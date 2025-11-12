Главная » Мужские часы

Время с новыми часами Nomos Tetra Origins

Как сказал великий Хьюи Льюис: «Быть квадратным — это модно!»

Подобно тому, как в песне 80-х годов говорится о том, что быть традиционным — это круто, коллекция Nomos Tetra отдает дань классическим квадратным наручным часам в элегантном исполнении. Однако и в песне, и в часах есть своя изюминка. Льюис пояснял, что его текст написан от третьего лица и пародирует восхваление обыденности, поэтому песня вовсе не противостоит бунтарству и богемности. Аналогично и серия Nomos Tetra: на первый взгляд эти классические часы кажутся более сдержанными по сравнению с другими моделями бренда, но их продуманные циферблаты добавляют коллекции оригинальности и делают её гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Серия Tetra Origins — яркое тому подтверждение.

Содержание
  1. История и вдохновение циферблатов Nomos Tetra Origins
  2. Технические характеристики серии Nomos Tetra Origins
  3. Неожиданные варианты циферблатов Terra и Basalt
  4. Особенности ремешков и механизмов
  5. Ношение часов Nomos Tetra Origins
  6. Итоговые выводы о серии Nomos Tetra Origins

История и вдохновение циферблатов Nomos Tetra Origins

История создания циферблатов достаточно проста. Дизайнерская команда Nomos вдохновлялась природными оттенками, выбрав приглушённые цвета. Однако, как и во многих других моделях Nomos, все четыре варианта циферблатов серии Tetra Origins имеют неожиданные цветовые акценты. Это делает серию достойным дополнением к ассортименту бренда, который недавно получил высокую оценку за инновационный подход к цвету. Естественно, мне было интересно лично познакомиться со всеми четырьмя моделями.

Технические характеристики серии Nomos Tetra Origins

Начнём с основных параметров. Все четыре модели Tetra Origins оснащены квадратным корпусом из нержавеющей стали размером 29,5 мм с изящно ступенчатыми ушками, благодаря которым общая длина часов от кончика до кончика достигает 40,5 мм. Ушки придают часам характер и очарование, вдохновлённое стилем Баухаус.

Nomos Tetra Origins case profile, crown side

Толщина корпуса составляет всего 6,5 мм, что делает часы очень тонкими и комфортными в носке. Водозащита заявлена на уровне 5 атм, что Nomos обозначает как «брызгозащиту». Погружаться в воду с этими часами не рекомендуется, но они спокойно выдержат дождь.

Nomos Tetra Ochra flat-lay on white marble square

Серия Tetra Origins включает четыре варианта циферблатов, выполненных в духе предыдущих моделей: чёткие арабские цифры для чётных часов и дополнительный секундный циферблат на отметке «6 часов». Первый вариант — Ochra — золотисто-жёлтый циферблат с чёрными цифрами, светло-жёлтым дополнительным циферблатом с ярко-красными метками и жёлтой секундной стрелкой.

Nomos Tetra Salvia, head on

Второй — Tetra Salvia — с приглушённо-зелёным циферблатом и чёрными цифрами, дополненный синим субциферблатом с жёлтыми метками и чуть светлее синей секундной стрелкой. Из всех четырёх моделей этот вариант самый сдержанный по цвету.

Nomos Tetra Terra flat-lay on white marble square, diagonal view

Неожиданные варианты циферблатов Terra и Basalt

Третий вариант — Tetra Terra — с терракотово-красным циферблатом и лавандовым субциферблатом. Жёлтые метки и светло-голубая секундная стрелка контрастируют с приглушённым фиолетовым оттенком дополнительного циферблата. Комбинация красного и лаванды создаёт удивительно гармоничную цветовую палитру.

Nomos Tetra Basalt flat-lay, head on

Последний вариант — Tetra Basalt — кажется самым классическим из четырёх. Однако при внимательном рассмотрении видно множество деталей: антрацитовый субциферблат контрастирует с фуксиевыми метками и ярко-жёлтой секундной стрелкой, что делает циферблат весьма сложным и интересным. Все модели оснащены острыми, родированными стрелками, которые особенно эффектно смотрятся на светлых циферблатах.

