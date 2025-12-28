Взгляд в прошлое: борьба между часами 2025 года

С наступлением конца года пришло время подвести итоги наших любимых Sunday Morning Showdowns 2025 года.

Этот цикл уже стал традицией Onewatch. В этом году мы стали свидетелями серии увлекательных баталий, вызвавших жаркие обсуждения в комментариях. Это доставляет удовольствие — каждый неделю подбирать пары часов, писать статьи и читать ваши мнения. В этом обзоре мы рассмотрим небольшой отбор самых заметных поединков 2025 года.

Как и большинство из вас, многие авторы Onewatch наслаждаются заслуженным отдыхом. Год был насыщенным и интенсивным, полным захватывающих новинок, которые послужили вдохновением для множества баталий между часами. В этой статье я подведу итоги самых значимых боев года. Для начала — несколько кратких статистических данных и наблюдений. За прошедший год было проведено 49 поединков. Как обычно, часть из них была по вашим просьбам, остальные — результатом обсуждений на еженедельных редакционных совещаниях.

Omega Speedmaster — основа Sunday Morning Showdown

Самой популярной моделью 2025 года стала Omega Speedmaster. Это не удивительно для Onewatch. Однако, как вы увидите, речь шла не об одной версии Speedmaster, а о нескольких разных итерациях, показанных в серии. Но хватит общих слов — перейдем к самым запоминающимся поединкам последних 12 месяцев. В подборку вошли баталии с наибольшим разрывом в голосах, максимальным числом комментариев, просмотров и интересными сочетаниями моделей.

26 января: Omega Speedmaster Moonphase Meteorite против Jaeger-LeCoultre Master Control Chronograph Calendar (19% – 81%)

Начнем с самого крупного проигрыша года — их было два с одинаковыми результатами. В первом Speedmaster Moonphase Meteorite, новый на тот момент, противостоял Jaeger-LeCoultre Master Control Chronograph Calendar. Победа Master Control не была неожиданной, но никто не ожидал, что он заберет 81% голосов против 19% у Speedmaster. Это подтверждает, что именно эта версия Speedmaster требует особого вкуса.

9 февраля: Audemars Piguet Royal Oak 16202 против Vacheron Constantin Historiques 222

Одним из ярких результатов начала года стала победа Vacheron Constantin Historiques 222 из нержавеющей стали над Audemars Piguet Royal Oak 16202. Royal Oak считается эталоном в своем классе. AP обновили и дизайн, и механизм в 2022 году, но в этом бою модель уступила в плотном голосовании: 47% против 53%. Как автор статьи, продвигавшей Vacheron, я рад такой победе, учитывая, что эти часы — одни из пяти моих любимых в этом году. Приятно видеть любовь к классике, созданной на Onewatch. Это вдохновляет на последующее освещение коллекции.

23 марта: Mido Multifort 8 Two Crowns против Baltic Aquascaphe Dual-Crown

Все поединки года определили победителя — кроме одного. В битве двух дайверских часов с двойной заводной коронкой между Mido Multifort 8 Two Crowns и Baltic Aquascaphe Dual-Crown получилась ничья. Модели существенно различаются: Mido — современный угловатый дайвер, Baltic — вдохновлен классикой Super Compressor. Комментарии давали преимущество Baltic, но голосование показало идеальный паритет. Это иллюстрирует, что молчаливое большинство не всегда совпадает с мнением активных комментаторов.

11 мая: Omega Speedmaster Moonwatch против Rolex Cosmograph Daytona

В мае произошла битва между иконами хронографов. Я отбивал позицию белом циферблатом Moonwatch прошлого года, а мой коллега поддерживал белую Daytona. В итоге Speedy выиграл с комфортным перевесом — 65% против 35%. Некоторые комментаторы отмечали, что Onewatch — страна Speedmaster, что справедливо. Однако, несмотря на пять появлений Speedmaster в серии и три проигрыша, победа над Daytona была ясной.

