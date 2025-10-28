Главная » Обзор часов

Вечная связь между часами и мотоциклами

Часы неразрывно связаны с множеством занятий и увлечений, но связь между часами и любителями скорости особенно глубока.

Мы уже подробно обсуждали, как часы и автомобили тесно переплетены, а также как часы прочно вошли в историю автоспорта и автомобильной культуры. Но что насчёт двухколёсных машин? Как связаны часы и мотоциклы?

Содержание
  1. За пределами гаража: почему мотоциклы и часы объединяет общий образ мышления
  2. Откуда всё началось?
  3. Что делает часы идеальными для байкера?
  4. Поворот запястья: коллаборации часовых и мотоциклетных брендов
  5. Triumph и Breitling
  6. Deus Ex Machina и Breitling
  7. Brough Superior и Richard Mille
  8. Ducati и Bulgari (а также Gerald Charles и Tudor…)
  9. Заключительные мысли

За пределами гаража: почему мотоциклы и часы объединяет общий образ мышления

Я бы сказал, что мотоциклы даже теснее связаны с часами в определённых аспектах. Эта связь между человеком и машиной неоспорима: техника с высокой точностью сконструирована для безупречной работы, вызывает эмоции и при этом выглядит потрясающе. Автомобили должны удовлетворять гораздо более широкий круг требований и вкусов, а мотоциклы гораздо более целенаправленны.

Я увлекаюсь часами и мотоциклами с детства, и те, кто меня знает, понимают, что я не могу долго обходиться без одного из них. Думаю, многие из вас тоже относятся к той категории людей, которые испытывают особую привязанность к вещам, дарящим уникальные ощущения. Часы дают нам удовольствие, которое не всегда понимают другие — это как «если понимаешь, то понимаешь». Мотоциклы — то же самое. Те, кто сейчас читает эти строки и увлечён двухколёсной техникой, поймут это эксклюзивное, клубное чувство.

motorcycles watches wristshot 2

Говоря о клубах, дружеская атмосфера на местных часовых мероприятиях почти не отличается от той, что царит в байкерском кафе в субботу утром. Все делятся историями, показывают редкие модели и лимитированные выпуски. Разговоры с незнакомцами вспыхивают внезапно и перерастают в долгие дружбы. В автомобильном мире есть подобные узкоспециализированные сообщества, но они не так распространены, как в мотоциклетном.

Откуда всё началось?

motorcycles watches steve mcqueen watches

Не секрет, что часы и автоспорт неразрывно связаны — многие культовые хронографы были созданы специально для измерения времени в гонках. Однако, вопреки распространённому мнению, это не всегда касалось только автомобилей. Так где же пересекаются мотоциклы и часы в истории?

Если заглянуть в исторические хроники, всё сводится к гонкам. Мотоциклетные гонки появились чуть раньше автомобильных в конце XIX века, и, естественно, часы сразу же стали использовать для замера времени подъёмов в гору и испытательных заездов. В середине XX века такие бренды, как Omega и Heuer, активно участвовали в хронометражах престижных соревнований, а пит-стопы использовали хронографы для замера времени сессий.

motorcyle endurance racing tag heuer

Во время ралли Париж-Дакар часто можно увидеть гонщиков в пустыне с Casio G-Shock на запястье — идеальный спутник для ралли-рейда по пустыне. В 1980–90-х годах гонщики 24-часовых марафонов часто крепили часы на руль, чтобы засекать время заездов в темноте, так как во время гонок связь с командой была невозможна.

