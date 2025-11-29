Yema Navygraf Pearl CMM.20: подробный обзор

В последние годы французское часовое производство переживает заметное возрождение, и Yema — один из ярких представителей этого тренда.

Модель Navygraf Pearl CMM.20 демонстрирует, как можно объединить стиль и функциональность в одном инструментальном часовом изделии. В этом обзоре мы подробно рассмотрим, почему обновлённый Navygraf Pearl стал элегантным, стильным и при этом практичным дайвером.

Дизайн корпуса: тонкость и эргономика

Главным элементом, придающим часам изысканность, является корпус. В сравнении с оригинальной моделью Navygraf, корпус был переработан и теперь имеет толщину всего 9,75 мм (без учёта двойного выпуклого сапфирового стекла с внутренним антибликовым покрытием). При этом водозащита сохраняется на уровне 200 метров — впечатляющий показатель для столь тонких часов.

Диаметр корпуса по безелю: 39 мм

Ширина между дужками: 19 мм

Длина от ушка до ушка: 46 мм

Полированная завинчивающаяся заводная головка с насечками облегчает управление и украшена логотипом Yema. Короткая длина между ушками делает часы удобными для большинства запястий, а узкая ширина браслета способствует более изящному виду на руке.

Корпус сочетает матовую обработку спереди и сзади с полированными фасками по бокам. С правой стороны расположены защитные выступы для заводной головки, плавно переходящие в полированные фаски. Однонаправленный вращающийся безель выполнен из нержавеющей стали с вставкой из перламутра, покрытой сапфировым стеклом — редкое и эффектное сочетание для дайверских часов.

реугольник на отметке «12 часов» оснащён люминесцентным покрытием, что сохраняет функциональность дайвера. Пятиминутные метки представлены точками, а квартальные — двойными прямоугольниками. Хотя сами индексы не светятся, люминофор на треугольнике обеспечивает необходимую ориентацию под водой.

Циферблат: уникальность натурального перламутра

Главная изюминка модели — натуральный перламутровый циферблат. Благодаря природной структуре, каждый циферблат уникален, сочетая серебристые, фиолетовые и синие оттенки, которые меняются в зависимости от освещения.

Стрелки и часовые метки выполнены из полированной стали и заполнены люминесцентным составом Grade A Super-LumiNova. Секундная стрелка полностью светится, что важно для дайверских функций. В верхней части циферблата размещён логотип бренда и надпись Navygraf, в нижней — указание «Micro-rotor» и водозащита 200 м. Внешняя минутная шкала с печатными индексами дополнена надписью «Manufacture Française» внизу.

Особое внимание заслуживает игра форм на циферблате:

Минутная стрелка имеет раздвоенный треугольный наконечник

Индексы на 3, 6, 9 и 12 часах дополнены треугольными элементами

Треугольник на безеле повторяет форму индекса «12 часов»

Двойные прямоугольники на безеле соответствуют квартальным меткам на циферблате

Круглые пятиминутные метки на безеле отражают остальные часовые индексы

Такое сочетание форм не только эстетично, но и улучшает читаемость времени при слабом освещении, особенно на фоне переливов перламутра.

Ремешок и браслет: комфорт и функциональность

В комплекте с Navygraf Pearl идёт браслет из нержавеющей стали 316L с H-образными звеньями шириной 19 мм. Застёжка оснащена микрорегулировкой без инструментов, что позволяет быстро подгонять размер на ходу.

Также доступен вариант с резиновым ремешком из FKM Viton с интегрированными изогнутыми концами, плотно прилегающими к корпусу. Крупные перфорации и сужающаяся форма обеспечивают комфорт при длительном ношении. Ремешок фиксируется классической застёжкой с штифтом из матовой стали и полированными фасками.

Механизм: инновации и традиции

Одним из ключевых преимуществ современных часов Yema являются собственные механизмы. В Navygraf Pearl установлен автоматический калибр Manufacture Morteau 20 с микроротором, работающий на частоте 28 800 полуколебаний в час. Запас хода достигает 70 часов, а точность регулируется в диапазоне -3/+7 секунд в сутки.

Микроротор позволил сделать корпус тонким, сохранив при этом надёжность и удобство использования, характерные для современных инструментальных часов. Механизм разработан и производится во Франции и Швейцарии, в радиусе 72 км от мастерской Yema.

Отделка механизма выдержана в современном стиле: матово-чёрное покрытие с фасками на мостах и платине, а микроротор украшен шлифовкой серебристого цвета. Существует также лимитированная версия с более декоративной отделкой — гильоше в виде солнечных лучей на мостах.

Итог: баланс стиля и функциональности

Дрессовые дайверы часто вызывают споры: с одной стороны, ожидается высокая функциональность, с другой — эстетика и изящество. Многие модели жертвуют практичностью ради внешнего вида. Navygraf Pearl CMM.20 удаётся сохранить все ключевые характеристики дайвера, при этом став стильным аксессуаром.

Перламутр не для всех, но эта модель отлично подойдёт тем, кто ценит элегантность и оригинальность, не желая отказываться от надёжности и удобства. Yema вновь демонстрирует, как французский дизайн умеет сочетать стиль и функциональность.

Цена и доступность Yema Navygraf Pearl CMM.20

Модель доступна у официальных дилеров Yema.

Параметр Значение Бренд Yema Модель Navygraf Pearl CMM.20 Референс 22.25.20.66.SN.M Размеры корпуса 39 мм (диаметр) x 9,75 мм (толщина) x 46 мм (длина ушко-ушко) Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L, вставка из перламутра под сапфировым стеклом Водозащита 200 метров, завинчивающаяся заводная головка Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Натуральный перламутр Ширина между ушками 19 мм Браслет Стальной трёхзвенный с микрорегулировкой Опциональный ремешок Резиновый FKM с застёжкой на штифт Механизм CMM.20, автоматический с микроротором Запас хода 70 часов Функции Часы, минуты, секунды, однонаправленный дайверский безель Доступность В продаже Цена 2190 USD (на резиновом ремешке), 2490 USD (на браслете)