Zelos Comet 39: подробный обзор часов с уникальным дизайном

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, если она действительно является кометой, продолжает свой путь вокруг Солнца и покидает нашу Солнечную систему, вызвав большой интерес.

Тем временем, другая «космическая» новинка — коллекция Zelos Comet 39. Сингапурский бренд Zelos, начавший свой путь на Kickstarter, за последние годы выпустил разнообразные модели часов, особенно выделяясь оригинальными натуральными циферблатами. Новая серия Comet 39 представляет собой тонкие современные пилотские часы, которые выводят уникальные циферблаты на новый уровень.

Дизайн и особенности корпуса Zelos Comet 39

Коллекция Comet 39 включает три стартовые модели и две лимитированные версии, каждая из которых отличается уникальным исполнением циферблата, выходящим за рамки стандартных решений. Помимо оригинальных отделок, часы сохраняют чистую читаемость и наследие винтажных пилотских моделей, упакованных в компактный и тонкий корпус, удобный для повседневного ношения.

Корпус Comet 39 выполнен в традиционном стиле с современными акцентами. Диаметр составляет 39 мм, толщина — 7,6 мм без учёта стекла, а расстояние от ушка до ушка — 45 мм. Эти параметры идеально сбалансированы для комфортного ношения, без излишней массивности, что сегодня становится трендом в часовом дизайне.

Нержавеющая сталь корпуса украшена аккуратными фасками с комбинированной шлифовкой и полировкой, что придаёт модели индивидуальность. Особое внимание уделено заводной головке в стиле пилотских часов с более угловатой формой. Водозащита корпуса составляет 50 метров, что характерно для часов такого класса. Особый интерес представляет лимитированная версия из тантала — материала, сложного в обработке, но придающего часам уникальный статус.

Уникальные циферблаты коллекции Comet 39

Zelos известен своим творческим подходом к отделке циферблатов, и Comet 39 не стал исключением. В базовой линейке представлено пять вариантов:

Натуральный камень: метеорит и гильошированная перламутровая отделка с синим PVD-покрытием.

Циферблат из кованого углеродного волокна и тигрового глаза с оранжевой люминесценцией.

Лимитированные модели включают:

«51 Limited Edition» с циферблатом из материала выхлопной трубы сбитого истребителя P-51 Mustang времён Второй мировой войны. Выпущено всего 25 экземпляров из-за ограниченного количества материала.

Танталовая версия с гильошированным кристаллизованным титановым циферблатом и синим PVD-покрытием.

Функционально циферблаты выполнены в пилотском стиле: сочетание арабских и батонных часовых меток, тщательно отполированных и заполненных люминесцентным составом. На отметке «6 часов» расположен отдельный малый секундный циферблат с собственной отделкой. Стрелки скелетонизированы и покрыты люмом для удобства чтения в темноте.

Браслет и ремешок: комфорт и стиль

Часы удобно сидят на запястье благодаря сужающемуся 5-звеньевому браслету из нержавеющей стали. Он тонкий, гибкий и сочетает в себе матовые и полированные элементы, создавая баланс между утонченностью и инструментальной надёжностью.

Дизайн браслета перекликается с угловатыми формами корпуса, что придаёт модели целостный и современный вид. Фиксация осуществляется с помощью раскладывающейся застёжки, а быстросъёмные пружинные штифты облегчают замену браслета. Лимитированная танталовая версия поставляется на кожаном ремешке с титановым классическим штифтом и контрастной синей прострочкой.

Механизм с ручным заводом ETA/Peseux 7001

Для придания часам тактильного и мануального характера Zelos выбрал надёжный швейцарский механизм ETA/Peseux 7001 с ручным заводом. Этот калибр выпускается с 1971 года и прошёл несколько этапов модернизации.

Механизм содержит 17 камней, обеспечивает запас хода до 42 часов и в версии для Comet 39 получил декоративные улучшения: синие винты, гильошированную отделку барабана и полностью переработанные мосты, которые можно рассмотреть через прозрачную заднюю крышку. Это современная интерпретация классического калибра.

Итоговая оценка коллекции Zelos Comet 39

Коллекция Comet 39 демонстрирует возможности Zelos не только в области отделки циферблатов, но и в дизайне корпуса. Циферблаты действительно впечатляют деталями и оригинальностью, что усложняет выбор, но корпус выполнен с учётом современных тенденций и удобства, предлагая актуальный взгляд на пилотские часы.

Рынок постепенно смещается в сторону более сдержанных по размеру моделей, и Comet 39 доказывает, что не обязательно иметь крупные часы, чтобы привлечь внимание и сохранить функциональность.

Цена и доступность Zelos Comet 39

Коллекция Zelos Comet 39 доступна для заказа напрямую у производителя. Лимитированные версии «51» и танталовая ограничены 25 и 50 экземплярами соответственно.

Параметр Характеристика Бренд Zelos Модель Comet 39 Размер корпуса 39 мм (диаметр) x 7,6 мм (толщина) x 45 мм (длина ушка) Материал корпуса Нержавеющая сталь, тантал (лимитированные версии) Водозащита 50 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблаты Гильошированный перламутр, метеорит, тигровый глаз, материал выхлопной трубы P-51 Mustang, гильошированный кристаллизованный титан Ширина ушка 20 мм Браслет/ремешок 5-звеньевый браслет из нержавеющей стали с раскладывающейся застёжкой; кожаный ремешок с титановым штифтом (тантал) Механизм ETA/Peseux 7001, ручной завод Запас хода 42 часа Функции Часы, минуты, секунды Доступность В продаже, лимитированные версии: P-51 (25 шт.), тантал (50 шт.) Цена Перламутр – 1699 USD<br>Метеорит – 1799 USD<br>Тигровый глаз – 1699 USD<br>P-51 Mustang – 1999 USD<br>Тантал – 2499 USD

Коллекция Zelos Comet 39 сочетает в себе инновационный дизайн, уникальные материалы и классические механические решения, что делает её интересным выбором для ценителей пилотских часов с оригинальной эстетикой.