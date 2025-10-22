Zenith Defy Zero G и Skyline Tourbillon к 160-летию бренда

Zenith, без сомнения, громко отмечает своё 160-летие — событие, достойное самого масштабного празднования.

В 2025 году бренд явно находится в «голубом» периоде: были выпущены модели Chronomaster Sport, Pilot Chronograph и Defy Skyline Chronograph с синими керамическими корпусами. Кроме того, Zenith представил потрясающие часы G.F.J. и Chronomaster Original Triple Calendar с циферблатами из лазурита. Даже последняя модель из серии Surfer Trilogy — Defy Skyline Skeleton «White Surfer» — внесла свою лепту в этот год, окрашенный в синие тона. Если же синий цвет вам не по душе, Zenith предлагает и другие варианты: новые творения бренда продолжают развивать обе линии, добавляя больше синего цвета в коллекцию, а также роскошные оттенки красного.

Хотя Zenith наиболее известен своим высокочастотным хронографом с калибром El Primero, бренд имеет долгую историю стремления к высокой точности, завоевав за свою историю 2333 приза в области хронометрии. Модель G.F.J. демонстрирует более традиционный, но всё же очень высокий уровень хронометрической точности. Однако Zenith — это бренд, который любит раздвигать границы, что подтверждают и последние новинки.

Zenith Defy Zero G Sapphire к 160-летию

Новые модели Zenith Defy Zero G продолжают одну из инженерных вех бренда. Калибр Zero G был впервые представлен в 2008 году и предложил новый взгляд на проблему влияния гравитации на спусковой механизм. Традиционный турбийон вращает спусковой механизм, усредняя ошибки точности, вызванные гравитацией, которая действует на баланс в течение полного оборота. Это хорошо работает для стационарных часов, но на запястье турбийоны менее эффективны, так как движение руки добавляет дополнительное воздействие на баланс и постоянно меняет ось действия гравитации.

Решение Zenith вдохновлено морскими хронометрами — баланс помещён в карданный подвес. Благодаря этому баланс остаётся горизонтальным, устраняя влияние изменения положения на точность. Это также позволяет настраивать баланс в одной позиции, что упрощает тонкую регулировку без необходимости компенсировать разные положения. В итоге подвешенный баланс превращается в гироскоп, который стабилизируется как физически, так и по точности, удерживая единственное положение относительно корпуса часов. Эта система Gravity Control Cage защищена патентом и является эксклюзивной разработкой Zenith. Передача энергии балансу осуществляется через коническую зубчатую передачу, обеспечивающую постоянный крутящий момент от заводной пружины независимо от положения баланса.

Эта инженерная инновация впечатляет сама по себе, но Zenith удалось уменьшить размер оригинального модуля 2008 года на 30% в 2018 году. В 2021 году калибр был переработан для более открытого показа гироскопического баланса, который затем поместили в прозрачный сапфировый корпус, демонстрируя достижения бренда.

Последние модели — два варианта Zenith Defy Zero G Sapphire: в прозрачном и синем сапфировом корпусе. Внутри установлен калибр El Primero 8812S с частотой 36 000 полуколебаний в час и запасом хода 50 часов. Механизм украшен двухцветным покрытием из синего и родиевого напыления с гравировкой в виде звёздного неба. Гироскопическая система оснащена платиновым противовесом с лазерной гравировкой.

Отображение времени расположено в верхней части циферблата: часы и минуты — в положении 12 часов, бегущие секунды — в 9 часов. Индикатор запаса хода находится в 2 часа, а модуль Gravity Control полностью виден в 6 часов. Циферблат с субциферблатами из лазурита служит фоном для смещённого отображения времени. Сапфировые корпуса имеют диаметр 46 мм и водозащиту до 30 метров. Циферблат открыт, на нём видны баланс и некоторые элементы трансмиссии, а лазурит подчёркивает зону отображения времени. Стрелки и индексы родиевые, фасетированные и покрыты люминесцентным составом SLN C1 Super-LumiNova. Часы крепятся на синий каучуковый ремешок с внешней отделкой из кожи аллигатора и титановую раскладывающуюся застёжку.

Zenith Defy Zero G Sapphire 160th Anniversary — цена и доступность

Обе модели — в синем и прозрачном сапфировом корпусе — выпущены лимитированным тиражом по 10 экземпляров каждая. Цена: 200 000 швейцарских франков (CHF)

Бренд Zenith Модель Defy Zero G Sapphire Референс 04.9000.8812/51.R584 (прозрачный), 04.9003.8812/51.R584 (синий) Диаметр корпуса 46 мм Материал корпуса Сапфировое стекло (синий или прозрачный) Водозащита 30 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Открытый с субциферблатами из лазурита Ремешок Синий каучуковый с внешней отделкой из аллигатора, титановая застёжка Механизм El Primero Calibre 8812S, мануфактурный, ручной завод Запас хода 50 часов Функции Часы, минуты, малая секунда, индикатор запаса хода, гироскопический спуск Доступность Лимитированная серия по 10 штук каждого цвета Цена CHF 200,000

Zenith Defy Skyline Tourbillon Red Gold



Хотя спортивные часы с интегрированным браслетом и турбийоном из розового золота — это, безусловно, образец современного люкса, новая модель Defy Skyline Tourbillon кажется почти традиционной по сравнению с Defy Zero G. Defy Skyline — современная интерпретация оригинальной модели Defy 1969 года, интегрированные спортивные часы, которые заняли прочное место в современной коллекции Zenith. Особенность этой модели — впервые Defy Skyline представлен в корпусе из 18-каратного розового золота.

