Zenith Defy Revival A3648: Обзор стильных ретро-часов

Zenith — один из наших любимых брендов, который идеально сочетает в себе превосходное собственное часовое производство и яркий, запоминающийся дизайн — при этом не будучи чрезмерно дорогим.

Defy Revival A3648, который мы рассматриваем, — это переиздание дайверских часов 1969 года, буквально вырванных из истории Zenith. В своё время эти часы были известны своей ультракомпактностью для серьёзных функциональных дайверских часов — настоящее инженерное достижение того времени. И даже сегодня я считаю эти часы очень компактными и элегантными для дайвера, учитывая, что большинство современных дайверских моделей имеют более массивные корпуса и браслеты. Для сравнения, возьмём эталонные Rolex Submariner, которые Rolex позиционирует как часы диаметром 41 мм, тогда как Defy Revival выполнены в винтажном размере 37 мм.

Эстетические решения

Дизайн часов очень характерен для Zenith: угловатый восьмигранный корпус с фасетами, необычное крепление браслета без традиционных ушек и тонкий рифлёный безель. Несмотря на компактные размеры, это настоящие дайверские часы с изюминкой — все угловатые грани и полированные поверхности ловят свет и создают эффектный блеск. Если металлическая отделка не привлекает внимание, то яркий оранжевый цвет безеля и внешней части циферблата точно сделает это. Оттенок оранжевого здесь не жжёный и не «сиреневый», а по-настоящему флуоресцентный.

Как можно ожидать, на 37-миллиметровых дайверских часах с односторонним безелем размер циферблата тоже довольно компактный. Считать время на таком небольшом циферблате не всегда удобно, но широкие и ярко-оранжевые стрелки значительно облегчают эту задачу. Между отметками 4 и 5 часов расположено окошко даты, которое совпадает с нестандартным расположением заводной головки. Индексы не нанесены объемно, что, на мой взгляд, было правильным решением — это даёт компактному циферблату дополнительное «воздух» и визуальное пространство.

Выбор дизайна и общие размеры часов обеспечивают идеальную посадку на моём запястье 16,5 см (6,5 дюйма). В наши дни довольно редко встретишь профессиональные дайверские часы, которые так приятно носить ежедневно. Defy Revival A3648 лёгкие и визуально пропорциональные на руке, что делает их отличным выбором для повседневного ношения с ярким акцентом.

Мануфактурный механизм

Одно из главных достоинств как винтажных, так и современных Zenith — использование собственных механизмов. Компания когда-то производила механизм для серии Daytona 16520 (примерно с 1988 по 2000 год), поэтому они отлично разбираются в производстве, регулировке и даже декорировании механизмов. Перевернув часы, неудивительно увидеть легендарный, проверенный четверть века, собственный автоматический механизм Elite 670 с запасом хода 50 часов. Механизм выглядит очень привлекательно и при этом очень тонкий — однако это не сделало корпус часов сверхтонким, скорее всего, чтобы сохранить внушительную водонепроницаемость до 600 метров.

Я никогда не был большим поклонником браслетов Zenith — застёжки всегда казались мне немного «пластиковыми» по ощущениям, особенно в сравнении с Omega и Rolex в той же ценовой категории — но этот браслет постепенно начинает мне нравиться благодаря своему забавному ретро-шарму и лёгкому звону.

Итак, подходят ли эти часы именно вам? Если вы цените отличное соотношение цены и качества, любите ретро-стиль и яркие цвета — однозначно да. Если у вас небольшое запястье и вы обожаете дайверские часы — они тоже могут стать вашим идеальным выбором.