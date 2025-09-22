Является ли Tudor Heritage Ranger будущей нео-винтажной классикой?

Тем, кто регулярно читает мои материалы, не станет сюрпризом, что я являюсь поклонником часов Tudor. На самом деле, чтобы отметить важный личный рубеж, я купил Tudor Black Bay 58 к своему 30-летию.

Сегодня же мы рассмотрим совсем другие часы — Tudor Heritage Ranger.

Это не самая последняя версия (которая использует корпус от 39-мм Black Bay 58). Речь идет об «оригинальном» переиздании 2010-х годов с более крупным корпусом диаметром 41 мм. Эти часы я описывал после того, как носил их во время серьезной мотоциклетной аварии, в которой они буквально спасли мое запястье от перелома. Без лишних слов, давайте приступим.

В защиту Tudor Heritage Ranger

Многое изменилось в мире часов с начала 2010-х. Tudor стал гораздо более узнаваемым брендом и добился огромного успеха. Большая часть этого успеха связана с популярностью линии Black Bay. Black Bay уже давно перестал быть просто дайверскими часами — это целая серия, включающая повседневные модели и хронографы. Некоторые шутят, что Tudor превратился в бренд Black Bay, и в этом есть доля правды. Количество вариаций Black Bay порой кажется просто ошеломляющим.

Что касается других моделей из линейки инструментальных часов Tudor, здесь тоже есть интересные варианты. Во-первых, это вся серия Pelagos — более техническая и функциональная часть бренда. В ней используется титан — металл, более устойчивый к коррозии, чем нержавеющая сталь. Также некоторые модели обладают повышенной водонепроницаемостью, например, Pelagos Ultra с рейтингом 1000 м. А затем есть интересный сегмент, в котором находится Tudor Ranger — полевые часы.

Великолепная история в основе

Оригинальный Tudor Ranger дебютировал в 1963 году как более доступная альтернатива Rolex Explorer ref. 1016. Модель Ranger ref. 7995 имела корпус диаметром 34 мм с Oyster-корпусом, завинчивающейся заводной головкой и арабскими цифрами 12-3-6-9 на циферблате. Как и Explorer, Tudor Ranger базировался на повседневных часах Rolex 1950-х — линиях Oyster и Oyster Perpetual. Оригинальный Tudor Ranger (до выхода обновленного Ranger II) долгое время был доступной винтажной культовой моделью. Сейчас это уже не так — винтажные экземпляры стоят довольно дорого.

Когда Tudor начал свой триумфальный путь возрождения в 2010-х, одним из ключевых релизов стала модель Tudor Heritage Ranger ref. 79910. В некотором смысле эти часы были отражением своего времени, несмотря на то, что являлись переизданием. Самым очевидным признаком этого стал крупный 41-мм корпус и тонкий безель, создающий еще более впечатляющее ощущение размера на запястье. Часы также отличались вниманием к деталям и качеством сборки, что было впечатляющим за свою цену.

Технические характеристики уступают современным Tudor, но внимание к деталям — на высоте

Внутри Tudor Heritage Ranger установлен модифицированный механизм ETA 2824-2, что продолжает традицию Tudor использовать сторонние калибры. Это хорошо, поскольку механизм надежен, а запчасти доступны, что облегчает обслуживание в будущем. Корпус диаметром 41 мм имеет сатинированную отделку и широкое расстояние между ушками — 22 мм. Но настоящая сила этих часов раскрывается в мелочах. Черный циферблат имеет тонкую текстуру цвета яичной скорлупы, которая красиво играет на свету. Это не сразу заметно, но я люблю, когда часы вознаграждают внимательного зрителя. Такое внимание к деталям заставляет думать, что дизайнеры действительно любили свою работу, создавая эти часы для современного рынка.

Дополнительное удовольствие доставляет надпись «Rotor» и улыбающийся «Self-Winding» на циферблате — отсылка к оригиналам, которые таким образом информировали владельцев о наличии автоматического механизма. Эмблема Tudor в виде розы над надписью «Tudor» — это вишенка на торте. К сожалению, сейчас Tudor использует на циферблатах только логотип в виде щита, хотя некоторые заводные головки все еще украшены розой в рельефе. Роза на циферблате напечатана очень аккуратно и детализированно. Заводная головка также выполнена качественно, с выгравированной розой, и завинчивается, обеспечивая водозащиту до 150 метров. Стрелка секундной стрелки выполнена в игривом красном цвете.

Важны именно мелочи в Tudor Heritage Ranger

В целом, внимание к деталям в дизайне и качестве исполнения Heritage Ranger ref. 79910 на высшем уровне. В некотором смысле эти часы кажутся более качественными, чем мой более новый Tudor Black Bay 58 2020 года. Позвольте объяснить это впечатление подробнее. Самое заметное отличие — ощущение заводной головки. Головка на 79910 кажется более добротной, чем у Black Bay 58. Трудно описать словами, но кажется, что головка Black Bay более «пустотелая», тогда как у Heritage Ranger она словно выточена из цельного куска стали.

Во-вторых, стоит отметить, что браслет Tudor Heritage Ranger имеет маркировку страны производства — «Swiss Made». Современные браслеты Black Bay, насколько я могу судить, такой маркировки не имеют. Это не значит, что они хуже, но допуски на браслете Heritage Ranger кажутся более точными. Застежка ощущается более надежной, а звенья браслета — более продуманными и подвижными. Есть ли у меня объективные данные? Нет, это лишь впечатления одного владельца, так что воспринимайте их с долей скептицизма. Тем не менее, за последние годы я имел дело с множеством застежек и браслетов разных производителей, и это дает мне лучшее понимание того, как должны ощущаться действительно качественные изделия. Было бы интересно узнать, разделяют ли эти впечатления другие читатели, знакомые с Tudor того периода.

Является ли Tudor Heritage Ranger будущей нео-винтажной классикой?

Я считаю, что такие дизайнерские черты, как роза Tudor и исключительное внимание к деталям, делают эти часы будущей классикой. Подобно нео-винтажным моделям IWC и Rolex, этот Tudor, на мой взгляд, станет коллекционной редкостью. Он отражает важный этап в истории бренда, когда Tudor начал набирать уверенность после периода застоя. Эти часы стоит иметь в виду, так как их можно приобрести за относительно разумные деньги. Возможно, это вызовет споры, но после тщательного осмотра под лупой я бы даже сказал, что отделка корпуса Tudor Heritage Ranger немного лучше, чем у моего Black Bay 58.

При выходе Tudor Heritage Ranger комплектовались дополнительным NATO-ремешком и металлическим браслетом. Розничная цена составляла 3200 австралийских долларов или 2950 долларов США. С учетом инфляции это примерно 4100 австралийских долларов или 4000 долларов США. Как видите, цены на часы Tudor выросли за это время, хотя точно определить реальный рост сложно из-за нескольких факторов. Среди них — внедрение высокопроизводительных механизмов Kenissi, технические усовершенствования застежек и стандарты тестирования (COSC и METAS), которым подвергаются новые инструментальные часы Tudor.

Заключительные мысли

Хотя технические новшества в новых часах Tudor радуют как энтузиастов, так и обычных покупателей, внимание к деталям в старых моделях Tudor иногда кажется более утонченным. Это не значит, что старые часы лучше — в техническом плане они уступают.

Но в чем-то у них есть та самая «магия Rolex». Кажется, что Heritage Ranger вышел с завода Rolex, просто с другим названием на циферблате. А что вы думаете, Друзья? Рассматривали ли вы возможность приобрести один из этих Tudor 2010-х, например Heritage Ranger или North Flag? Поделитесь своим мнением в комментариях.