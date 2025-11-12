Время с новыми часами Nomos Tetra Origins

Как сказал великий Хьюи Льюис: «Быть квадратным — это модно!»

Подобно тому, как в песне 80-х годов говорится о том, что быть традиционным — это круто, коллекция Nomos Tetra отдает дань классическим квадратным наручным часам в элегантном исполнении. Однако и в песне, и в часах есть своя изюминка. Льюис пояснял, что его текст написан от третьего лица и пародирует восхваление обыденности, поэтому песня вовсе не противостоит бунтарству и богемности. Аналогично и серия Nomos Tetra: на первый взгляд эти классические часы кажутся более сдержанными по сравнению с другими моделями бренда, но их продуманные циферблаты добавляют коллекции оригинальности и делают её гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Серия Tetra Origins — яркое тому подтверждение.

История и вдохновение циферблатов Nomos Tetra Origins

История создания циферблатов достаточно проста. Дизайнерская команда Nomos вдохновлялась природными оттенками, выбрав приглушённые цвета. Однако, как и во многих других моделях Nomos, все четыре варианта циферблатов серии Tetra Origins имеют неожиданные цветовые акценты. Это делает серию достойным дополнением к ассортименту бренда, который недавно получил высокую оценку за инновационный подход к цвету. Естественно, мне было интересно лично познакомиться со всеми четырьмя моделями.

Технические характеристики серии Nomos Tetra Origins

Начнём с основных параметров. Все четыре модели Tetra Origins оснащены квадратным корпусом из нержавеющей стали размером 29,5 мм с изящно ступенчатыми ушками, благодаря которым общая длина часов от кончика до кончика достигает 40,5 мм. Ушки придают часам характер и очарование, вдохновлённое стилем Баухаус.

Толщина корпуса составляет всего 6,5 мм, что делает часы очень тонкими и комфортными в носке. Водозащита заявлена на уровне 5 атм, что Nomos обозначает как «брызгозащиту». Погружаться в воду с этими часами не рекомендуется, но они спокойно выдержат дождь.

Серия Tetra Origins включает четыре варианта циферблатов, выполненных в духе предыдущих моделей: чёткие арабские цифры для чётных часов и дополнительный секундный циферблат на отметке «6 часов». Первый вариант — Ochra — золотисто-жёлтый циферблат с чёрными цифрами, светло-жёлтым дополнительным циферблатом с ярко-красными метками и жёлтой секундной стрелкой.

Второй — Tetra Salvia — с приглушённо-зелёным циферблатом и чёрными цифрами, дополненный синим субциферблатом с жёлтыми метками и чуть светлее синей секундной стрелкой. Из всех четырёх моделей этот вариант самый сдержанный по цвету.

Неожиданные варианты циферблатов Terra и Basalt

Третий вариант — Tetra Terra — с терракотово-красным циферблатом и лавандовым субциферблатом. Жёлтые метки и светло-голубая секундная стрелка контрастируют с приглушённым фиолетовым оттенком дополнительного циферблата. Комбинация красного и лаванды создаёт удивительно гармоничную цветовую палитру.

Последний вариант — Tetra Basalt — кажется самым классическим из четырёх. Однако при внимательном рассмотрении видно множество деталей: антрацитовый субциферблат контрастирует с фуксиевыми метками и ярко-жёлтой секундной стрелкой, что делает циферблат весьма сложным и интересным. Все модели оснащены острыми, родированными стрелками, которые особенно эффектно смотрятся на светлых циферблатах.

Особенности ремешков и механизмов

Все четыре модели комплектуются 18-миллиметровым бежевым веганским велюровым ремешком с застёжкой из нержавеющей стали. Если этот ремешок не по душе, можно выбрать стальной браслет, который придаст часам более спортивный вид. Обычно я предпочитаю браслеты, но для этой элегантной серии классических часов всегда выбрал бы ремешок.

С обратной стороны часов можно увидеть калибр DUW 4001 собственного производства, если выбрать модель с прозрачной сапфировой задней крышкой. Nomos также предлагает цельнометаллическую крышку, которая стоит дешевле и скрывает механизм.

Механизм с ручным заводом содержит 17 камней, работает с частотой 21 600 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода до 53 часов. Калибр аккуратно отделан: синие термически обработанные винты, полоски Гласхютте на верхней плате и мосту, перляж на основной плате и спиральный узор на колесе заводного барабана.

Ношение часов Nomos Tetra Origins

На запястье новые модели Tetra Origins выглядят интересно. Nomos в первую очередь ориентируется на женскую аудиторию, что объясняется небольшим размером корпуса. Тем не менее, если размер подходит, часы будут комфортны и для мужчин.

Лично мне нравится носить эти модели из-за их компактности — крупные квадратные часы часто менее удобны. При этом Tetra обладают хорошим визуальным присутствием на руке, что делает их ношение приятным.

Особенно выделяются гармоничные пропорции корпуса. Я уже имел опыт с четырьмя моделями из предыдущей серии, которые высоко оценил, и сразу вспомнил, насколько они удобны. Для некоторых 29,5 мм могут показаться малыми, но для моего запястья 18,5 см (7,3 дюйма) они идеальны.

Итоговые выводы о серии Nomos Tetra Origins

Что можно добавить, кроме того, что я искренне люблю эти модели Tetra и считаю их отличным вторым выбором в моём списке желаний после популярной Club Sport Neomatik Worldtimer? Если говорить о предпочтениях среди четырёх вариантов, то выбор сложный: с одной стороны, чёрный Basalt с яркими акцентами на субциферблате, с другой — красный Terra с неожиданным сочетанием цветов.

Цвета циферблатов одновременно комфортны и стильны, что делает серию Tetra Origins удачным дополнением каталога Nomos. Небольшие цветовые акценты — это те детали, которые заставляют рассмотреть часы внимательнее и ценить их больше.

Побеждают ли новые модели Origins ранее упомянутую четвёрку «Die Unerreichbare», «Die Wildentschlossene», «Die Fuchsteufelswilde» и «Die Kapriziöse»? Признаюсь, те четыре модели покорили меня своими выдающимися циферблатами. Однако если вы предпочитаете более сдержанный Tetra, который лучше вписывается в повседневный образ и имеет тонкие цветовые акценты на субциферблате, одна из моделей Origins может стать идеальным выбором.

Стоимость новых Tetra Origins составляет 1960 евро с ремешком и цельнометаллической задней крышкой. Модели с прозрачной крышкой продаются по цене 2180 евро. При желании приобрести браслет, его цена составляет дополнительные 60 евро — вполне разумно.

В целом серия Nomos Tetra Origins подтверждает, что немецкий бренд остаётся лидером в создании продуманных и уникальных цветовых сочетаний. Особенность новых моделей в том, что цветовые решения более сдержанные и менее броские по сравнению с предыдущими коллекциями. Это умный ход, который демонстрирует, что Nomos задаёт тренды в использовании цвета.