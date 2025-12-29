Введение в микробренд Hemel и его философию

Hemel — это один из тех микро-брендов, которые делают акцент на ощущении места.

По собственному описанию, это компания из района Нью-Йорка, базирующаяся на Лонг-Айленде (округ Нассо, достаточно близко к Манхэттену, чтобы подчеркнуть географическую связь). Бренд вырос вокруг основателя с опытом в дизайне и брендинге, а не в традиционном часовом деле.

История создания Hemel достаточно проста: Марвин Менке изначально управлял компанией как дизайн-консалтингом, первые часы создавались как подарки для клиентов, и лишь после того, как окружение подтолкнуло проект дальше стадии праздничных презентов, идея переросла в полноценный часовое производство. В рамках этого проекта Eylandt представлен как более прямой и технически ориентированный ответвление с честной ценовой политикой. Название «Eylandt» — это небольшая отсылка к дому: слово на голландском, означающее «остров», что связано с Лонг-Айлендом.

Дизайн и особенности модели Eylandt Puck

Последний релиз Eylandt, модель Puck, легче понять с учётом этого контекста. Puck — это безушковый, шайбовидный корпус диаметром 40 мм, построенный вокруг силуэта: чистый, без выступающих ушек диск из стали с ремешком, спрятанным под корпусом. Толщина составляет относительно скромные 11 мм. Внутри установлен японский кварцевый механизм VH31, выбранный за плавность хода секундной стрелки. Идея — создать повседневные часы-инструмент с более продуманным визуальным стилем, чем обычно встречается в ценовом сегменте ниже 200 долларов.

Корпус

В реальности архитектура корпуса выполняет основную работу. Безушковые часы живут и умирают пропорциями — слишком высокая толщина превращает их в шайбу для хоккея, слишком широкий диаметр — в сплошную безель. Поэтому толщина в 11 мм столь же важна, как и диаметр в 40 мм. Ремешок скрывается под корпусом, что обычно помогает часам выглядеть «короче» на запястье по сравнению с часами такого же диаметра с выступающими ушками. Eylandt сочетает этот дисковый профиль с вращающимся безелем с насечкой «под монету». Это 120-кликовый механизм, предназначенный для измерения времени, с небольшим «плавающим» люминесцентным индикатором на краю безеля.

Отделка корпуса выполнена с акцентом на функциональность, а не на излишнюю роскошь: матовые поверхности там, где это уместно для ежедневного ношения, и контрастные полированные элементы, которые ловят свет и не дают корпусу выглядеть плоским. Заводная головка расположена низко, около отметки «4 часа». Сверху установлено плоское сапфировое стекло с антибликовым покрытием, снизу — винтовая задняя крышка с гравировкой логотипа бренда. Водонепроницаемость составляет 100 метров.

Циферблат

Главное отличие Puck — в циферблатах. Eylandt предлагает четыре варианта, связанные с известными архетипами: полевые, морские, автоспортивные и авиационные часы. Однако удобнее рассматривать их как графические дизайн-эксперименты, выполненные в рамках одной физической основы. Общий язык дизайна сохраняется — корпус, ощущение безеля, яркие акцентные цвета, которые повторяются — но каждый циферблат меняет эмоциональный настрой часов.

Avenger — самый читаемый «полевой» вариант. Черный фон с яркой минутной разметкой по краю и внутренней 24-часовой шкалой. Крупные цифры выглядят немного игриво. В центре расположен прицел, усиливающий инструментальный характер, а секундная стрелка оранжевого цвета с наконечником-стрелой. Люминофор присутствует на стрелках и индексах.

— самый читаемый «полевой» вариант. Черный фон с яркой минутной разметкой по краю и внутренней 24-часовой шкалой. Крупные цифры выглядят немного игриво. В центре расположен прицел, усиливающий инструментальный характер, а секундная стрелка оранжевого цвета с наконечником-стрелой. Люминофор присутствует на стрелках и индексах. Navigator — авиационный стиль. Треугольный маркер на «12» присутствует в духе классических авиационных часов, а макет построен для высокого контраста и быстрой ориентации. На циферблате крупно и просто напечатано слово «Electronic». Цифры чистые и современные, а оранжевая секундная стрелка поддерживает общую стилистику.

— авиационный стиль. Треугольный маркер на «12» присутствует в духе классических авиационных часов, а макет построен для высокого контраста и быстрой ориентации. На циферблате крупно и просто напечатано слово «Electronic». Цифры чистые и современные, а оранжевая секундная стрелка поддерживает общую стилистику. Radio Room — самый необычный вариант. Он основывается на морских радиосвязных мотивах и превращает их в смелый сегментированный циферблат, напоминающий функциональную вывеску. Высококонтрастные арабские цифры на белом фоне, с сегментами лососевого и оранжевого цвета, исходящими из центра. Надпись «Radio Room» напечатана на циферблате как тематический якорь, а внутренняя 24-часовая шкала добавляет дополнительную информацию. Циферблат полностью покрыт люминофором — светятся не только стрелки и метки, но и вся поверхность.

— самый необычный вариант. Он основывается на морских радиосвязных мотивах и превращает их в смелый сегментированный циферблат, напоминающий функциональную вывеску. Высококонтрастные арабские цифры на белом фоне, с сегментами лососевого и оранжевого цвета, исходящими из центра. Надпись «Radio Room» напечатана на циферблате как тематический якорь, а внутренняя 24-часовая шкала добавляет дополнительную информацию. Циферблат полностью покрыт люминофором — светятся не только стрелки и метки, но и вся поверхность. Snelway — автоспортивная тема с игривым подходом. Безель оформлен в шахматную клетку, циферблат разделён на цветовые блоки: голубое поле над ярко-оранжевым сегментом, разделённые тонкой белой полосой, с центральной звездой. Кроме того, здесь применены аппликатные индексы и угловатые стрелки.

Механизм

Выбор механизма — один из ключевых моментов. Внутри установлен кварцевый калибр Seiko VH31 с секундной стрелкой, которая делает четыре шага в секунду, создавая эффект плавного хода.

Ремешок

Во всей линейке Eylandt использует итальянские кожаные ремешки с крупной контрастной прострочкой и фирменной матовой застежкой. Более темные и утилитарные модели идут на черном ремешке, а яркие варианты — на орехово-коричневом.

Итоговые выводы

Puck — это осознанная попытка привнести более продуманный индустриальный дизайн и смелую графику циферблата в ценовой сегмент, где часто встречаются либо одноразовые забавы, либо слишком привычные оммажи. Независимо от того, привлекает ли вас честный «Electronic» на циферблате, полное свечение Radio Room или клетчатая смелость Snelway, суть одна: корпус — это холст, а циферблат — место, где Eylandt демонстрирует свои идеи.

Цены и доступность Eylandt Puck

Eylandt Puck доступна для покупки напрямую через интернет-магазин Hemel. Цена: 200 долларов США.