часовыми спонсорами MotoGP, такими как Bulgari и Gerald Charles, выпуская интересные модели, и, конечно, они очень красные.

В 2013 году Tudor представил Fastrider Black Shield в честь запуска Ducati XDiavel. Это был мгновенный успех, а через пару лет Ducati тихо сотрудничал с Tudor над ещё одним Fastrider Chrono. Если оглянуться назад, это заметно отличается от нынешнего стиля бренда, но заложило основу для будущего. Сегодня Tudor привлекает внимание яркими циферблатами, а тогда выпустил три ярких варианта, которые прошли почти незамеченными. Вдохновением стал Ducati Scrambler — новая игривая модель с разными цветами и свежим направлением, которое Tudor воплотил в Fastrider Chrono.

Далее — Bulgari Aluminium Ducati Special Edition Chronograph 2022 года. По сути, это стандартный Aluminium Chronograph с ярким циферблатом Ducati Rosso Corsa и специальными субциферблатами, напоминающими приборы Ducati. Циферблат украшен спортивными курсивными часовыми метками и надписями — ведь курсив быстрее, естественно.

Следующая коллаборация Ducati более серьёзная. Самый культовый Ducati — 916, легендарный мотоцикл, который доминировал на трассах и улицах. В 2024 году Ducati объединился с Gerald Charles, чтобы создать Maestro 4.0 Ducati 30° Anniversario 916 — часы с культовым корпусом Maestro, разработанным Жеральдом Джентой. В корпусе из кованого карбона циферблат украшает золотое трёхспицевое колесо прыгающего часа, вдохновлённое легендарными колёсами 916, спроектированными Массимо Тамбурини.

Заключительные мысли

Нет сомнений, что мотоциклы воплощают образ жизни бунтаря. Свобода, которую даёт владение и езда на байке, ни с чем не сравнима. Будь вы 17-летним гонщиком или байкером с опытом и «средним возрастом», суть одна: езда на мотоцикле — это сознательный выбор жить немного вне рамок. Это непрактично, немного опасно и безумно захватывающе.

Часы несут ту же энергию. В 2025 году никому не нужен механический хронограф, чтобы засечь круг или этап ралли. Так же, как никому не нужен супербайк для поездок на работу. И всё же мы это делаем. Потому что эти вещи — не про необходимость, а про ощущение. Это заявления о независимости, о том, чтобы идти против течения в мире, где всё цифровое, одноразовое и стерильное.

Вот где кроется родство. И часы, и мотоциклы — это механический бунт против культуры удобства. Они созданы вокруг инженерной чистоты, тактильного взаимодействия и сообщества, которое живёт страстью, а не логикой. Быть увлечённым одним из них — значит принадлежать к племени, немного отличающемуся от остальных.

Так что, будь то ревущий V-образный двухцилиндровый мотор под вами или бьющийся балансировочный механизм на вашем запястье, вы выбираете стиль жизни, где точность встречается со страстью.