Nomos Tetra Terra on top of white marble square, crown up

Особенности ремешков и механизмов

Все четыре модели комплектуются 18-миллиметровым бежевым веганским велюровым ремешком с застёжкой из нержавеющей стали. Если этот ремешок не по душе, можно выбрать стальной браслет, который придаст часам более спортивный вид. Обычно я предпочитаю браслеты, но для этой элегантной серии классических часов всегда выбрал бы ремешок.

Nomos Tetra Origins case back and movement

С обратной стороны часов можно увидеть калибр DUW 4001 собственного производства, если выбрать модель с прозрачной сапфировой задней крышкой. Nomos также предлагает цельнометаллическую крышку, которая стоит дешевле и скрывает механизм.

Nomos Tetra Origins case back and movement

Механизм с ручным заводом содержит 17 камней, работает с частотой 21 600 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода до 53 часов. Калибр аккуратно отделан: синие термически обработанные винты, полоски Гласхютте на верхней плате и мосту, перляж на основной плате и спиральный узор на колесе заводного барабана.

Nomos Tetra Salvia pocket shot

Ношение часов Nomos Tetra Origins

На запястье новые модели Tetra Origins выглядят интересно. Nomos в первую очередь ориентируется на женскую аудиторию, что объясняется небольшим размером корпуса. Тем не менее, если размер подходит, часы будут комфортны и для мужчин.

Nomos Tetra Basalt on wrist

Лично мне нравится носить эти модели из-за их компактности — крупные квадратные часы часто менее удобны. При этом Tetra обладают хорошим визуальным присутствием на руке, что делает их ношение приятным.

Nomos Tetra Ochra wrist shot

Особенно выделяются гармоничные пропорции корпуса. Я уже имел опыт с четырьмя моделями из предыдущей серии, которые высоко оценил, и сразу вспомнил, насколько они удобны. Для некоторых 29,5 мм могут показаться малыми, но для моего запястья 18,5 см (7,3 дюйма) они идеальны.

Nomos Tetra Terra on wrist, holding strap closed

Итоговые выводы о серии Nomos Tetra Origins

Что можно добавить, кроме того, что я искренне люблю эти модели Tetra и считаю их отличным вторым выбором в моём списке желаний после популярной Club Sport Neomatik Worldtimer? Если говорить о предпочтениях среди четырёх вариантов, то выбор сложный: с одной стороны, чёрный Basalt с яркими акцентами на субциферблате, с другой — красный Terra с неожиданным сочетанием цветов.

Nomos Tetra Salvia on wrist, arms crossed

Цвета циферблатов одновременно комфортны и стильны, что делает серию Tetra Origins удачным дополнением каталога Nomos. Небольшие цветовые акценты — это те детали, которые заставляют рассмотреть часы внимательнее и ценить их больше.

Nomos Tetra Basalt pocket shot

Побеждают ли новые модели Origins ранее упомянутую четвёрку «Die Unerreichbare», «Die Wildentschlossene», «Die Fuchsteufelswilde» и «Die Kapriziöse»? Признаюсь, те четыре модели покорили меня своими выдающимися циферблатами. Однако если вы предпочитаете более сдержанный Tetra, который лучше вписывается в повседневный образ и имеет тонкие цветовые акценты на субциферблате, одна из моделей Origins может стать идеальным выбором.

Nomos Tetra Ochra on wrist, lifestyle shot

Стоимость новых Tetra Origins составляет 1960 евро с ремешком и цельнометаллической задней крышкой. Модели с прозрачной крышкой продаются по цене 2180 евро. При желании приобрести браслет, его цена составляет дополнительные 60 евро — вполне разумно.

Nomos Tetra Terra pocket shot

В целом серия Nomos Tetra Origins подтверждает, что немецкий бренд остаётся лидером в создании продуманных и уникальных цветовых сочетаний. Особенность новых моделей в том, что цветовые решения более сдержанные и менее броские по сравнению с предыдущими коллекциями. Это умный ход, который демонстрирует, что Nomos задаёт тренды в использовании цвета.

