Взгляд назад: История бренда Favre Leuba

Favre Leuba — ранее известный как Favre-Leuba — это исторический бренд, о котором нам приятно рассказать здесь, на Onewatch.

Вторая по старшинству часовая компания в мире, всего на два года моложе Blancpain, обладает увлекательной историей и выпустила множество выдающихся часов. Как и для многих марок, “Кварцевый кризис” стал серьёзным испытанием. Хотя бренд никогда полностью не исчезал, он долгое время оставался вне поля зрения, пока в 2024 году не состоялся успешный ребрендинг с тремя новыми коллекциями и изменённым названием без дефиса. Мы кратко расскажем об истории компании, покажем несколько винтажных моделей и упомянем некоторые часы из текущей линейки.

Как давний поклонник винтажных часов, я знаком с коллекционерами, которые являются настоящими фанатами часов Favre-Leuba. Особенно их привлекают спортивные модели 60-х годов. Мы рассмотрим некоторые из этих ключевых моделей и то, как они повлияли на современную коллекцию бренда. Для полноты картины мы также поделимся интересной связью с неожиданным брендом.

Бренд Favre-Leuba

Компания A. Favre & Fils была основана Абрахамом Фавром в 1737 году в Ле Локле, Швейцария. Лишь в 1815 году один из внуков Абрахама начал сотрудничать с часовщиком Огюстом Лёба. Вскоре после этого появилось имя Favre-Leuba. Бренд начал расширяться на международном уровне, а в 1865 году компания сделала смелый шаг, выйдя на индийский рынок. Это решение оказалось успешным: Индия стала первым рынком, на котором швейцарский бренд сосредоточил своё внимание. В итоге Индия стала крупнейшим рынком для Favre-Leuba. Более того, этот рынок был настолько важен, что даже могучий Patek Philippe счёл выгодным совместное брендирование своих часов для завоевания популярности.

Deep Blue

Возможно, самая известная винтажная модель Favre-Leuba — Deep Blue. Эта модель дебютировала в 1964 году и стала успешным участником растущего рынка дайверских часов. С водонепроницаемостью до 200 метров и автоматическим калибром FL 1152, разработанным в сотрудничестве с четырьмя другими брендами, часы были конкурентоспособными и популярными. Сегодня Deep Blue — очень желанный экземпляр, широко любимый коллекционерами.

Для тех, кто хочет современную версию, бренд предлагает эстетически точное переиздание диаметром 39 мм с современным автоматическим механизмом Sellita SW200 под названием Deep Raider Revival. Ещё более современный вариант — Deep Raider Renaissance диаметром 40 мм с циферблатом серого, синего или зелёного цвета.

Хронограф Sea Sky

Ещё одна заметная винтажная модель Favre-Leuba — хронограф Sea Sky. Как следует из названия, эта модель сочетает в себе черты дайверских и авиационных часов. Для хронографа она имела впечатляющую водонепроницаемость до 100 метров. Часы также оснащались вращающимся безелем на 60 минут, тахиметрической и телеметрической шкалами. Внутри работал знаменитый калибр Valjoux 72 с ручным заводом и колонным колесом.

Сегодня эти часы — дорогие коллекционные экземпляры, которые сложно найти в хорошем состоянии. Однако Favre Leuba предлагает современную версию Sea Sky Chronograph Revival диаметром 40 мм с циферблатом чёрного, коричневого или синего цвета.

Хронограф, ставший Chief

Ещё одна яркая модель 60-х годов — просто известный как Chronograph. Однако эти часы были больше, чем просто хронографом. Субрегистры в яхтинг-стиле делали их полезными во время регат, а водонепроницаемость до 30 метров обеспечивала защиту от брызг. Сегодня такие часы встречаются относительно редко, учитывая их функциональное назначение.

И здесь Favre Leuba предлагает современную версию. Хронограф Chief диаметром 41 мм сохранил характерную полукруглую форму корпуса и отлично сидит на руке.

Сильное прошлое и не менее сильное будущее

Возрождение бренда — сложная задача. Легко поддаться искушению просто копировать прошлые модели, избегая инноваций. Favre Leuba, безусловно, черпает вдохновение из своего исторического каталога, но часы получили современные улучшения. Надёжные автоматические механизмы, популярные цвета, обновлённые размеры и прочные, но удобные браслеты — лишь некоторые из нововведений. Что касается цен, большинство моделей стоит от €2,600 до €5,500, что конкурентоспособно по сравнению с другими традиционными брендами. Мы лишь слегка коснулись множества известных моделей Favre-Leuba 60-х и 70-х годов, что говорит о вероятном расширении каталога в будущем.

Что вы думаете о текущем каталоге Favre Leuba? Есть ли модели, которые вы хотели бы увидеть у бренда в будущем? Поделитесь своим мнением в комментариях!