Что делает часы идеальными для байкера?

motorcycles watches wristshot 1

Правильного ответа здесь нет — всё зависит от ваших предпочтений! Очевидно, что мотоциклы — довольно опасное увлечение, поэтому всё, что вы не хотите потерять или повредить при падении, лучше оставить дома. Однако могу сказать, что когда у меня был серьёзный мотоциклетный инцидент, часы TAG Heuer Aquaracer, которые я носил, пострадали меньше, чем моё запястье.

motorcycles watches lifestyle 4

Реалистично, часы должны быть удобными и относительно тонкими на запястье. Защитная экипировка обычно громоздкая, поэтому стоит учитывать толщину часов и то, как они будут сидеть в неудобном пространстве между перчатками и рукавом куртки. Если вы, как и я, носите часы на правой руке, то вращение газа может быть ограничено, если часы слишком массивные. И не забывайте, что мотоциклы вибрируют сильнее, чем отбойный молоток на полной мощности, так что часы должны иметь хорошую защиту от ударов и надёжный ремешок!

Поворот запястья: коллаборации часовых и мотоциклетных брендов

motorcycles watches breitling triumph 7

Я уже говорил, что не существует единственного типа часов, идеально подходящих для мотоциклистов, и коллаборации часовых брендов с мотоциклетными это подтверждают. Они показывают, что достаточно слегка изменить существующие модели, чтобы передать дух бренда и стиль мотоциклов, но некоторые идут ещё дальше.

Triumph и Breitling

motorcycles watches breitling triumph 2

2022 год подарил нам, пожалуй, одну из самых заметных коллабораций между мотоциклами и часами: партнёрство Breitling с легендарным британским брендом Triumph Motorcycles. Началось всё со специального издания хронографа Top Time с ледяным голубым циферблатом и маленьким логотипом Triumph, совпадающим с цветом бака потрясающего Triumph Speed Twin 1200.

motorcycles watches breitling triumph 1

Triumph пошёл дальше, выпустив коллекционное издание Breitling Edition, ограниченное всего 270 мотоциклами, с вышивкой Breitling на сиденье, вручную расписанными логотипами на кузове и даже выгравированной буквой «B» Breitling на двигателе.

motorcycles watches breitling triumph 3

На этом не остановились. В 2024 году Triumph представил ещё один мотоцикл Breitling Edition — монструозный Speed Triple 1200. Опять же, всего 270 экземпляров, максимальная скорость — 250 км/ч, с ручной росписью линий на карбоновом корпусе и вручную отделанными логотипами Breitling.

motorcycles watches breitling triumph 4

Параллельно вышли часы — специальное издание Breitling Chronomat 401 из титана диаметром 42 мм с тонким значком Triumph и эффектным циферблатом из кованого карбона с розовыми золотыми акцентами.

motorcycles watches breitling triumph 5

Особенность этих специальных изданий Triumph Breitling в том, что они сохраняют классический дух бренда, не перегружая дизайн, и здорово видеть, как Triumph удаётся передать суть Breitling в своих мотоциклах. Поскольку это долгосрочное партнёрство, ожидайте новых специальных изданий Breitling и Triumph в ближайшем будущем.

Deus Ex Machina и Breitling

breitling deus

С 2021 года Breitling сотрудничает с Deus Ex Machina — известным австралийским кастомайзером мотоциклов, серферским брендом и модным лейблом. Они выпустили три модели Top Time с девизом Deus «In Benzin Veritas», а также эксклюзивную коллекцию Deus x Breitling, которую можно приобрести только в шести флагманских бутиках Breitling по всему миру (Сеул Ханнам, Нью-Йорк Мэдисон-авеню, Милан, Лондон Нью-Бонд-стрит, Лондон Риджент-стрит и, конечно, Сидней).

Brough Superior и Richard Mille

richard mille rmb01 brough superior 1

В июле этого года прошла почти незамеченная премьера — коллаборация Richard Mille с ещё одной легендой мотоциклов, Brough Superior. Первоначально мотоциклы Brough Superior выпускались всего 20 лет — с 1919 по 1939 год, но в 2013 году бренд возродился, создав новую линейку уникальных мотоциклов и впечатляющие специальные издания, например, для Aston Martin. Все мотоциклы — малосерийные, ручной сборки, так что кто лучше, чем швейцарские мастера люксовых технологичных часов Richard Mille, чтобы создать совместный проект?

richard mille rmb01 brough superior 2

Результат — RMB01, и это не просто мотоцикл с логотипами. Это, по сути, Richard Mille на колёсах. Richard Mille лично участвовал в дизайне, вдохновляясь страстью бренда к лёгким материалам и футуристическим концепциям. От карбонового экзоскелета шасси до видимого механического спидометра и колёс, собранных слоями, как шестерёнки в часовых механизмах. Ирония в том, что RMB01 стоит меньше, чем некоторые часы Richard Mille — около 235 000 долларов США.

