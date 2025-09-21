Встречайте новый Bell & Ross BR-X3: создан для экстремальных условий

Я давно питаю слабость к серии X от Bell & Ross.

Хронографы BR-X1 были одними из самых технически амбициозных моделей, когда-либо выпущенных брендом, а модели BR-X5 доказали, что ультрасовременная сторона каталога может быть не только функциональной, но и эстетически привлекательной. Учитывая это, было лишь вопросом времени, когда BR-03 получит подобное обновление. И вот, к 20-летию культового квадратного корпуса бренда, Bell & Ross представили BR-X3.

Серия X всегда была экспериментальной ветвью Bell & Ross, черпая вдохновение в аэрокосмической отрасли и раздвигая границы дизайна. BR-X3 продолжает эту историю, беря знакомую платформу BR-03 и усиливая её смелой архитектурой корпуса, усовершенствованным механизмом и визуальной идентичностью, которая определяет Bell & Ross с 2005 года.

Дизайн для экстремальных условий

Главным элементом здесь является корпус. Bell & Ross создали BR-X3 на основе многослойной конструкции в стиле «сэндвич», которая добавляет визуальную глубину и техническую достоверность. «Две серые титановый пластины — верхняя и нижняя — удерживают все компоненты вместе. Чёрный цвет ремешка продолжается через корпус, образуя чёрную полосу между двумя серыми титановыми слоями», — объясняет Бруно Беламич, креативный директор и соучредитель Bell & Ross. «Эта многослойная конструкция позволяет нам сочетать материалы, цвета и отделки».

Две версии — два характера

BR-X3 выходит в виде дуэта, и выбор между ними многое говорит о том, каким коллекционером вы являетесь. Обе модели имеют одинаковую архитектуру корпуса диаметром 41 мм и механизм, но характер часов кардинально меняется в зависимости от того, выберете ли вы скрытный титановый вариант или менее выразительный стальной с синими акцентами.

BR-X3 Black Titanium

Первая из двух версий — BR-X3 Black Titanium. Титан давно является одним из моих любимых материалов для корпусов, и он всегда приветствуется в профессиональных часах. Этот металл лёгкий на запястье, устойчив к коррозии и удивительно тёплый на ощупь. Комфорт дополняет вентиляционный чёрный резиновый ремешок, который обеспечивает воздухообмен и надёжную фиксацию даже в жару.

Визуально Black Titanium придерживается монохромной эстетики с оттенками серого и чёрного. Для меня это выигрышное сочетание. Цвет имеет своё место, но бывают моменты, когда именно серый и чёрный делают всю работу. Эти оттенки придают часам целенаправленный, технический вид, который идеально подходит серии X. Цена — €8,400 / $7,900 / £7,200, что делает эту версию дороже, но, на мой взгляд, апгрейд стоит своих денег.

BR-X3 Blue Steel

Для тех, кто предпочитает яркие акценты, BR-X3 Blue Steel использует ту же платформу, но с оттенками… синего. Корпус выполнен из полированной и сатинированной стали с анодированными синими алюминиевыми вставками, а циферблат имеет солнечную отделку, которая мерцает на свету. Это призвано передать атмосферу аэрокосмических путешествий и придаёт квадратному корпусу более драгоценный, ювелирный вид.

Эта версия менее инструментальная, чем титановая, но это не обязательно минус. Blue Steel кажется более универсальной — часами, которые легко могут перейти от профессионального использования к вечернему образу. Возможно, это небольшое преувеличение, но она выглядит чуть более изысканной, чем Black Titanium, что отлично, если вам это по душе. Для коллекционеров, которые любят инструментальные часы с оттенком утончённости, это привлекательный вариант. Blue Steel стоит немного дешевле — €7,400 / $6,800 / £6,300.

Механизм внутри

В обеих моделях установлен механизм BR-CAL.323, произведённый для Bell & Ross компанией Kenissi. Это тот же поставщик, который работает с Tudor, Fortis и другими уважаемыми брендами, так что родословная у механизма солидная. Механизм сертифицирован COSC как хронометр, работает на частоте 4 Гц и обладает запасом хода 70 часов.

На циферблате расположен индикатор запаса хода на отметке «9 часов» для контроля этих 70 часов и тройное окошко даты на «3 часах». Такая симметрия придаёт часам сбалансированный и легко читаемый дизайн. Пятигодичная гарантия на механизм говорит о высокой уверенности Bell & Ross и Kenissi в его надёжности.

Ремешок и удобство ношения

BR-X3 поставляется на том же вентиляционном резиновом ремешке, который я впервые увидел на BR-03 Chrono Rafale Solo Display в прошлом месяце. Мне он там понравился, и я рад видеть его здесь снова. Дизайн с вырезами не только придаёт спортивный вид, но и делает ремешок лёгким и дышащим. Это тот мелкий штрих, который сильно влияет на комфорт при длительном ношении.

Компактный размер корпуса 41 мм, лёгкий титановый вариант и дизайн ремешка — всё это говорит о том, что BR-X3 явно создан для повседневного ношения, даже если его дизайн вдохновлён экстремальными условиями авиации и аэрокосмоса.

Двадцать лет квадратной иконы

Выход BR-X3 органично вписывается в более крупный юбилей Bell & Ross. В этом году исполняется 20 лет с момента появления BR-01 в 2005 году. Эти часы стали прорывом, впервые перенёсшим квадратные корпуса, вдохновлённые приборными панелями самолётов, на запястья. В 2006 году появилась BR-03 с более удобным размером корпуса 42 мм. С тех пор бренд неустанно экспериментирует — от серии Skull до Flight Instruments и других.

Что остаётся неизменным — это дизайн «круг в квадрате». За 20 лет Bell & Ross доказали, что эта концепция — не разовый трюк, а гибкая платформа, подходящая для всего: от скелетонизированных турбийонов до скрытных керамических дайверов. BR-X3 — это новая глава, которая показывает, что икона по-прежнему способна удивлять спустя 20 лет. Кто-то может утверждать, что квадратный корпус Bell & Ross не является иконой, но, на мой взгляд, они ошибаются. Для нас, любителей часов, он мгновенно узнаваем, как и любая настоящая икона.

Почему BR-X3 важен

BR-X3 — именно то, что я хочу видеть в серии X. Он берёт знакомую форму BR-03 и переосмысливает её через продвинутую конструкцию корпуса, высококлассный механизм Kenissi и выбор из двух ярких характеров. Мой выбор — титановая модель за её лёгкость и монохромную привлекательность, но я легко могу представить, что Blue Steel понравится коллекционерам, предпочитающим более цветные варианты.

После 20 лет смелых квадратных часов Bell & Ross показали, что концепция всё ещё имеет большой потенциал для развития. BR-X3 — это не просто новая модель, но и напоминание о том, почему дизайн бренда остаётся мгновенно узнаваемым и бесконечно адаптируемым. Что дальше ждёт серию X? Делитесь своими прогнозами в комментариях ниже.