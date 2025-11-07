Возвращение легендарного хронографа Universal Genève Compax

Universal Genève готовится к полноценному запуску в 2026 году, а пока предлагает коллекционерам ультраэксклюзивные модели.

Речь идет о двух наборах по три хронографа Tribute to Compax из белого и розового золота с разными циферблатами. Часы не продаются по отдельности — доступны только два уникальных набора, каждый из которых выпускается ограниченным тиражом и предоставляется исключительно по запросу. Стоимость одного набора составляет 135 000 швейцарских франков без учета налогов.

История и контекст: Universal Genève и ожидание новых моделей

С момента запуска брендовой кампании в 2024 году Universal Genève постепенно подогревает интерес коллекционеров. После выпуска трех уникальных моделей SAS Polerouter было объявлено, что новые модели и официальные дилеры появятся только в 2026 году. Шесть хронографов Tribute to Compax, представленных сейчас, — это не первые серийные часы возрожденного бренда, а два эксклюзивных набора по три экземпляра, доступных только по предварительному заказу. Такая стратегия оправдана высокой ценой и желанием сохранить уникальность.

Возвращение «Нины»: история легендарного хронографа Universal Genève Compax

Universal Genève Compax стал известен не благодаря гонщику Формулы-1, а благодаря его жене — финской модели Нине Риндт. Ее муж, немецкий пилот Йохен Риндт, погиб в аварии в 1970 году, но благодаря значительному отрыву в чемпионате стал чемпионом того года посмертно. Нина часто появлялась на трассе с хронографом Universal Genève Compax на запястье, который стал символом эпохи и получил прозвище «Нина» среди коллекционеров.

Часы были подарком от Йохена, который, по легенде, заменил черную секундную стрелку на красную для лучшей видимости во время гонок. Однако стальной браслет казался Нине слишком утилитарным и мужским.

Во время поездки в Париж она заметила широкий кожаный ремешок — Bund strap, изначально созданный для защиты запястий пилотов от перегрева в кабине. Этот ремешок, вдохновленный военными манжетами античности, был грубоват, но Нина, как модель, увидела в нем потенциал. Надев Compax на такой ремешок, она полностью переосмыслила образ часов, сделав их смелыми и уникальными. Фотографии Нины с этим хронографом стали культовыми, а модель получила статус модного аксессуара.

Ремешки Bund 2.0 от мастера Сатору Хосои

Universal Genève впервые воссоздает «Нину» в двух наборах по три хронографа Tribute to Compax из 18-каратного белого и розового золота. Часы комплектуются ремешками Bund, изготовленными японским кожевенным мастером Сатору Хосои. Обучавшийся в Японии и Италии, Хосои совершенствовал мастерство в Hermès и Moynat, а в 2015 году получил звание Meilleur Ouvrier de France. Работая в своей парижской мастерской, он переосмыслил классический ремешок, превратив военное наследие в изысканный аксессуар.

Каждый ремешок состоит из трех переплетенных кусков телячьей кожи, прошитых так, что их нельзя разъединить — это сознательный отход от традиционных съемных Bund-ремешков. Такой подход отражает дух Нины Риндт — смелое переосмысление функциональности через стиль.

Механизм и технические характеристики

В отличие от оригинала 1960-х годов с калибром Valjoux 72, новые модели оснащены фирменным калибром Universal Genève 281 с ручным заводом. Это единственные «Нины», в которых установлен этот исторический механизм.

В двух наборах по три хронографа представлены следующие референсы:

Набор 1 Материал корпуса Циферблат JU281121A1X1 Белое золото Панда (белый с черными счетчиками) RU281121B1X1 Розовое золото Обратный панда (черный с белыми счетчиками) RU281121Q1X1 Розовое золото Коричневый

Набор 2 Материал корпуса Циферблат JU281121B1X1 Белое золото Обратный панда RU281121A1X1 Розовое золото Панда JU281121C1X1 Розовое золото Синий

Корпуса диаметром 36 мм, толщиной 12,67 мм (без учета ремешка), ширина между ушками — 19 мм, длина от ушка до ушка — 44,44 мм. Безель выполнен из алюминия, что соответствует исторической достоверности, а не из керамики.

Universal Genève нашла в архивах шесть механизмов 281 из эпохи оригинального Compax и восстановила их. Калибр с колонным колесом диаметром 28,5 мм и толщиной 7,1 мм был технической основой репутации бренда. Его возвращение символизирует возрождение производства собственных механизмов.

Циферблаты с эмалью Grand Feu: сочетание традиций и современности

Для этих часов выбраны циферблаты с эмалью Grand Feu — древней техникой, при которой минеральные порошки с металлическими оксидами обжигаются при температуре свыше 800°C и наносятся до 10 раз для достижения глубины и сияния поверхности.

В коллекции представлены четыре цвета циферблатов:

Классический непрозрачный белый (в белом и розовом золоте)

Классический черный (в белом и розовом золоте)

Прозрачный синий (в белом золоте)

Прозрачный коричневый (в розовом золоте)

Заключение: что предлагают два набора Tribute to Compax

Уникальные хронографы с историей и легендарным дизайном

Корпуса из белого и розового золота с классическими размерами

Ремешки Bund 2.0 ручной работы от признанного мастера

Восстановленные механизмы Universal Genève 281 с ручным заводом

Циферблаты с эмалью Grand Feu, подчеркивающие статус и качество

Эти часы — не просто дань уважения легенде «Нины», но и символ возрождения Universal Genève как производителя эксклюзивных механических часов.

Какая из шести моделей Tribute to Compax вам кажется наиболее интересной? Считаете ли вы, что эти наборы достойно продолжают наследие «Нины»? Какие новинки Universal Genève вы ожидаете увидеть в 2026 году? Оставляйте свои комментарии.