1 июня: Rolex Oyster Perpetual 36 «Lavender» против Grand Seiko «Kiri» SBGW323

Битвы между Omega и Rolex обычно идут близко, однако в этом году Rolex также уступали другим брендам. Пример — поединок лиловых повседневных часов. В этой дуэли Rolex Oyster Perpetual 36 «Lavender» уступил очаровательным часам Grand Seiko «Kiri» SBGW323. В комментариях фаворитом казался Oyster Perpetual, но голосование показало другое: 59% у Grand Seiko против 41% у Rolex. Хотя победа и не была разгромной, она была четкой.

29 июня: Christopher Ward C60 Trident Lumière против TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph

В летней битве легких дайверских часов Christopher Ward C60 Trident Lumière неожиданно превзошел TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph. Механика часто выигрывает у кварца, но, механизм Aquaracer поднимает надежность на новый уровень. Я же выделил впечатляющую светимость C60 Trident Lumière благодаря глоболайт-маркерам, что отлично для темного времени суток. Триумф с 61% голосов против 39% — громкое заявление Christopher Ward против сильного конкурента TAG Heuer.

31 августа: Rolex Submariner 16610 против Omega Seamaster 2254.50

В последний день августа встретились два классических дайвера — Rolex Submariner 16610 и Omega Seamaster 2254.50. Этот поединок стал самым просматриваемым . Ваш интерес составил десятки тысяч просмотров. Победил Seamaster с 57% голосов против 43% у Submariner. Известно, что этот Seamaster часто носит наш редактор, и его победа над классикой Submariner подтверждает популярность модели.

5 октября: Tudor 1926 Luna против Longines Flagship Heritage Moonphase

В октябре Tudor выпустил первые часы с индикатором фаз Луны. Многие не ожидали такого поворота. Мы противопоставили эту модель более классическому Longines Flagship Heritage Moonphase. Похоже, что Вы были не в восторге от нового Tudor: Longines выиграл с разгромным перевесом — 81% против 19%. Это вторая по величине победа, зарегистрированная в году. Несмотря на мои усилия создать интригу, голосование показало, что Tudor в таком виде не станет хитом среди читателей Onewatch.

23 ноября: Omega Seamaster Planet Ocean 600M против Rolex Submariner ref. 124060

Честно говоря, я не ожидал победы, защищая новую Omega Seamaster Planet Ocean 600M против Rolex Submariner ref. 124060. Статья-презентация вызвала много обсуждений, и последующий поединок стал лидером по количеству комментариев — 177, насыщенных и энергичных. Темы варьировались от механизма Submariner до его статуса классики и новаторского дизайна Seamaster Planet Ocean. Спасибо, что так активно участвуете в дискуссиях!

7 декабря: Zenith Chronomaster Original против Omega Speedmaster FOiS

В предпоследнем поединке года произошло еще одно показательное событие: одна из побед Speedmaster в серии не была гарантирована. В этой дуэли вторая генерация Omega Speedmaster FOiS уступила Zenith Chronomaster Original. Обе модели с синим циферблатом боролись упорно, но победа досталась Zenith с 53% голосов против 47%. Это был очередной успех для меня, хотя оба часов по-настоящему достойны. Итог показывает, что несмотря на частое участие Speedmaster, они не выиграли все бои, что придает серии интерес и непредсказуемость.

Перспективы новых баталий среди часов в 2026 году

Вот краткий обзор самых популярных, обсуждаемых и жарких сравнений 2025 года. Мы всегда рады писать эту серию, и от лица всей редакции Onewatch благодарю вас за активное участие в голосованиях и обсуждениях каждое воскресенье. В следующем году серия продолжится с новыми баталиями каждое воскресное утро. При этом Rolex и Omega вновь будут бороться за первенство в 2026-м. Если вы хотите видеть в новых поединках определенные модели, предлагайте пары в комментариях. А пока желаем всем счастливого Нового года и ждем встречи в 2026 для новых увлекательных БИТВ часов!