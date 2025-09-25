Возрождение Николаса Делалуа в мире танталовых часов

Независимое часовое искусство часто становится особенно интересным, когда удачно сочетает традиции с чем-то новым и свежим.

Именно это и удалось Николасу Делалуа с моделью Renaissance. На первый взгляд, это классические наручные часы с эмалевым циферблатом и механическим заводом вручную. Однако корпус выполнен из тантала — одного из самых загадочных и сложных в обработке металлов в часовом деле. Такое сочетание придаёт часам особую сдержанную драматичность, делая их одновременно знакомыми и неожиданными.

Когда речь заходит о танталовых часах, на ум приходят F.P.Journe, J.N. Shapiro или даже Audemars Piguet. Но теперь на сцену выходит новый игрок, который берётся за создание часов высокого класса с корпусом из тантала.

Пропорции, которые кажутся идеальными

Если взглянуть на технические характеристики, Delaloye Renaissance производит впечатление идеально сбалансированных часов. Корпус диаметром 39 мм и толщиной 11,1 мм создаёт элегантные пропорции, а выпуклое сапфировое стекло смягчает общий профиль. Через заднюю крышку из сапфирового стекла виден механизм. Если уж придираться, то, возможно, чуть более тонкий корпус лучше бы подчёркивал диаметр 39 мм, но на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет.

Именно корпус из тантала полностью меняет восприятие часов. Это не яркая сталь и не лёгкий титан. Тантал — плотный металл с прохладным оттенком и слегка загадочной аурой на запястье. По весу он близок к драгоценным металлам, но ощущается совершенно иначе. Делалуа дополнил корпус заводной головкой с кабошоном из цитрина или аметиста, что добавляет яркий акцент на фоне приглушённо-серого корпуса. Лично я не большой поклонник заводных головок с кабошонами (смотрю на вас, Cartier), но это очень субъективное замечание. Понимаю, почему это нравится многим.

Почему металл имеет значение в Renaissance Tantalum от Делалуа

Часы с корпусом из тантала, безусловно, существуют, но встречаются крайне редко. Этот металл сложнее в обработке, чем платина, плотнее стали и устойчив к коррозии. Для мастеров он — настоящий вызов, что объясняет, почему так мало брендов решаются работать с ним. А когда это происходит, то в очень ограниченных количествах. Для коллекционеров именно эта сложность добавляет привлекательности.

Делалуа явно хотел принять этот вызов и доказать, что можно работать с танталом на самом высоком уровне. Этот выбор придаёт Renaissance Tantalum особое преимущество. Это не просто классические наручные часы; они ощущаются уникальными в руке и выглядят тонко иначе при разном освещении. Холодный сине-серый оттенок сразу запоминается и придаёт часам характер, который не сравнится со сталью или золотом.

Циферблат, пропитанный традициями

Варианты циферблатов возвращают Renaissance Tantalum в классическую плоскость. Делалуа предлагает эмаль чёрного или слоновой кости цвета, римские или арабские цифры, а также синие, фиолетовые или высокополированные стальные стрелки в форме листьев. Здесь нет ничего, что могло бы шокировать. Всё построено на сдержанности и вечной классике. Если бы я выбирал, то предпочёл бы арабские цифры — для меня римские слишком классические.

Эмалевые циферблаты требуют терпения. Они обжигаются при высоких температурах и могут быть испорчены на любом этапе. Однако при правильном исполнении они обладают глубиной, которую не могут передать лак или краска. Это одна из тех деталей, которыми коллекционеры одержимы не зря. Не нужно быть экспертом по циферблатам, чтобы почувствовать их выразительность. Маленький секундный счётчик на отметке «6 часов» завершает композицию, сохраняя баланс, спокойствие и невероятную сдержанность.

Механизм с историей

Внутри Renaissance бьётся калибр ND01 — механический механизм с ручным заводом, разработанный самим Николасом Делалуа. Хотя он берёт за основу зубчатую передачу, анкер и баланс исторического AS1130, это далеко не простое переиздание и доработка. В итоге получился механизм, знакомый по сути, но полностью переосмысленный с новой, классической архитектурой, соответствующей высоким стандартам мастера.

ND01 имеет размеры 28 мм на 4,4 мм и собирается и декорируется вручную в мастерской Делалуа в Женеве. Он работает на традиционной частоте 18 000 полуколебаний в час и обеспечивает внушительный запас хода в 72 часа от одного барабана. Маленький секундный счётчик на «6 часах» сохраняет баланс циферблата, а сапфировая задняя крышка открывает вид на характер механизма.

Отделка соответствует уровню часов такого класса: полированные фаски, перляж и женевские полосы — всё выполнено вручную. Это не кричит о себе, но вознаграждает внимательного наблюдателя. Делалуа демонстрирует, что классическое часовое искусство, выполненное с заботой и сдержанностью, может быть не менее впечатляющим, чем более яркие модели. Хотя классика не всегда в моём вкусе, здесь она невероятно изящна и впечатляет. Особенно выделяются свободно колеблющийся баланс и пружина с лебединой шеей в сочетании с мелкой регулировкой на улитке.

Маленькие, но значимые детали в Delaloye Renaissance

Делалуа не забыл и о мелочах. Renaissance поставляется с тканевыми и нубуковыми ремешками чёрного, бежевого или светло-голубого цвета, с возможностью выбора либо тонкой строчки в тон, либо яркого фиолетового акцента. Каждый ремешок фиксируется пряжкой из тантала. Это продуманный штрих, который сохраняет единство материала, а не использует стандартную стальную пряжку. Это может показаться логичным, но сегодня я вижу гораздо больше случаев несоответствия материалов корпуса и пряжки, чем хотелось бы.

Всего будет выпущено 24 экземпляра, каждый из которых будет собран и отрегулирован лично Николасом Делалуа. Цена в 45 000 швейцарских франков до налогов ставит Renaissance в разряд редких часов независимого производства. Но цена честно отражает вложенный труд. Ведь тантал — металл непрост в работе, а циферблаты и механизмы не создаются сами собой.

Независимый дух Делалуа

Делалуа начал свою карьеру как реставратор, работая с важными часами прошлых веков. Этот опыт заметен в его подходе к часовому искусству сегодня. Он ценит классические техники, но не удовлетворяется простым воспроизведением прошлого.

Renaissance — это чистейшее выражение этой идеи. В нём спокойная элегантность традиционных женевских наручных часов сочетается с современным выбором материала — тантала. Это редкие, изысканные часы, созданные человеком, который хочет делать часы, способные служить веками. Для меня это именно тот тип независимого часового искусства, который заслуживает внимания, даже если он выходит за рамки моего бюджета. Узнать больше можно на официальном сайте Делалуа.