Ducati и Bulgari (а также Gerald Charles и Tudor…)

Итальянцы точно знают, как делать мотоциклы. Ducati — один из самых известных мотоциклетных брендов в мире, и за последние годы он сотрудничал с часовыми спонсорами MotoGP, такими как Bulgari и Gerald Charles, выпуская интересные модели, и, конечно, они очень красные.

tudor fastrider chrono red

В 2013 году Tudor представил Fastrider Black Shield в честь запуска Ducati XDiavel. Это был мгновенный успех, а через пару лет Ducati тихо сотрудничал с Tudor над ещё одним Fastrider Chrono. Если оглянуться назад, это заметно отличается от нынешнего стиля бренда, но заложило основу для будущего. Сегодня Tudor привлекает внимание яркими циферблатами, а тогда выпустил три ярких варианта, которые прошли почти незамеченными. Вдохновением стал Ducati Scrambler — новая игривая модель с разными цветами и свежим направлением, которое Tudor воплотил в Fastrider Chrono.

ducati bulgari 1

Далее — Bulgari Aluminium Ducati Special Edition Chronograph 2022 года. По сути, это стандартный Aluminium Chronograph с ярким циферблатом Ducati Rosso Corsa и специальными субциферблатами, напоминающими приборы Ducati. Циферблат украшен спортивными курсивными часовыми метками и надписями — ведь курсив быстрее, естественно.

Gerald Charles Maestro 4 0 Ducati 30° Anniversario 916 Verdict

Следующая коллаборация Ducati более серьёзная. Самый культовый Ducati — 916, легендарный мотоцикл, который доминировал на трассах и улицах. В 2024 году Ducati объединился с Gerald Charles, чтобы создать Maestro 4.0 Ducati 30° Anniversario 916 — часы с культовым корпусом Maestro, разработанным Жеральдом Джентой. В корпусе из кованого карбона циферблат украшает золотое трёхспицевое колесо прыгающего часа, вдохновлённое легендарными колёсами 916, спроектированными Массимо Тамбурини.

Заключительные мысли

motorcycles watches wristshot 4

Нет сомнений, что мотоциклы воплощают образ жизни бунтаря. Свобода, которую даёт владение и езда на байке, ни с чем не сравнима. Будь вы 17-летним гонщиком или байкером с опытом и «средним возрастом», суть одна: езда на мотоцикле — это сознательный выбор жить немного вне рамок. Это непрактично, немного опасно и безумно захватывающе.

Часы несут ту же энергию. В 2025 году никому не нужен механический хронограф, чтобы засечь круг или этап ралли. Так же, как никому не нужен супербайк для поездок на работу. И всё же мы это делаем. Потому что эти вещи — не про необходимость, а про ощущение. Это заявления о независимости, о том, чтобы идти против течения в мире, где всё цифровое, одноразовое и стерильное.

motorcycles watches lifestyle 2

Вот где кроется родство. И часы, и мотоциклы — это механический бунт против культуры удобства. Они созданы вокруг инженерной чистоты, тактильного взаимодействия и сообщества, которое живёт страстью, а не логикой. Быть увлечённым одним из них — значит принадлежать к племени, немного отличающемуся от остальных.

Так что, будь то ревущий V-образный двухцилиндровый мотор под вами или бьющийся балансировочный механизм на вашем запястье, вы выбираете стиль жизни, где точность встречается со страстью.

