Vieren привлекает 5 художников для переосмысления своих первых часов с уникальными произведениями искусства

Многие из нас любят часовое искусство за пересечение искусства, дизайна, науки и инженерии.

Это постоянное чудо — как столь маленькие объекты с деталями размером в миллиметры или микрометры собираются вместе, чтобы создать долговечный хронометр — одновременно точный и красивый. Часовые бренды, естественно, любят отмечать юбилеи и важные вехи, и молодой бренд Vieren празднует своё пятилетие новой коллекцией «One-of-One V Collection», которая переосмысливает их первую модель — OG Automatic Matte White — и передаёт дизайн в руки пяти всемирно известных художников, чтобы они оставили свой уникальный след на этом зрелом полотне.

«К нашему пятилетию мы поставили цель создать уникальную коллекцию и привлечь мировых талантов из разных дисциплин, чтобы отметить эту важную веху вместе с нами», — говорит Джесс Чоу, основатель и генеральный директор Vieren. «В Vieren мы стремимся расширять творческие границы в каждом специальном издании, и было вдохновляюще пригласить наших партнёров перенести своё искусство на миниатюрное полотно и переосмыслить самые первые часы, с которых началось наше путешествие. Как бренд, ориентированный на дизайн, мы хотели запечатлеть саму суть носимого произведения искусства».

Каждое из пяти изделий является уникальным экземпляром, известным в часовом мире как «piece unique». Пять художников — Джеймс Голдкраун, Роберта Боффо, Cosmodernism, Келли Вайолет и Себастьен Прешу — получили задание воплотить своё художественное видение на циферблате. Признаюсь, мне стыдно, что до этого момента я не был знаком с творчеством этих пяти художников.

Чтобы вы тоже были в курсе, слева направо на изображении выше, по данным Vieren: Роберта Боффо сочетает моду и изобразительное искусство в сложных монохромных работах, балансируя между простотой и сложностью. Cosmodernism известен ретрофутуристическими визуализациями, смешанными с сюрреализмом, создавая динамичные дизайны, вдохновлённые движением. Джеймс Голдкраун — международный уличный художник, известный своими культовыми «Кровоточащими сердцами», символизирующими любовь и связь. Себастьен Прешу исследует геометрические оптические иллюзии и точность через медитативные рисунки, выполненные вручную. И, наконец, Келли Вайолет — тату-художник в стиле blackwork, чьи тщательные линии и мрачные цветочные мотивы вызывают тёмный романтизм.

Общей темой для всех работ художников стала монохромная цветовая палитра, в рамках которой каждый интерпретировал свои фирменные линии, формы и текстуры. В результате получились пять разных циферблатов с произведениями, которые я с лёгкостью мог бы представить в музее, пусть и на гораздо большем полотне. Вот что делает проект V Collection таким уникальным. Каждые часы — это, по сути, стальная рамка, на которой вы носите произведение искусства музейного качества на запястье, и, кстати, они ещё и показывают время.

Корпус, который я бы назвал удобным для запястья, имеет размеры 27 мм в ширину, 9,2 мм в толщину и 41,5 мм от ушка до ушка. Водонепроницаемость корпуса составляет 30 метров, а браслет из нержавеющей стали с семью рядами звеньев фиксируется на запястье с помощью бабочки-застёжки. Внутри установлен надёжный автоматический механизм ETA 2671 с запасом хода 38 часов.

Прежде всего, я рад, что Vieren предусмотрительно убрали индикатор даты, который был на OG Automatic Matte White. Наличие круглого окошка даты, которое выглядело бы как прыщик на любом из этих пяти произведений искусства, было бы преступлением.

Во-вторых, меня удивила, но не расстроила цена каждого уникального экземпляра — 9 000 долларов США (или 42 500 долларов США за полный набор из пяти часов, если вы хотите приобрести их все до того, как кто-то другой успеет). Говорю это в контексте бренда, поскольку лимитированная серия Gold Waves из 5 часов от Vieren также стоила 9 000 долларов, но там не было дополнительных затрат на сотрудничество с мировыми художниками.

Кто-то может посмотреть на эти часы и удивиться, как ETA-механизм может стоить столько, но я отдаю должное Vieren за внимание к деталям, которое действительно повышает впечатления при держании часов в руках. Примеряя прошлые модели с семирядным браслетом, я заметил, что подвижность звеньев придаёт браслету шелковистость, а скрытые матовые края создают интересный визуальный контраст.

Также стоит отметить, что каждый художник использует всё пространство под сапфировым стеклом, линии их работ продолжаются на внутреннем рингре вокруг циферблата. Учитывая всё это, решение потратить 9 000 долларов на одни из этих часов не столько связано с часовым мастерством, сколько с возможностью приобрести уникальное произведение искусства от признанных художников, которое можно носить на запястье в течение дня. Это не обязательно должно висеть на стене у вас дома. Это тот момент, о котором стоит подумать, пока пять экземпляров не распроданы. И при цене ниже 10 000 долларов, в то время как другие крупные бренды берут за подобные проекты гораздо больше, вам стоит поторопиться, если заинтересованы.

Цены и доступность Vieren One-Of-One V Collection

Коллекция Vieren One-Of-One V Collection уже доступна по принципу «кто первый, тот и получает». Каждый уникальный экземпляр можно приобрести отдельно, либо, если все пять часов доступны на момент запроса, можно купить полный набор. Цена: 9 000 долларов США (отдельно), 42 500 долларов США (набор).

Технические характеристики:

Бренд Vieren Модель V Collection Размеры корпуса 27 мм (ширина) x 9,2 мм (толщина) x 41,5 мм (ушко-ушко) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водонепроницаемость 30 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблаты JAMES GOLDCROWN (Лос-Анджелес, США) — международный уличный художник, известный «Кровоточащими сердцами», символизирующими любовь и связь ROBERTA BOFFO (Тревизо, Италия) — сочетает моду и изобразительное искусство в сложных монохромных работах COSMODERNISM (Катовице, Польша) — ретрофутуристические визуализации с элементами сюрреализма KELLY VIOLET (Лондон, Англия) — тату-художник в стиле blackwork с мрачными цветочными мотивами SÉBASTIEN PRESCHOUX (Париж, Франция) — исследует геометрические оптические иллюзии и точность через медитативные рисунки Ремешок Браслет из нержавеющей стали с семью рядами звеньев, застёжка-бабочка Механизм ETA 2671, автоматический Запас хода 38 часов Функции Часы, минуты, секунды Доступность По принципу «кто первый, тот и получает», можно купить набором или по отдельности. Каждый экземпляр уникален Цена 9 000 долларов США (отдельно), 42 500 долларов США (набор)

Эта коллекция Vieren — отличный пример того, как современное часовое искусство может объединять традиции и современность, создавая уникальные носимые произведения искусства, которые ценят не только за точность, но и за эстетическую ценность.