Диаметр корпуса составляет 41 мм, водозащита — 100 метров, имеется завинчивающаяся заводная головка. Браслет из 18-каратного розового золота с H-образными звеньями сужается от корпуса к застёжке, обеспечивая комфорт при ношении. Если полный браслет из розового золота кажется слишком ярким, в комплект входит дополнительный каучуковый ремешок кирпично-красного цвета, который легко заменить благодаря системе быстрой смены ремешков.

Цвет циферблата и ремешка выбран в честь красно-белой кирпичной кладки исторической мануфактуры Zenith в Ле Локле. Как и в других моделях Defy Tourbillon, на циферблате выгравированы четырёхконечные звёзды, расходящиеся от турбийона. Розовое золото стрелок и индексов покрыто люминесцентным составом SLN C1 Super-LumiNova, а чёрная клетка турбийона расположена в положении 6 часов.

Внутри установлен калибр El Primero 3630 с частотой 36 000 полуколебаний в час и запасом хода 50 часов. Механизм украшен трёхмерной лазерной гравировкой côtes de Genève, повторяющей звёздный узор на циферблате, расходящийся от турбийона. Каретка турбийона весит всего 0,25 грамма, что минимизирует влияние дополнительной массы на баланс и подчёркивает мастерство Zenith в миниатюризации и точности. Ротор в виде четырёхконечной звезды из 18-каратного розового золота — новинка для коллекции Defy Tourbillon, он открыт для беспрепятственного обзора механизма.

Zenith Defy Skyline Tourbillon Rose Gold — цена и доступность

Эксклюзивно для бутиков Zenith, новая модель Defy Skyline Tourbillon из 18-каратного розового золота доступна как в физических магазинах, так и на официальном сайте бренда. Цена: 89 900 швейцарских франков (CHF)

Бренд Zenith Модель Defy Skyline Tourbillon Референс 18.9301.3630/67.I001 Диаметр корпуса 41 мм Материал корпуса 18 карат розового золота Водозащита 100 метров, завинчивающаяся головка Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Кирпично-красный Ремешок Браслет из 18 карат розового золота с H-образными звеньями, раскладывающаяся застёжка; дополнительный кирпично-красный каучуковый ремешок с застёжкой из розового золота Механизм El Primero 3630, мануфактурный, автоматический Запас хода 50 часов Функции Часы, минуты, турбийон Доступность Эксклюзив бутиков Zenith и онлайн-магазина Цена CHF 89,900

Заключение

Чтобы завершить обзор, хочу отметить, что модели Zenith Zero G действительно впечатляют. В детстве у меня была классная радиоуправляемая игрушка — мотоцикл с гироскопом в заднем колесе для поддержания равновесия. Теперь, будучи взрослым и увлечённым часами, я с интересом наблюдаю за работой гироскопического баланса в видеообзорах, что возвращает меня к тем детским впечатлениям.

Хотя турбийоны всегда интересны для наблюдения и являются значительным достижением, более современный и свежий подход к решению проблемы влияния гравитации на баланс кажется логичным и давно назревшим. Несмотря на то, что первые модели Zero G были разработаны более десяти лет назад (фактически почти два десятилетия назад), они по-прежнему выглядят новыми и захватывающими. Это свидетельствует о дальновидности Zenith и заслуживает особого признания.

Хотя новая модель Defy Tourbillon не так технологически инновационна, она заслуживает внимания благодаря использованию цвета. Золотые часы с цветным циферблатом — это смелое заявление, которое часто приветствуется среди поклонников спортивных часов из драгоценных металлов с турбийоном. Просматривая пресс-фотографии, я приятно удивлён тем, насколько эти часы выглядят носибельно. Кирпично-красный и розовое золото — не самые скромные цвета, но по сравнению с ярко-красным и жёлтым золотом, тёплые оттенки кажутся более уютными и привлекательными, особенно на прилагаемом каучуковом ремешке.

Отдельно стоит похвалить Zenith за творческий подход к цвету. Они могли бы выпустить эту модель с более традиционным чёрным, серебристым, синим или даже скелетонизированным циферблатом, но кирпично-красный цвет действительно работает и помогает часам привлекать восхищённые взгляды, которые могли бы пройти мимо при более консервативном выборе цвета.